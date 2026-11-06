Evotec Aktie: Solides Quartal, ehrgeizige Ziele – reicht das für die Wende?

Die Evotec-Aktie (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker: EVT) legt zu: Zum angegebenen Handelsschluss am 6. November 2026 um 17:38 Uhr MEZ steht das Papier bei 3,16 Euro, ein Plus von 0,07 Euro beziehungsweise 2,33%. Dazu passt eine vorsichtig positivere Bewertung durch Berenberg. In seiner Evotec-Aktienanalyse vom 5. November 2026 erhöht Christian Ehmann das Kursziel von 3,60 auf 3,75 Euro. Am Rating "hold" hält der Analyst allerdings fest. Die Botschaft: Fortschritte sind erkennbar, für eine Kaufempfehlung reichen sie aus seiner Sicht weiterhin nicht.