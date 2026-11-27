Laut Euronews und dpa gab es bei Volumen, Verteilung und Einnahmen keinen Fortschritt. Die „sparsamen“ Staaten – Deutschland, Niederlande, Schweden, Dänemark, Österreich, Finnland und Belgien – verlangen tiefere Kürzungen und mehr Geld für Verteidigung, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit. Frankreich und Italien wollen vor allem Landwirtschaft und strukturschwache Regionen sichern; 17 „Friends of Cohesion“ schützen die Kohäsionsmittel. Beschlossen werden muss der Rahmen einstimmig.

Ratspräsident Costa teilte die Staats- und Regierungschefs in kleinere Gruppen. Die Sparsamen fühlten sich herausgegriffen und boykottierten das Format, Costa machte ohne sie weiter. Ob der Abbruch „kurz nach“ oder „kurz vor“ Mitternacht erfolgte, geben die Quellen unterschiedlich an.