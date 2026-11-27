Was ist der Economic Sentiment Indicator? Der ESI ist der Stimmungsindikator der EU-Kommission für den Euroraum. Er fasst Umfragen unter Unternehmen und Verbrauchern zusammen; 100 Punkte entsprechen dem langjährigen Durchschnitt.

Wie hoch ist die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone im November 2026? Sie liegt bei 95,8 Punkten, 0,7 Punkte unter dem revidierten Vormonat und unter den erwarteten 97,2 Punkten.

Was bedeutet die schwache Stimmung für den DAX? Der Indikator ist eine Momentaufnahme der Konjunkturerwartung. Eine feste Verbindung zu einzelnen Kursen ist nicht belegt; Anleger beobachten Industrie- und Autoaktien sowie die nächsten Inflations- und Zinsdaten.

Wann sind die nächsten wichtigen Termine? Am 30.11. folgt die deutsche Inflation, am 1.12. die Eurozone-Inflation und die Einkaufsmanagerindizes, am 9.12. die Fed und am 17.12. die EZB.