Warum scheiterte der EU-Gipfel? Die Staaten liegen bei Umfang und Verteilung des Finanzrahmens 2028 bis 2034 weit auseinander; Costas Vorschlag von 1,78 Billionen Euro ist Merz zu hoch.

Was will Merz bei der Ukraine? Er verlangt laut Berlin Morgen, dass sich alle 27 Staaten stärker beteiligen, bevor Deutschland dem Finanzrahmen zustimmt.

Was ist Euroclear? Ein belgischer Wertpapierverwahrer, bei dem ein Großteil der rund 200 Milliarden Euro eingefrorenen russischen Staatsvermögens liegt.

Was bedeutet das für die Rheinmetall Aktie? Ukraine-Mittel können Rüstungsaufträge stützen; ein belegter Kurseffekt des Streits liegt nicht vor.