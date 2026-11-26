Der European Space Bond der European Space Ventures AG (ISIN DE000A5GTAE6, WKN A5GTAE) zahlt 8 Prozent Zinsen pro Jahr und beginnt am Dienstag, 1. Dezember 2026, zu laufen. Die Frankfurter Gesellschaft will mit der festverzinslichen Inhaberschuldverschreibung bis zu 11,999 Millionen Euro einsammeln und damit ein Beteiligungsportfolio in der europäischen New-Space-Branche aufbauen. Die Laufzeit endet am 30. November 2031, die Mindestzeichnung beträgt 1.000 Euro. Zum Vergleich: Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte am Donnerstag um 17:03 Uhr MEZ mit 3,26 Prozent. Der Aufschlag von rund 4,7 Prozentpunkten ist der Preis für ein Geschäftsmodell, das noch am Anfang steht.
European Space Bond: 8 Prozent bis 2031, Laufzeitstart am 1. Dezember – wovon hängt die Rückzahlung der Raumfahrt-Anleihe ab?
Die 8-Prozent-Anleihe der European Space Ventures AG (ISIN DE000A5GTAE6) beginnt am 1. Dezember zu laufen und soll bis zu 11,999 Millionen Euro einbringen. Was Anleger über Zins, Laufzeit, Mittelverwendung und Risiken wissen sollten.
Die Eckdaten
Wie funktioniert der European Space Bond der European Space Ventures AG?
Der Bond ist keine Anleihe eines Raumfahrtkonzerns, sondern die Finanzierung einer Beteiligungsgesellschaft: Das Geld fließt in Unternehmen, nicht in Raketen.
Zur Einordnung: Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, die Rendite hängt vom Kaufkurs ab. Bei einem Ausgabepreis zum Nennwert und Halten bis zur Fälligkeit entspricht sie dem Kupon, sofern der Emittent zahlt. Die Zinsen werden jährlich zum 1. Dezember gezahlt, erstmals also am 1. Dezember 2027.
|Merkmal
|Angabe
|ISIN / WKN
|DE000A5GTAE6 / A5GTAE
|Kupon
|8,00 % p. a., jährlich zum 1.12.
|Laufzeit
|01.12.2026 bis 30.11.2031
|Volumen
|bis zu 11.999.000 €
|Mindestzeichnung
|1.000 €
|Börse
|Freiverkehr Frankfurt, Handel ab 01.12.2026 geplant
|Zeichnung
|über die Website der Emittentin
Angaben der Emittentin. Rang, Besicherung, Kündigungsrechte, Rating und Unternehmenskennzahlen werden in den gesichteten Mitteilungen nicht genannt. Das Angebot richtet sich an Personen mit Wohnsitz in Deutschland.
Quelle: European Space Ventures AG (Mitteilung vom 02.11.2026), Wertpapierprospekt der Emittentin
Maßgeblich für alle Einzelheiten sind der gebilligte Wertpapierprospekt und die Anleihebedingungen, die die Emittentin bereitstellt. Die Mitteilung der Emittentin nennt zu Rang, Sicherheiten und Kündigungsrechten keine Einzelheiten.
Das Geschäftsmodell
Wofür braucht die European Space Ventures das Geld?
Die Mittel sollen in ein diversifiziertes Beteiligungsportfolio entlang der New-Space-Wertschöpfungskette fließen, mit europäischem Fokus. Genannt werden europäische Weltraumsouveränität, kritische Rohstoffe, Ressourcen auf dem Mond und im Orbit sowie Energieinfrastruktur. Der kleinere Teil ist für laufende Kosten, Verwaltung, Forschung und die Weiterentwicklung der KI-Plattform ENSAI bestimmt. Beteiligt werden soll in drei Segmenten: junge Start-ups, etablierte mittelständische Zulieferer und börsennotierte Raumfahrtunternehmen. Gründer sind Simon Drake (Vorstand) und Kevin Mac Gowan (Aufsichtsratsvorsitzender), perspektivisch ist ein Börsengang geplant.
Entscheidend für Anleihegläubiger ist: Zinsen und Rückzahlung stammen aus den Erträgen und Verkaufserlösen dieses Portfolios, nicht aus einem laufenden Raumfahrtgeschäft. Die Rückzahlung hängt damit maßgeblich vom Erfolg der Beteiligungen ab, die zum Start erst aufgebaut werden. Wie oft das gelingt, ist offen; Start-up-Beteiligungen können auch ganz ausfallen.
Das große Bild
Wie viel Risiko steckt in 8 Prozent Zins?
Bei vollständiger Platzierung von 11,999 Millionen Euro beträgt die jährliche Zinslast rund 0,96 Millionen Euro. Diese Summe muss die Gesellschaft aus Beteiligungserträgen, Verkäufen oder neuem Kapital erwirtschaften. Das ist die eigene Rechnung der Redaktion. Unternehmenskennzahlen wie Umsatz, Ergebnis oder Eigenkapital werden in den gesichteten Mitteilungen nicht genannt, ein Rating liegt nicht vor.
Der Markt für Mittelstandsanleihen verlangt derzeit Kupons von rund 6 bis 10 Prozent; die Rendite der Bundesanleihe liegt bei 3,26 Prozent. Je höher der Kupon, desto höher das Ausfallrisiko, das Anleger übernehmen. Bei nicht besicherten Anleihen im Freiverkehr kommt ein Liquiditätsrisiko hinzu: Wer vor Fälligkeit verkaufen will, findet nicht zwingend einen Käufer zum gewünschten Preis.
Termine
Was Anleger jetzt beobachten
1. Dezember 2026: Beginn der Laufzeit, geplanter Handelsstart im Freiverkehr der Frankfurter Börse.
1. Dezember 2027: erste Zinszahlung.
30. November 2031: Fälligkeit und Rückzahlung.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zum European Space Bond
Wie hoch ist der Zins des European Space Bond?
8 Prozent pro Jahr, gezahlt jährlich zum 1. Dezember, Laufzeit bis 30. November 2031.
Wer gibt die Anleihe aus?
Die European Space Ventures AG aus Frankfurt, eine Beteiligungsgesellschaft für den New-Space-Sektor.
Ist die Anleihe besichert oder geratet?
In den gesichteten Mitteilungen werden weder Sicherheiten noch ein Rating genannt. Maßgeblich ist der Wertpapierprospekt.
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