Wie hoch ist der Ether Kurs aktuell? Rund 1.669 Dollar, Stand 27. November, 21:10 Uhr MEZ (Finexus).

Wie viel Geld ist im November aus Ether-ETFs abgeflossen? Rund 1,23 Milliarden Dollar, bei neun Abflusstagen in Folge (Finexus).

Welche Marke gilt beim Ether Kurs als wichtig? Finexus nennt 1.600 Dollar als Unterstützung.

Wie hängen Ether und Bitcoin zusammen? Beide fielen am Black Friday um 1,1 Prozent und leiden unter denselben ETF-Abflüssen und der Zinsangst.