Die Eurofins-Aktie hat den Donnerstag im Plus beendet. Um 17:35 Uhr notierte der Laborkonzern 1,87 Prozent höher bei 85,98 Euro, ein Plus von 1,58 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 84,40 Euro. Als CAC40 Gewinner liegt Eurofins auf Platz 13.
Eurofins-Aktie als CAC40 Gewinner: Laborkonzern zieht mit dem Markt
Die Eurofins-Aktie schließt als CAC40 Gewinner mit +1,87 % bei 85,98 Euro. Eine eigene Nachricht gab es nicht, der breite Markt trägt den Laborkonzern.
CAC40 Gewinner
Warum die Eurofins-Aktie heute steigt
Eine konkrete Unternehmensmeldung lag nicht vor. Die Eurofins-Aktie profitierte vom Gesamtmarkt: Der CAC 40 schloss 1,61 Prozent höher bei 8.108,74 Punkten, nachdem er am Mittwoch 0,75 Prozent verloren hatte. Nach Angaben von Idéal Investisseur legten 38 der 40 Indexwerte zu. Die US-Zollpläne gelten als weniger belastend als befürchtet.
Einordnung
Eurofins testet weltweit Lebensmittel, Umwelt, Pharma und klinische Proben. Das Geschäft gilt als wenig konjunkturabhängig, die Aktie reagiert dennoch auf Zinsbewegungen und Marktstimmung.
Steckbrief
- Unternehmen
- Eurofins Scientific SE
- ISIN
- FR0014000MR3
- Handelssymbol
- ERF (Euronext Paris)
- US-Symbol
- ERFSF (OTC)
- Kurs
- 85,98 €
Stand: 26.11.2026, Kurs: comdirect, 17:35 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur Eurofins-Aktie
Warum ist die Eurofins-Aktie CAC40 Gewinner? Der Gesamtmarkt erholte sich, die Aktie stieg um 1,87 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht.
Was macht Eurofins? Das Unternehmen bietet Labor- und Testdienstleistungen für Lebensmittel, Umwelt, Pharma und Medizin an.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.