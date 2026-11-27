Warum fällt die Evotec Aktie?

Trotz einer FDA-Freigabe fehlen kurzfristig Zahlungen. Hinzu kommen hohe Leerverkaufspositionen und ein schwaches Börsenumfeld.

Wie viel Geld hat Evotec?

Ende September rund 400,9 Millionen Euro an Liquidität.

Was sagen Analysten?

Die Kursziele reichen von 3,50 bis 5,00 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.

Welche ISIN und WKN hat die Evotec Aktie?

ISIN DE0005664809, WKN 566480, Handelssymbol EVT, US-Handelssymbol EVO.