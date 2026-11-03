Evonik Aktie: JPMorgan bleibt skeptisch - droht jetzt der große Absturz?

Die Evonik-Aktie steht am 3. November 2026 vor einer außergewöhnlich spannenden Situation. Der Spezialchemiekonzern meldet einen EBITDA-Anstieg von 40 % auf 629 Millionen Euro, verbessert seine operative Marge deutlich und erwartet für das Gesamtjahr inzwischen ein Ergebnis in der oberen Hälfte seiner Prognosespanne. Gleichzeitig sorgt das Übernahmeinteresse von BASF für zusätzliche Fantasie. Dennoch bleibt JPMorgan ausgesprochen skeptisch. Analyst Chetan Udeshi bestätigt in seiner Evonik-Aktienanalyse vom 3. November 2026 das Rating "underweight" und hält am Kursziel 14 Euro fest. Der wichtigste Kritikpunkt ist der Jahresausblick, der nach seiner Einschätzung ein schwächeres viertes Quartal impliziert als bislang erwartet. Bei einem Xetra-Kurs von 20,90 Euro signalisiert das Kursziel 14 Euro ein rechnerisches Abwärtspotenzial von rund 33 %. Für Anleger ergibt sich daraus ein ungewöhnliches Spannungsfeld. Operativ zeigt Evonik deutliche Fortschritte, doch ein Teil der jüngsten Ergebnisverbesserung hängt von hohen Verkaufspreisen und einem besonderen Marktumfeld ab. Hinzu kommt die Unsicherheit über den weiteren Verlauf der BASF-Übernahmebemühungen. Sollte Evonik seine Profitabilität dauerhaft verbessern oder eine attraktive Übernahme zustande kommen, könnte die Aktie zusätzlichen Rückenwind erhalten. Lassen die Gewinnimpulse dagegen nach und verschwindet die Übernahmefantasie, drohen erhebliche Enttäuschungen. JPMorgan bleibt mit dem Rating "underweight" vorsichtig. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Ist die Evonik-Aktie ein unterschätzter Restrukturierungsgewinner oder hat die Börse bereits mehr Zukunftserfolg eingepreist, als der Konzern kurzfristig liefern kann?

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 3. November 2026