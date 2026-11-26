Der Börsenbetreiber hinter dem Pariser Handelsplatz ist selbst ein CAC40 Gewinner: Die Euronext-Aktie notierte um 17:35 Uhr 2,39 Prozent höher bei 171,50 Euro, ein Plus von 4,00 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 167,50 Euro. Es ist Platz zehn in der Gewinnerliste.
Euronext-Aktie als CAC40 Gewinner: Börsenbetreiber profitiert vom Handelsrausch
Die Euronext-Aktie schließt als CAC40 Gewinner mit +2,39 % bei 171,50 Euro. Ein starker Handelstag mit breiten Kursgewinnen kommt dem Börsenbetreiber zugute.
CAC40 Gewinner
Warum die Euronext-Aktie heute steigt
Eine eigene Nachricht gab es nicht. Die Euronext-Aktie folgte dem Markt: Der CAC 40 schloss 1,61 Prozent höher bei 8.108,74 Punkten, nachdem er am Mittwoch 0,75 Prozent verloren hatte. Nach Angaben von Idéal Investisseur legten 38 der 40 Indexwerte zu, der Volatilitätsindex VIX sank. Für Börsenbetreiber sind lebhafte Handelstage grundsätzlich positiv, weil Gebühren vom Handelsvolumen abhängen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Euronext N.V.
- ISIN
- NL0006294274
- Handelssymbol
- ENX (Euronext Paris)
- Kurs
- 171,50 €
Stand: 26.11.2026, Kurs: comdirect, 17:35 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur Euronext-Aktie
Warum ist die Euronext-Aktie CAC40 Gewinner? Der Markt erholte sich bei lebhaftem Handel, die Aktie stieg um 2,39 Prozent.
Was macht Euronext? Das Unternehmen betreibt Börsen unter anderem in Paris, Amsterdam und Mailand.
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