Kernstück ist der Vorschlag EIP-8037. Er trennt die Kosten für Rechenarbeit und für dauerhaft gespeicherte Daten. Das Anlegen eines neuen Smart Contracts würde danach 183.600 Einheiten Gas für den Zustand kosten statt bisher 32.000 Einheiten Basisgebühr (finwire.io und coin-turk.com, 27.11.2026). Hintergrund: Seit die Gasgrenze pro Block von 30 auf 60 Millionen verdoppelt wurde, wuchs der tägliche Datenzuwachs nach Angaben der Autoren von etwa 105 auf 326 Mebibyte. Die neue Gebühr soll dieses Wachstum bremsen.

Beim Entwicklertreffen am 26. November einigten sich die Teams, die bestehende Spezifikation beizubehalten. Der Test auf Hoodi war ursprünglich für den 26. Oktober vorgesehen und verzögerte sich um rund sieben Wochen. Einen festen Termin für das Hauptnetz nennt finwire.io nicht; coin-turk.com verweist mit Bezug auf EIPsInsight auf ein Zeitfenster zwischen Mitte Januar und Anfang Februar 2027. Kritische Fehler sollen bis zum 15. Dezember behoben sein, kleinere bis zum 10. Januar.