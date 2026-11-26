Der EU-Sondergipfel in Brüssel hat am Donnerstag keine Einigung über den nächsten langfristigen Haushalt gebracht. Auf dem Tisch liegt ein Kompromissvorschlag von Ratspräsident António Costa über rund 1,781 Billionen Euro für die Jahre 2028 bis 2034, etwa 204 Milliarden Euro weniger als im Kommissionsentwurf. Bundeskanzler Friedrich Merz sagte laut dpa-AFX: „Nach wie vor ist das Volumen zu hoch.“ Für Anleger steckt die eigentliche Börsenrelevanz im Kleingedruckten: Rund 60 Milliarden Euro im Jahr sollen aus neuen EU-Eigenmitteln kommen, darunter eine Digitalabgabe, die große Plattformen wie die Alphabet Aktie, Meta und Amazon betreffen könnte.
EU-Haushalt: 3 Prozent Digitalabgabe, Krypto- und Tabakabgabe sollen 60 Milliarden Euro bringen – wen trifft Brüssels Eigenmittel-Plan?
Beim EU-Sondergipfel liegt ein Kompromiss über 1,781 Billionen Euro auf dem Tisch, Merz nennt das Volumen weiter zu hoch. Neue EU-Einnahmen von rund 60 Milliarden Euro im Jahr könnten Alphabet Aktie, Krypto-, Tabak- und Stahlwerte treffen. Was Anleger wissen müssen.
Die Nachricht
Was steht im Costa-Kompromiss zum EU-Haushalt?
Der Vorschlag wurde am Samstag, dem 21. November, vorgelegt. Er liegt laut dpa-AFX in absoluten Zahlen deutlich über dem laufenden Finanzrahmen, die Beiträge gemessen an der Wirtschaftsleistung steigen laut Costa kaum. Gekürzt wird nach Berichten vor allem bei Wettbewerbsfähigkeit, Forschung, Verteidigung sowie Außen- und Entwicklungspolitik. Zuvor hatte die irische Ratspräsidentschaft am 10. Oktober rund 1,826 Billionen Euro vorgeschlagen, auch das lehnte Merz ab.
Die Fronten laufen quer durch die Lager. Deutschland, die Niederlande, Schweden, Finnland und Österreich fordern laut ZDF Kürzungen um mehrere hundert Milliarden Euro. Ein großer Block, vor allem Süd- und Osteuropa, lehnt weitere Einschnitte bei Agrar- und Kohäsionsmitteln ab. Italien und Frankreich sind Nettozahler, wollen aber Kürzungen für Landwirte und Regionen vermeiden. Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni sieht eine Einigung noch weit entfernt.
Das große Bild
Welche neuen EU-Einnahmen sind geplant?
Costa setzt auf neue Eigenmittel, laut seinen Angaben etwa 60 Milliarden Euro zusätzlich pro Jahr. Genannt werden nach dpa-AFX:
eine Digitalabgabe von 3 Prozent auf Umsätze mit Online-Werbung, Plattformen und Daten, anwendbar ab 50 Millionen Euro Digitalumsatz in der EU und 750 Millionen Euro Weltumsatz,
eine Abgabe auf Kryptowerte,
Einnahmen aus dem Emissionshandel und dem CO2-Grenzausgleich CBAM,
eine Tabak- und eine Elektroschrott-Abgabe.
Eine Einigung auf Eigenmittel gab es beim irischen Entwurf nicht. Die Mitgliedstaaten müssen Eigenmittel einstimmig beschließen, und die Positionen sind kontrovers: Befürworter sehen in EU-eigenen Einnahmen eine Entlastung nationaler Haushalte, Kritiker eine zusätzliche Belastung von Unternehmen und Verbrauchern.
|Einnahmequelle
|Betroffene Branche
|Aktien-Schlagworte
|Digitalabgabe 3 %
|Online-Werbung, Plattformen
|Alphabet Aktie, Meta, Amazon
|Kryptoabgabe
|Kryptohandel, Börsen
|Krypto-Aktien
|Tabakabgabe
|Tabakindustrie
|Imperial Brands, British American Tobacco
|CBAM, Emissionshandel
|Stahl, Zement, Chemie
|Stahlaktien, Chemieaktien
|Elektroschrott-Abgabe
|Elektronik, Hersteller
|Elektronikaktien
Die Zuordnung der Branchen ist eine Einschätzung der Redaktion und kein belegter Kurseffekt.
Quelle: dpa-AFX 26.11.2026; Einschätzung der Redaktion
Einschätzung der Redaktion: Eine Digitalabgabe in der beschriebenen Höhe würde vor allem US-Konzerne treffen, weil nur wenige Unternehmen die Umsatzschwellen von 750 Millionen Euro erreichen. Digitalsteuern gelten im Handelsstreit mit den USA als Reizthema; wie Washington reagieren würde, ist offen. Für europäische Börsen ist deshalb weniger die Abgabe selbst relevant als die Frage, ob sie weitere Zollkonflikte auslöst.
Der Zeitplan
Wann könnte es eine Einigung geben?
Die Gespräche auf Arbeitsebene gehen weiter. Ziel ist laut ZDF und dpa eine Einigung beim regulären EU-Gipfel im Dezember vor Weihnachten, „frühestens“ dort. Frankreich warnt, dass es bei einem Scheitern erst nach der Präsidentenwahl im April weitergehen könnte. Merz verknüpft die Haushaltsgespräche zudem mit der Finanzierung neuer Ukraine-Hilfe; die Lücke für das kommende Jahr beziffert dpa auf 45 Milliarden Euro. Ein belegter Kurseffekt des Gipfels liegt nicht vor: Der DAX schloss laut dpa-AFX bei 25.215,52 Punkten (plus 2,08 Prozent), die Berichte nennen Technologiewerte und den US-Feiertag Thanksgiving als Treiber.
Termine
Was beobachten Anleger jetzt beim EU-Haushalt?
Dezember: regulärer EU-Gipfel, frühester Termin für eine Einigung über den EU-Haushalt.
Verhandlungen über Eigenmittel: Digitalabgabe, Kryptoabgabe, CBAM-Einnahmen.
April 2027: Präsidentenwahl in Frankreich als möglicher Zeitdruck.
FAQ
Häufige Fragen zum EU-Haushalt
Wie hoch ist der vorgeschlagene EU-Haushalt? Der Costa-Kompromiss sieht rund 1,781 Billionen Euro für 2028 bis 2034 vor.
Was ist die geplante Digitalabgabe? Eine Abgabe von 3 Prozent auf Digitalumsätze großer Konzerne ab 50 Millionen Euro EU-Umsatz und 750 Millionen Euro Weltumsatz.
Sind Alphabet, Meta und Amazon betroffen? Die Quellen nennen keine Unternehmen; nach den Schwellen kämen vor allem große Plattformkonzerne in Betracht. Das ist eine Einschätzung der Redaktion.
Wann wird entschieden? Frühestens beim EU-Gipfel im Dezember.
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