Was wurde beim EU-Sondergipfel beschlossen?

Keine Einigung beim Finanzrahmen; konkret wurde nur die Besetzung des EZB-Direktoriums geklärt.

Wie hoch ist der Costa-Vorschlag?

Rund 1,78 Billionen Euro für 2028 bis 2034, etwa 204 Milliarden Euro weniger als der Kommissionsentwurf.

Wann geht es weiter?

Beim nächsten EU-Gipfel um den 17. und 18. Dezember.

Was heißt das für Rüstungsaktien?

Ein belegter Kurseffekt liegt nicht vor; entscheidend bleibt, wie viel Verteidigung im Haushalt priorisiert wird.