Hochzinsanleihen, auch High Yield oder Junk Bonds genannt, sind Anleihen von Unternehmen mit schwächerer Bonität, die dafür mehr Zinsen zahlen. Der Aufschlag auf sichere Staatsanleihen betrug bei europäischen Euro-Hochzinsanleihen laut MacroRadar (Daten von ICE BofA/FRED, Stand 24. November 2026) 3,56 Prozentpunkte – deutlich mehr als der Jahrestiefstand von 2,48 Punkten am 22. Juli. Die EZB hat in ihrem Finanzstabilitätsbericht vom 18. November gewarnt, die zuletzt starke Verengung der Risikoaufschläge könne sich umkehren.
Euro-Hochzinsanleihen: Risikoaufschlag bei 356 Basispunkten, EZB warnt vor dem Ende der Spread-Kompression – wie liquide sind Hochzinsfonds im Stressfall?
Der Renditeaufschlag europäischer Hochzinsanleihen liegt laut Marktdaten bei 3,56 Prozentpunkten, die Rendite bei rund 6,6 Prozent. Die EZB hat am 18. November gewarnt, die Spread-Kompression könne sich umkehren – besonders bei Fonds.
Hochzinsanleihen
Wie hoch ist der Risikoaufschlag bei Euro-Hochzinsanleihen?
Risikoaufschlag Euro-Hochzinsanleihen 2026
Prozentpunkte
Index ICE BofA Euro High Yield. Stichtage uneinheitlich, Daten von zwei Sekundärquellen; Werte als Orientierung.
Quelle: World Today Journal (22.11.2026), MacroRadar (24.11.2026)
Daten als Tabelle
|Stichtag
|Aufschlag
|22.07.2026
|2,48
|23.10.2026
|3,64
|19.11.2026
|3,37
|24.11.2026
|3,56
Der Rendite-Index ICE BofA Euro High Yield lag laut World Today Journal am 19. November bei 6,61 Prozent, nach 5,09 Prozent zum Jahresende 2025; das Hoch des Jahres lag bei 6,83 Prozent am 26. Oktober. Der Aufschlag stand damals bei 3,37 Prozentpunkten, nach 3,64 am 23. Oktober. Bis zum 24. November stieg er laut MacroRadar wieder auf 3,56 Punkte, der Trend zeigt aufwärts. Die Daten stammen aus Sekundärquellen und beziehen sich auf unterschiedliche Stichtage; sie sind nur Orientierung. Zum Vergleich: Die Bundesanleihe rentiert bei rund 3,26 Prozent (dpa-AFX, 26.11.2026).
Was hat die EZB am 18. November gewarnt?
Laut World Today Journal erklärte die EZB im Finanzstabilitätsbericht vom 18. November, die Kompression der Kreditspreads „könnte sich nun umkehren“ – wegen anhaltender geoökonomischer Unsicherheit und wachsender KI-bezogener Risiken. Boris Vujčić sagte demnach, die Risiken seien bei bestimmten Nicht-Banken, vor allem Investmentfonds, stärker ausgeprägt. Rund die Hälfte der größten Euro-Hochzinsfonds habe zu wenig liquide Mittel, um einen Wirbel an Rückgaben zu verkraften. Ein Risk-off-Schock würde die Spreads bei Hochzinsanleihen laut EZB 4,7-mal stärker treffen als bei Anleihen guter Bonität. Fonds halten zudem 39 Prozent aller Unternehmensanleihen im Euroraum (zweites Quartal 2026).
Wie breit ist der Markt für Unternehmensanleihen unter Druck?
Nach Goldman Sachs, zitiert von Disruption Banking (5. November), stiegen die Renditen europäischer Investment-Grade-Anleihen seit Anfang September um etwa 30 Basispunkte auf 4,4 Prozent; der Aufschlag lag bei 117 Basispunkten, im Hochzinssegment bei 354 Basispunkten bei einer Rendite von rund 7 Prozent. Die Daten stammen überwiegend aus Oktober. Goldman sieht als Ursachen steigende Staatsrenditen und das Angebot der US-Hyperscaler, die Investoren binden; Meta etwa nahm Anfang November 9 Milliarden Euro auf. BNP Paribas erwartet für 2027 ein Netto-Angebot an Euro-Investment-Grade-Anleihen von 192 Milliarden Euro nach 105 Milliarden 2026 (laut Disruption Banking, Stand 5. November).
Was Anleger jetzt beobachten
Die Entwicklung der Risikoaufschläge: Steigen sie über die 3,64 Punkte vom 23. Oktober, wäre das Hoch des Quartals überschritten.
Die EZB-Sitzung im Dezember, bei der der Markt laut Trading Economics eine Zinserhöhung einpreist.
Mittelabflüsse bei Hochzinsfonds und Anleihe-ETFs.
Neuemissionen großer Unternehmen, die das Angebot an Euro-Anleihen erhöhen.
FAQ: Fragen zu Hochzinsanleihen
Was sind Hochzinsanleihen? Anleihen von Emittenten mit schwächerem Rating, die höhere Zinsen zahlen, aber ein größeres Ausfallrisiko tragen.
Wie hoch ist der Risikoaufschlag bei Euro-Hochzinsanleihen? Laut MacroRadar lag er am 24. November 2026 bei 3,56 Prozentpunkten.
Was hat die EZB gewarnt? Die Kompression der Kreditspreads könne sich umkehren; besonders Hochzinsfonds mit zu wenig Liquidität seien anfällig.
Wie sicher sind Anleihe-Fonds? Fonds sind nicht frei von Kurs- und Liquiditätsrisiken; bei Abflüssen müssen sie Anleihen verkaufen, was Kurse belasten kann.
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