Die Mittel sollen in ein diversifiziertes Beteiligungsportfolio entlang der New-Space-Wertschöpfungskette fließen, mit europäischem Fokus. Genannt werden europäische Weltraumsouveränität, kritische Rohstoffe, Ressourcen auf dem Mond und im Orbit sowie Energieinfrastruktur. Der kleinere Teil ist für laufende Kosten, Verwaltung, Forschung und die Weiterentwicklung der KI-Plattform ENSAI bestimmt. Beteiligt werden soll in drei Segmenten: junge Start-ups, etablierte mittelständische Zulieferer und börsennotierte Raumfahrtunternehmen. Gründer sind Simon Drake (Vorstand) und Kevin Mac Gowan (Aufsichtsratsvorsitzender), perspektivisch ist ein Börsengang geplant.

Entscheidend für Anleihegläubiger ist: Zinsen und Rückzahlung stammen aus den Erträgen und Verkaufserlösen dieses Portfolios, nicht aus einem laufenden Raumfahrtgeschäft. Die Rückzahlung hängt damit maßgeblich vom Erfolg der Beteiligungen ab, die zum Start erst aufgebaut werden. Wie oft das gelingt, ist offen; Start-up-Beteiligungen können auch ganz ausfallen.