Der EU-Sondergipfel zum Haushalt 2028 bis 2034 ist in der Nacht zum Freitag ohne Einigung zu Ende gegangen, und nun verbindet Bundeskanzler Friedrich Merz den Finanzrahmen mit der Ukraine-Hilfe. Nach Angaben von Berlin Morgen knüpft er die deutsche Zustimmung daran, dass sich alle 27 Mitgliedstaaten stärker an der Finanzierung der Ukraine beteiligen. Der Hintergrund: Der ukrainische Haushalt 2027 hat laut Berliner Zeitung eine Lücke von 70 Milliarden Euro, davon soll die EU rund 45 Milliarden Euro übernehmen. An der Börse stand der DAX (ISIN DE0008469008) um 12:10 Uhr MEZ bei 25.429,03 Punkten, ein Plus von 0,85 Prozent (finanzen.at, Xetra). Die Rheinmetall Aktie (ISIN DE0007030009) lag bei rund 795 Euro und damit deutlich im Plus.
EU-Haushalt und Ukraine: Merz knüpft Zustimmung an 45-Milliarden-Kredit – was bedeutet der Streit für Rheinmetall und Rüstungsaktien?
Nach dem Brüsseler Gipfel ohne Einigung verknüpft Kanzler Merz den EU-Finanzrahmen 2028 bis 2034 mit der Ukraine-Finanzierung. Es geht um eine Lücke von rund 70 Milliarden Euro im ukrainischen Haushalt 2027 und um eingefrorene russische Vermögen bei Euroclear. Was Anleger bei der Rheinmetall Aktie und bei Rüstungsaktien beobachten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Rheinmetall AG
- Wertpapier
- Rheinmetall Aktie (Xetra: RHM)
- ISIN
- DE0007030009
- Kurs
- rund 795 € (zwischen +2,3 % und +4,0 %)
- DAX
- 25.429,03 Punkte (+0,85 %)
Stand: 27.11.2026, Xetra, rund 12:10 Uhr MEZ; finanzen.net, finanzen.at
Der Gipfel
Warum ist der EU-Gipfel gescheitert – und wie geht es weiter?
Der von EU-Ratspräsident António Costa vorgeschlagene Gesamtrahmen von 1,78 Billionen Euro ist Merz zu hoch. Er gehört laut ZDFheute zur Gruppe der „Vernünftigen Sieben“ und fordert einen strengen Sparkurs. Auf der Pressekonferenz sagte er: „Wir wissen, dass wir heute Abend nicht zu einem Ergebnis kommen.“ Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sagte, ihr Land sei „nicht bereit“, die Unterschrift unter ein solches Budget zu setzen. Frankreich und Italien wollen Einbußen für Landwirte und Regionen vermeiden. Der nächste Termin ist der Gipfel am 17. und 18. Dezember.
Laut ZDFheute (26.11.2026, 23:45 Uhr) endete der Sondergipfel ohne Ergebnis. Die Länder liegen bei der Verteilung der Mittel „noch weit auseinander“, wie Merz sagte.
Das Junktim
Was fordert Merz für die Ukraine – und wer widerspricht?
Merz verlangt laut Berlin Morgen von allen 27 Staaten mehr Verantwortung bei der Ukraine-Finanzierung. Adressaten sind vor allem Ungarn, die Slowakei, Tschechien und Bulgarien, die zusätzliche Verpflichtungen ablehnen. Der slowakische Regierungschef Robert Fico soll die Verknüpfung am 10. November sinngemäß als „Erpressung“ bezeichnet haben, Tschechiens Andrej Babiš trennt Ukraine-Finanzierung und Haushalt. Finnland und Estland äußerten laut Agence Europe ebenfalls Kritik an der Verknüpfung. Nach dem Kiel Institut liegt Deutschland bei der absoluten Ukraine-Hilfe weit vorn, relativ zur Wirtschaftsleistung aber nur auf Platz 9 von 27.
|Baustein
|Umfang
|Finanzierungslücke Ukraine 2027
|rund 70 Mrd. €
|Neuer Kredit am Kapitalmarkt
|bis zu 45 Mrd. €
|davon Militärhilfe
|bis zu 25 Mrd. €
|davon ukrainischer Staatshaushalt
|bis zu 20 Mrd. €
|Bestehender Kreditrahmen 2026/27
|90 Mrd. €
Quelle: Berliner Zeitung (18.11. und 20.11.2026)
Die Vermögen
Was ist mit dem russischen Geld bei Euroclear – und wer trägt das Risiko?
Rund 200 Milliarden Euro russisches Staatsvermögen sind in der EU eingefroren, ein Großteil beim belgischen Verwahrer Euroclear. Euroclear-Manager Edwin De Pauw sagte bei einer Anhörung im Haushaltsausschuss des Europaparlaments laut Berliner Zeitung: „Bislang haben wir keinen Vorschlag gesehen“, der das Risiko ausreichend abdecke. Euroclear nennt für die ersten neun Monate direkte Kosten von 233 Millionen Euro durch Sanktionen und russische Gegenmaßnahmen, darunter 162 Millionen Euro Rückstellungen für Klagen in Russland. Der Kommissionsvorschlag sieht vor, dass die Ukraine erst zurückzahlt, wenn sie Reparationen erhält.
Die Börse
Was heißt das für die Rheinmetall Aktie und Rüstungsaktien – hängt der Kurs an Brüssel?
Die Finanzierung der Ukraine betrifft Rüstungsaktien wie Rheinmetall, Hensoldt oder Renk indirekt: Bis zu 25 Milliarden Euro des geplanten Kredits sind für Militärhilfe vorgesehen, aus der Aufträge entstehen können. Die Rheinmetall Aktie hatte am Freitag allerdings eigene Treiber, darunter einen Auftrag aus Rumänien und die Kapitalmarktveranstaltung mit gesenkten Mittelfristzielen.
Einschätzung der Redaktion: Ein Beleg, dass der EU-Haushaltsstreit die Rüstungsaktien bewegt, liegt nicht vor. Sicher ist nur, dass Beschlüsse über Ukraine-Mittel die Auftragslage der Branche mitbestimmen können, und dass der Termin im Dezember dafür der nächste Prüfstein ist.
Häufige Fragen
Was Leser zum EU-Haushalt und zur Ukraine wissen wollen
Warum scheiterte der EU-Gipfel? Die Staaten liegen bei Umfang und Verteilung des Finanzrahmens 2028 bis 2034 weit auseinander; Costas Vorschlag von 1,78 Billionen Euro ist Merz zu hoch.
Was will Merz bei der Ukraine? Er verlangt laut Berlin Morgen, dass sich alle 27 Staaten stärker beteiligen, bevor Deutschland dem Finanzrahmen zustimmt.
Was ist Euroclear? Ein belgischer Wertpapierverwahrer, bei dem ein Großteil der rund 200 Milliarden Euro eingefrorenen russischen Staatsvermögens liegt.
Was bedeutet das für die Rheinmetall Aktie? Ukraine-Mittel können Rüstungsaufträge stützen; ein belegter Kurseffekt des Streits liegt nicht vor.
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