Der EU-Sondergipfel zum Finanzrahmen 2028 bis 2034 ist ohne Einigung zu Ende gegangen: Nach Medienberichten endete die Runde am Freitag um 00:14 Uhr, der geplante zweite Gipfeltag am Vormittag wurde gestrichen. Im Raum stehen ein Kompromissvorschlag von Ratspräsident António Costa über rund 1,78 Billionen Euro, etwa 204 Milliarden Euro unter dem Kommissionsentwurf, und eine Ukraine-Finanzierungslücke von 45 Milliarden Euro für 2027. Der DAX schloss am Donnerstag bei 25.215,52 Punkten (Xetra, 17:44 Uhr), ein Plus von 2,08 Prozent; eine belegte Marktreaktion auf das Gipfelende lag zum Redaktionsstand nicht vor.
EU-Gipfel ohne Einigung: 1,78 Billionen Euro Finanzrahmen, 45 Milliarden Euro Ukraine-Lücke – wer gibt im Dezember nach, und was bedeutet das für Euro, Anleihen und Rüstungsaktien?
Der EU-Sondergipfel in Brüssel wurde kurz nach Mitternacht abgebrochen, der zweite Tag entfiel. Beim Finanzrahmen 2028 bis 2034 und der Ukraine-Finanzierung liegen die 27 Staaten weit auseinander. Was verhandelt wird, wer blockiert und welche Folgen für DAX, Anleihen und Rüstungsaktien möglich sind.
Der Stand
Was ist beim EU-Sondergipfel passiert und wie geht es weiter?
Kein formelles Scheitern, aber ein Abbruch: Die Verhandlungen gehen auf Arbeitsebene weiter, Entscheidungen sind für den Dezember-Gipfel vorgesehen.
Medienberichten zufolge erklärte Bundeskanzler Friedrich Merz die Runde am späten Donnerstagabend für beendet: „Wir wissen, dass wir heute Abend nicht zu einem Ergebnis kommen.“ Als nächster Termin gilt der EU-Gipfel um den 17. und 18. Dezember; Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nennt eine Frist bis zum 31. Dezember und droht nach Berichten bei einem Scheitern mit einer Verschiebung bis nach der französischen Präsidentschaftswahl im April. Das einzige konkrete Ergebnis des Gipfels war die Einigung auf die neue Besetzung des EZB-Direktoriums. Zum Bundestagsvotum über den Haushalt 2027 heute Nachmittag kann Merz damit in Berlin sein. Nicht beizulegen blieben Berichten zufolge Streit um das Gesamtvolumen, die Verteilung von Agrar- und Kohäsionsmitteln und die Kopplung an den Ukraine-Kredit.
|Akteur
|Position
|Kernforderung
|Deutschland (Merz)
|Volumen zu hoch
|Finanzrahmen an Ukraine-Kredit koppeln, alle 27 sollen mitzahlen
|Niederlande, Schweden, Finnland, Österreich
|Sparsame Gruppe
|kleineres Gesamtvolumen
|Frankreich (Macron)
|Paket unausgewogen
|mehr Agrarmittel, Frist 31.12.
|Italien (Meloni)
|Lösung weit entfernt
|nicht mehr einzahlen als zurückerhalten
|Polen (Tusk)
|Kohäsion verteidigen
|keine Kürzungen bei Strukturmitteln
|EU-Kommission
|ursprünglich rund 2 Bio. €
|Beteiligung am Ukraine-Kredit nach Wahl der Staaten
Positionen nach Medienberichten vom 26./27.11.2026; Angaben können sich bis Dezember ändern.
Quelle: Handelsblatt, Euronews, Al Jazeera
Die Ukraine
Wie wird die Ukraine-Hilfe 2027 finanziert?
Für 2027 klafft in der Ukraine-Finanzierung laut Berichten eine Lücke von 45 Milliarden Euro, davon rund 20 Milliarden Euro Budgethilfe und 25 Milliarden Euro für militärische Unterstützung. Diskutiert wird ein gemeinsam finanzierter Kredit am Kapitalmarkt, den Ungarn, die Slowakei und Tschechien nicht mittragen wollen; Bulgarien will sich nur an der zivilen Hilfe beteiligen. Ratspräsident Costa behandelt Kredit und Haushalt als ein Paket, Merz knüpft den Haushalt an eine Ukraine-Lösung aller 27 Staaten. Zusätzlich sieht der Costa-Plan rund 60 Milliarden Euro jährlich aus neuen Eigenmitteln vor, darunter eine Digitalabgabe von drei Prozent, eine Krypto-Abgabe und Tabak.
Die Märkte
Was heißt der Streit für Euro, Anleihen, DAX und Rüstungsaktien?
Einschätzung der Redaktion: Ein offener EU-Haushalt ist vor allem ein Thema für die Planbarkeit. Für Rüstungsaktien wie die Rheinmetall Aktie, die Hensoldt Aktie und TKMS zählt, ob Verteidigung und Ukraine-Hilfe im EU-Rahmen Priorität behalten. Für den Anleihemarkt ist ein weiterer Schuldenkredit der EU ein Angebotsthema: Zum Handelsschluss am 25. November lag die französische zehnjährige Rendite bei 4,73 Prozent, die Bundesanleihe bei 3,22 Prozent, der Abstand bei rund 151 Basispunkten. Für den DAX sind Kohäsions- und Agrarmittel weniger entscheidend als die Notenbanken im Dezember. Belegte Kursbewegungen als Folge des Gipfelabbruchs gibt es bislang nicht.
Ausblick
Welche Termine beobachten Anleger bis Weihnachten?
Wichtig sind der EU-Gipfel um den 17. und 18. Dezember, der EZB-Zinsentscheid am 17. Dezember, die Fed am 9. Dezember und die Inflationszahlen am 30. November und 1. Dezember. Am Sonntag wählt Spanien, dessen Regierungschef Pedro Sánchez dem Gipfel fernblieb. Zu den Eigenmitteln und zur Digitalabgabe hat aktiencheck.de bereits berichtet; dieser Beitrag setzt den Gipfelabbruch ein.
Häufige Fragen zum EU-Gipfel und Finanzrahmen
Was wurde beim EU-Sondergipfel beschlossen?
Keine Einigung beim Finanzrahmen; konkret wurde nur die Besetzung des EZB-Direktoriums geklärt.
Wie hoch ist der Costa-Vorschlag?
Rund 1,78 Billionen Euro für 2028 bis 2034, etwa 204 Milliarden Euro weniger als der Kommissionsentwurf.
Wann geht es weiter?
Beim nächsten EU-Gipfel um den 17. und 18. Dezember.
Was heißt das für Rüstungsaktien?
Ein belegter Kurseffekt liegt nicht vor; entscheidend bleibt, wie viel Verteidigung im Haushalt priorisiert wird.
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