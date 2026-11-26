Der EU-Haushalt für 2028 bis 2034 bleibt ein Streitfall: Beim Sondergipfel der 27 Staats- und Regierungschefs in Brüssel liegt der Kompromissvorschlag von Ratspräsident António Costa bei rund 1,78 Billionen Euro – etwa 204 Milliarden Euro weniger als der Kommissionsentwurf. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sagte laut dpa, „nach wie vor ist das Volumen zu hoch". Der DAX schloss am Donnerstag bei 25.215,52 Punkten, ein Plus von 2,08 Prozent; die Börse preist die Haushaltsfrage bislang kaum erkennbar ein.
EU-Haushalt: Merz und die „Vernünftigen Sieben" bremsen Costas 1,78-Billionen-Plan – wer zahlt am Ende für Ukraine, Rüstung und Digitalsteuer?
Beim EU-Sondergipfel in Brüssel liegt der Kompromissvorschlag für 2028 bis 2034 bei rund 1,78 Billionen Euro. Kanzler Merz hält das Volumen weiter für zu hoch. Was der Streit für DAX, Rüstungsaktien und Techkonzerne bedeutet.
Für Anleger ist der EU-Haushalt mehr als Brüsseler Rechnerei: Er entscheidet mit, wie viel Geld in Verteidigung, Forschung, Landwirtschaft und Regionen fließt und welche neuen Abgaben auf Digitalkonzerne und andere Branchen zukommen. Das berührt Rüstungsaktien, Bau- und Agrarwerte ebenso wie Techkonzerne im DAX und an der Wall Street.
Der Stand
Was liegt beim EU-Sondergipfel auf dem Tisch?
Costa legte seinen Kompromiss am Samstag vor dem Gipfel vor. Das Volumen von rund 1,781 Billionen Euro für 2028 bis Ende 2034 liegt laut ZDF und Handelsblatt rund 204 Milliarden Euro unter dem Kommissionsvorschlag. Die nationalen Beiträge im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung würden demnach kaum steigen. Besonders stark gekürzt würden die Töpfe für Wettbewerbsfähigkeit, Forschung, Verteidigung sowie Außen- und Entwicklungspolitik.
Zur Finanzierung setzt der Entwurf nach Handelsblatt-Angaben auf neue Eigenmittel von zusammen rund 60 Milliarden Euro pro Jahr: eine Digitalabgabe von 3 Prozent auf Online-Werbung und Plattformdienste (für Konzerne mit mehr als 50 Millionen Euro EU-Digitalumsatz und mehr als 750 Millionen Euro Weltumsatz), eine Krypto-Abgabe sowie Einnahmen aus Emissionshandel, Grenzausgleich (CBAM), Tabak und Elektroschrott.
Die Fronten
Warum bremst Merz – und wer steht wo?
Merz sagte nach dpa/Handelsblatt-Bericht von 14:24 Uhr, der Vorschlag sei keine Grundlage für einen Abschluss; man stehe „ganz am Anfang". Seine Prioritäten seien eine wettbewerbsfähige Wirtschaft und Verteidigungsfähigkeit. Zudem fordert er, dass die Ukraine-Hilfe von allen EU-Staaten getragen wird, sonst drohe er mit Blockade. Die Ukraine-Finanzierung für das kommende Jahr ist laut Handelsblatt mit 45 Milliarden Euro nicht gedeckt; Ungarn, die Slowakei und Tschechien beteiligen sich nicht.
Das Handelsblatt beschreibt eine Gruppe von Sparsamen um Merz, zu der die Niederlande, Österreich, Schweden, Finnland, Dänemark und Belgien gehören, die ähnlich argumentieren. Die österreichische Europaministerin Claudia Bauer sagte laut ZDF sinngemäß, ohne ernsthafte Verhandlungsgrundlage gebe es zum Jahresende keine Einigung. Auf der Gegenseite stehen Nettoempfänger in Süd- und Osteuropa, die keine weiteren Kürzungen bei Kohäsion und Landwirtschaft wollen. Frankreich will Einbußen für Landwirte und Regionen vermeiden; Italien lehnt laut Handelsblatt ein Budget ab, bei dem das Land mehr einzahlt, als es zurückbekommt.
