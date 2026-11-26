Costa legte seinen Kompromiss am Samstag vor dem Gipfel vor. Das Volumen von rund 1,781 Billionen Euro für 2028 bis Ende 2034 liegt laut ZDF und Handelsblatt rund 204 Milliarden Euro unter dem Kommissionsvorschlag. Die nationalen Beiträge im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung würden demnach kaum steigen. Besonders stark gekürzt würden die Töpfe für Wettbewerbsfähigkeit, Forschung, Verteidigung sowie Außen- und Entwicklungspolitik.

Zur Finanzierung setzt der Entwurf nach Handelsblatt-Angaben auf neue Eigenmittel von zusammen rund 60 Milliarden Euro pro Jahr: eine Digitalabgabe von 3 Prozent auf Online-Werbung und Plattformdienste (für Konzerne mit mehr als 50 Millionen Euro EU-Digitalumsatz und mehr als 750 Millionen Euro Weltumsatz), eine Krypto-Abgabe sowie Einnahmen aus Emissionshandel, Grenzausgleich (CBAM), Tabak und Elektroschrott.