Der Vorschlag wurde am Samstag, dem 21. November, vorgelegt. Er liegt laut dpa-AFX in absoluten Zahlen deutlich über dem laufenden Finanzrahmen, die Beiträge gemessen an der Wirtschaftsleistung steigen laut Costa kaum. Gekürzt wird nach Berichten vor allem bei Wettbewerbsfähigkeit, Forschung, Verteidigung sowie Außen- und Entwicklungspolitik. Zuvor hatte die irische Ratspräsidentschaft am 10. Oktober rund 1,826 Billionen Euro vorgeschlagen, auch das lehnte Merz ab.

Die Fronten laufen quer durch die Lager. Deutschland, die Niederlande, Schweden, Finnland und Österreich fordern laut ZDF Kürzungen um mehrere hundert Milliarden Euro. Ein großer Block, vor allem Süd- und Osteuropa, lehnt weitere Einschnitte bei Agrar- und Kohäsionsmitteln ab. Italien und Frankreich sind Nettozahler, wollen aber Kürzungen für Landwirte und Regionen vermeiden. Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni sieht eine Einigung noch weit entfernt.