Ohne Einigung, aber mit neuer Frist: Der auf zwei Tage angesetzte EU-Sondergipfel zum mehrjährigen Finanzrahmen 2028 bis 2034 ist nach rund 14 Stunden Verhandlung abgebrochen worden. Ratspräsident António Costa hatte 1.781 Milliarden Euro vorgeschlagen, 204 Milliarden weniger als die EU-Kommission. Die Staats- und Regierungschefs wollen es am 17. Dezember erneut versuchen. Der DAX schloss am Freitag um 17:50 Uhr bei 25.441,24 Punkten (+0,90 Prozent); Berichte zu einer Marktreaktion auf den Gipfel liegen nicht vor.
EU-Haushalt: Gipfel scheitert an 1.781 Milliarden Euro – 65 gegen 16 Milliarden neue Abgaben – droht ab 2028 ein Nothaushalt?
Der EU-Sondergipfel zum Finanzrahmen 2028 bis 2034 endete ohne Einigung. Neben der Gesamtsumme von 1.781 Milliarden Euro streiten die Staaten über neue EU-Einnahmen: Ratspräsident Costa rechnet mit 65 Milliarden Euro im Jahr, Berlin mit 16 Milliarden. Was das für Anleger bedeutet.
Warum das für Anleger zählt: Der EU-Finanzrahmen entscheidet über Fördergelder für Verteidigung, Forschung, Landwirtschaft und Regionen, über neue gemeinsame Einnahmen und indirekt über die Ukraine-Finanzierung. Rüstungsaktien, Baukonzerne und Agrarwerte beobachten solche Beschlüsse genau – ein belegter Kurszusammenhang zum Gipfel besteht jedoch nicht.
Brüsseler Streit
Warum ist der EU-Gipfel zum Haushalt 2028 bis 2034 gescheitert?
Laut Euronews und dpa gab es bei Volumen, Verteilung und Einnahmen keinen Fortschritt. Die „sparsamen“ Staaten – Deutschland, Niederlande, Schweden, Dänemark, Österreich, Finnland und Belgien – verlangen tiefere Kürzungen und mehr Geld für Verteidigung, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit. Frankreich und Italien wollen vor allem Landwirtschaft und strukturschwache Regionen sichern; 17 „Friends of Cohesion“ schützen die Kohäsionsmittel. Beschlossen werden muss der Rahmen einstimmig.
Ratspräsident Costa teilte die Staats- und Regierungschefs in kleinere Gruppen. Die Sparsamen fühlten sich herausgegriffen und boykottierten das Format, Costa machte ohne sie weiter. Ob der Abbruch „kurz nach“ oder „kurz vor“ Mitternacht erfolgte, geben die Quellen unterschiedlich an.
|Thema
|Zahl
|Bemerkung
|Costa-Vorschlag
|1.781 Mrd. Euro
|204 Mrd. weniger als Kommissionsvorschlag
|Neue EU-Abgaben pro Jahr (Costa)
|65 Mrd. Euro
|Berliner Rechnung: 16 Mrd. Euro
|Ukraine-Kredit nächstes Jahr
|45 Mrd. Euro
|Ungarn, Slowakei, Tschechien machen nicht mit
|Möglicher neuer Entwurf
|1,65 bis 1,68 Billionen Euro
|laut WELT, nicht bestätigt
Uhrzeit des Abbruchs in den Quellen unterschiedlich. Berliner Zahl laut WELT, zitiert von Euronews.
Quelle: Euronews, dpa/ad-hoc-news, 27.11.2026
Eigenmittel
Was sind die neuen EU-Einnahmen und warum streitet Berlin darüber?
Costa geht von neuen EU-Abgaben von jährlich 65 Milliarden Euro aus; Berlin rechnet laut WELT mit 16 Milliarden Euro – eine Differenz von 49 Milliarden Euro pro Jahr. Die Bundesregierung sieht laut dpa begrenzten Spielraum für neue Einnahmen und warnt vor Belastungen der Wirtschaft. Kanzler Friedrich Merz sagte am Donnerstag, das Volumen sei „nach wie vor zu hoch“, und lehnt neue gemeinsame Schulden ab. Er will, dass sich künftig alle 27 Staaten an den Ukraine-Hilfen beteiligen.
Ukraine-Finanzierung
Wie wird der 45-Milliarden-Kredit für die Ukraine finanziert?
Laut Euronews Verify würden die Mittel an den Finanzmärkten aufgenommen und über den EU-Haushalt abgesichert, nicht über nationale Haushalte; der Betrag entspricht laut dem Bruegel-Ökonomen Jacob Funk Kirkegaard 0,2 Prozent des EU-BIP. Ungarn, die Slowakei und Tschechien beteiligen sich nicht. Für Anleger berührt das den Markt für EU-Anleihen und die Debatte um gemeinsame Schulden.
Das große Bild
Was heißt der Haushaltsstreit für Rüstungsaktien, Baukonzerne und den DAX?
Einschätzung der Redaktion: Ein Nothaushalt würde laufende Förderprogramme zunächst verlängern, aber neue Schwerpunkte wie Verteidigung und Wettbewerbsfähigkeit verzögern. Merz und Macron warnen laut dpa, dass ein erneutes Scheitern die Einigung bis nach der französischen Präsidentenwahl im April verschieben könnte; EU-Programme für Forschung, Gesundheit, Bildung und Jugend müssten dann übergangsweise laufen. Für Rüstungsaktien und Auftragnehmer aus Bau und Infrastruktur wäre das eine Verzögerung von Planungssicherheit, kein Wegfall. Bankaktien und Anleihen blicken auf die Eigenmittel-Frage.
Termine
Was müssen Anleger beim EU-Haushalt jetzt beobachten?
Costas Reise durch die EU-Hauptstädte und einen möglichen neuen Entwurf in rund zwei Wochen.
Den EU-Gipfel am 17. Dezember 2026.
Die Haltung Deutschlands und Frankreichs zu neuen Eigenmitteln.
Die Ukraine-Finanzierung über die Kapitalmärkte.
FAQ: Häufige Fragen zum EU-Haushalt
Wie hoch ist der vorgeschlagene EU-Haushalt?
Ratspräsident Costa schlug 1.781 Milliarden Euro für 2028 bis 2034 vor; das sind 204 Milliarden weniger als der Kommissionsentwurf.
Wann wird weiterverhandelt?
Am 17. Dezember 2026 versuchen es die Staats- und Regierungschefs erneut.
Was fordert Deutschland?
Merz hält das Volumen für zu hoch, lehnt neue gemeinsame Schulden ab und will alle 27 Staaten an der Ukraine-Hilfe beteiligen.
Gab es eine Börsenreaktion?
Belegt ist keine. Der DAX schloss um 17:50 Uhr bei 25.441,24 Punkten (+0,90 Prozent).
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