Der Ether Kurs hat am Black Friday kaum Rückenwind: Am Abend lag Ether bei rund 1.669 Dollar, ein Minus von 1,1 Prozent in 24 Stunden (Finexus, 21:10 Uhr MEZ). Die US-Spot-Ether-ETFs verzeichnen den neunten Abflusstag in Folge, im November summieren sich die Rücknahmen auf 1,23 Milliarden Dollar. Der Bitcoin Kurs gab am selben Tag ebenfalls um 1,1 Prozent nach, während Solana, XRP und Dogecoin zulegten. Für Krypto-Aktien mit Ether-Bezug wie die SharpLink Aktie ist das ein Stimmungsindikator.
Ether Kurs: Neunter ETF-Abflusstag in Folge, 1,23 Milliarden Dollar Rücknahmen im November, 1.669 Dollar – hält die Marke von 1.600 Dollar?
Der Ether Kurs steht am Black-Friday-Abend bei rund 1.669 Dollar, minus 1,1 Prozent. US-Ether-ETFs verzeichnen den neunten Abflusstag in Folge und im November Rücknahmen von 1,23 Milliarden Dollar. Beobachter achten auf 1.600 Dollar.
ETF-Flows
Warum verlieren die Ether-ETFs weiter Geld?
Eine einzelne Ursache nennt Finexus nicht. Das Bild passt zum Gesamtmarkt: Spot-Bitcoin-ETFs in den USA haben im November rund 5,39 Milliarden Dollar verloren, ein Monatsrekord (TradingNEWS). Beide Anlageklassen leiden unter derselben Stimmung. Der Angst-Index steht bei 12, extreme Angst, und die Fed gilt für den 9. Dezember als nahezu sicher bereit zu einer Zinserhöhung um 0,25 Punkte (TradingNEWS). Nach Einschätzung der Redaktion schrecken steigende Zinsen vor allem Anleger ab, die Ether-ETFs als Risikoanlage nutzen; belegen lässt sich das aus den Quellen nicht.
|Größe
|Ether
|Bitcoin
|Kurs
|rund 1.669 $
|rund 59.835 $
|Veränderung am Tag
|−1,1 %
|−1,1 %
|ETF-Abflüsse im November
|1,23 Mrd. $
|rund 5,39 Mrd. $
|Abflusstage in Folge
|9
|7 (17. bis 25.11.)
Kurse 15:10 Uhr New Yorker Zeit (21:10 Uhr MEZ).
Quelle: Finexus, TradingNEWS
Die Marken
Welche Marken beobachten Anleger beim Ether Kurs?
Finexus nennt 1.600 Dollar als Unterstützung; bei einem Bruch sei nach Ansicht einiger, nicht namentlich genannter Analysten ein Test von 1.000 Dollar denkbar. Das ist eine Außenansicht und keine Prognose von aktiencheck.de. Der Handel am Black Friday verlief dünn (Finexus), Ausschläge können daher größer ausfallen.
Das große Bild
Was bedeutet das für Krypto-Aktien mit Ether-Bezug?
Ether-Treasury-Firmen wie SharpLink halten Ether als Hauptvermögen. Die SharpLink Aktie meldete im dritten Quartal 751 Millionen Dollar Gewinn, überwiegend unrealisiert, doch der Ether Kurs liegt inzwischen deutlich unter dem Stand vom 30. September (The Block, 9. November; Redaktionsrechnung). Die Coinbase Aktie hängt über Handelsumsätze am Kryptomarkt; sinkende Preise und Volumen belasten dieses Geschäft. Die Strategy Aktie steht beim MSCI-Stichtag am 30. November im Fokus.
Termine
Welche Termine bestimmen den Ether Kurs als Nächstes?
Häufige Fragen zum Ether Kurs
Wie hoch ist der Ether Kurs aktuell? Rund 1.669 Dollar, Stand 27. November, 21:10 Uhr MEZ (Finexus).
Wie viel Geld ist im November aus Ether-ETFs abgeflossen? Rund 1,23 Milliarden Dollar, bei neun Abflusstagen in Folge (Finexus).
Welche Marke gilt beim Ether Kurs als wichtig? Finexus nennt 1.600 Dollar als Unterstützung.
Wie hängen Ether und Bitcoin zusammen? Beide fielen am Black Friday um 1,1 Prozent und leiden unter denselben ETF-Abflüssen und der Zinsangst.
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