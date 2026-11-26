Der Rendite-Index ICE BofA Euro High Yield lag laut World Today Journal am 19. November bei 6,61 Prozent, nach 5,09 Prozent zum Jahresende 2025; das Hoch des Jahres lag bei 6,83 Prozent am 26. Oktober. Der Aufschlag stand damals bei 3,37 Prozentpunkten, nach 3,64 am 23. Oktober. Bis zum 24. November stieg er laut MacroRadar wieder auf 3,56 Punkte, der Trend zeigt aufwärts. Die Daten stammen aus Sekundärquellen und beziehen sich auf unterschiedliche Stichtage; sie sind nur Orientierung. Zum Vergleich: Die Bundesanleihe rentiert bei rund 3,26 Prozent (dpa-AFX, 26.11.2026).