Als Zeitplan nennen die Berichte den regulären EU-Gipfel im Dezember kurz vor Weihnachten; das ZDF schreibt, eine Einigung sei „frühestens" dort möglich. Das Handelsblatt berichtet, Frankreich warne, bei einem Scheitern könnten die Gespräche erst nach der Präsidentenwahl im April weitergehen.
Märkte
Was bedeutet der EU-Haushalt für DAX, Rüstungs- und Techwerte?
Der DAX erholte sich am Donnerstag nach dem tiefsten Stand seit Juli, getragen von Banken und Technologiewerten (dpa-AFX/Reuters, 26.11.2026). Die Haushaltsverhandlungen werden in den Marktberichten nicht als Kurstreiber genannt. Für einzelne Branchen sind die Linien dennoch erkennbar – hier handelt es sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um belegte Kursreaktionen:
Rüstungsaktien: Der Entwurf kürzt den Verteidigungstopf des EU-Haushalts, während Merz Verteidigungsfähigkeit zur Priorität erklärt. Ob Aufträge eher aus nationalen Budgets oder aus Brüssel kommen, entscheidet über die Nachfrage bei Rheinmetall Aktie, Hensoldt Aktie und TKMS Aktie.
Techkonzerne: Die geplante Digitalabgabe von 3 Prozent träfe große Plattformen wie die Alphabet Aktie, die Meta Aktie oder die Amazon Aktie, sofern die Umsatzschwellen überschritten werden. Konkrete Unternehmen nennt der Entwurf in den ausgewerteten Berichten nicht.
Agrar und Bau: Wegen der Kürzungsdebatte bei Kohäsion und Landwirtschaft könnten Agrarunternehmen und Bauwerte mit Förderprogrammen betroffen sein; Belege dafür fehlen bislang.
|Akteur
|Position laut Berichten
|Streitpunkt
|Costa (EU-Rat)
|Kompromiss rund 1,78 Bio. €
|204 Mrd. € weniger als die Kommission
|Merz (Deutschland)
|Volumen weiter zu hoch
|Ukraine-Hilfe von allen tragen
|Sparsame (NL, AT, SE, FI, DK, BE)
|Kürzungen um mehrere hundert Mrd. €
|Keine Verhandlungsgrundlage
|Frankreich, Italien
|Keine Einbußen für Landwirte, Regionen
|Nettozahler-Rolle
|Ungarn, Slowakei, Tschechien
|Beteiligen sich nicht an Ukraine-Hilfe
|45-Mrd.-Lücke 2027
Quelle: Handelsblatt/dpa, ZDF; 26.11.2026
Ausblick
Was Anleger jetzt beobachten
Die Arbeitsebene in Brüssel: Gibt es bis zum Dezember-Gipfel einen überarbeiteten Vorschlag von Costa?
Die Ukraine-Finanzierung für das kommende Jahr und die Frage, ob alle 27 Staaten zahlen.
Die Reaktion der USA auf die geplante Digitalabgabe, auch im Zusammenhang mit den neuen Zollplänen.
Rüstungsaktien und Bauwerte im DAX und MDAX als Barometer für die Haushaltsentscheidung.
Häufige Fragen zum EU-Haushalt
Wie hoch ist der Vorschlag für den EU-Haushalt 2028 bis 2034? Rund 1,781 Billionen Euro laut ZDF und Handelsblatt, etwa 204 Milliarden Euro weniger als im Kommissionsentwurf.
Warum lehnt Merz den Vorschlag ab? Er hält das Volumen für zu hoch und fordert, dass die Ukraine-Hilfe von allen Mitgliedstaaten getragen wird.
Welche neuen Einnahmen sind geplant? Genannt werden eine Digitalabgabe von 3 Prozent, eine Krypto-Abgabe sowie Einnahmen aus Emissionshandel, CBAM, Tabak und Elektroschrott, zusammen rund 60 Milliarden Euro im Jahr.
Wann könnte eine Einigung fallen? Frühestens beim EU-Gipfel im Dezember, sagen die Berichte.
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