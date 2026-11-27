Die Evotec Aktie nähert sich gefährlich ihrem Tiefpunkt. Am Donnerstag verlor das Papier des Hamburger Wirkstoffforschers bis zu 5,5 Prozent und fiel im Tief auf 2,43 Euro. Das Jahrestief vom 13. Oktober liegt bei 2,41 Euro, nur wenige Cent entfernt. Zu Jahresbeginn hatte die Aktie noch 6,73 Euro gekostet. Bei wallstreet-online gehörte Evotec zu den meistgesuchten Aktien des Tages.
Evotec Aktie: Nur noch Cent über dem Jahrestief – FDA-Erfolg verpufft, Leerverkäufer erhöhen den Druck
Die US-Behörde gibt grünes Licht für den nächsten Wirkstoff mit Bristol Myers Squibb, und trotzdem fällt die Evotec Aktie um bis zu 5,5 Prozent. Der Kurs liegt nur noch Cent über dem Jahrestief von 2,41 Euro. Die große Analyse: warum gute Nachrichten verpuffen, wie es um Geld und Umbau steht und was Analysten sehen.
Die Stammdaten: Die Evotec Aktie trägt die ISIN DE0005664809 und die WKN 566480. In Deutschland lautet das Handelssymbol EVT, in den USA werden Hinterlegungsscheine unter dem US-Handelssymbol EVO an der Nasdaq gehandelt.
Die Nachricht
Grünes Licht, aber kein Geld
Eigentlich gab es eine gute Nachricht. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat einen zweiten Wirkstoffkandidaten aus der Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb (ISIN: US1101221083, WKN: 850501, Handelssymbol: BRM, US-Handelssymbol: BMY) für klinische Studien freigegeben. Eine Phase-1-Studie ist für 2027 geplant. Geld fließt dafür aber vorerst nicht. Der erste Kandidat aus der Zusammenarbeit befindet sich seit März in Phase 1 und hatte eine Meilensteinzahlung von 10 Millionen Dollar ausgelöst.
Gegen die Evotec Aktie wetten zudem zahlreiche Hedgefonds. Die gemeldeten Netto-Leerverkaufspositionen summieren sich auf rund 7 Prozent, verteilt auf neun Investoren. Zuletzt haben mehrere Häuser ihre Positionen weiter ausgebaut. Solche Wetten können den Kurs zusätzlich drücken, aber auch heftige Gegenbewegungen auslösen, wenn die Fonds ihre Positionen schließen.
Bei Evotec zählt im Moment nicht die Wissenschaft, sondern die Kasse. Erfolge ohne Zahlung bewegen den Kurs kaum.
Die Zahlen
Umsatz schrumpft, Umbau läuft
Die Zahlen zeigen ein Unternehmen im Umbruch. Im dritten Quartal lag der Umsatz bei 164,9 Millionen Euro, das bereinigte operative Ergebnis verbesserte sich auf minus 1,6 Millionen Euro. In den ersten neun Monaten sank der Umsatz aber um gut 13 Prozent. Für 2026 erwartet Evotec 570 bis 610 Millionen Euro Umsatz und ein bereinigtes EBITDA von minus 70 bis minus 105 Millionen Euro, die Prognose war im Juli gesenkt worden. Die Liquidität lag Ende September bei 400,9 Millionen Euro.
Mit dem Programm Horizon will Evotec bis Ende 2027 jährlich 75 Millionen Euro einsparen. Vier Standorte sollen schließen, bis zu 800 Stellen könnten wegfallen. Seit Mai läuft zudem eine strategische Prüfung. Bis 2030 peilt der Konzern rund 1 Milliarde Euro Umsatz an. Ein kleines Rückkaufprogramm über bis zu 2 Millionen Euro läuft noch bis zum 18. Dezember.
Die Analysten sind zurückhaltend, sehen aber Luft nach oben. Die Deutsche Bank nennt bei Halten ein Kursziel von 3,50 Euro, Berenberg 3,75 Euro, RBC rät mit 5,00 Euro zum Kauf. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Evotec Aktie
Warum fällt die Evotec Aktie?
Trotz einer FDA-Freigabe fehlen kurzfristig Zahlungen. Hinzu kommen hohe Leerverkaufspositionen und ein schwaches Börsenumfeld.
Wie viel Geld hat Evotec?
Ende September rund 400,9 Millionen Euro an Liquidität.
Was sagen Analysten?
Die Kursziele reichen von 3,50 bis 5,00 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Welche ISIN und WKN hat die Evotec Aktie?
ISIN DE0005664809, WKN 566480, Handelssymbol EVT, US-Handelssymbol EVO.
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