Der Ether Kurs hat am Freitag um rund 3 Prozent zugelegt und notiert bei etwa 1.740 US-Dollar, nach einer Spanne von 1.670 bis 1.750 Dollar in den vergangenen 24 Stunden (finwire.io, 27.11.2026; aktien.news nannte um 04:57 Uhr GMT rund 1.745 Dollar). Damit entwickelte sich Ether besser als Bitcoin. Anlass ist das Upgrade Glamsterdam: Ethereum-Entwickler haben den finalen öffentlichen Test auf 15. Dezember 2026 gelegt. Für Anleger stellt sich die Frage, ob ein technischer Meilenstein reicht, wenn Ether rund 65 Prozent unter dem Hoch vom August 2025 (4.950 Dollar) steht und die Fed am 9. Dezember über die Zinsen entscheidet.
Ether Kurs: Glamsterdam-Test am 15. Dezember, bis zu 15.000 Verträge unter Druck – wie viel Umbau verträgt Ethereum bei 1.740 Dollar?
Der Ether Kurs springt am Freitag um rund 3 Prozent auf etwa 1.740 US-Dollar. Auslöser ist der Termin für den Glamsterdam-Test am 15. Dezember. Was das Ethereum-Upgrade bringt, warum es sich verspätet hat und welche Risiken Entwickler benennen.
Das Upgrade
Was ist Glamsterdam und warum der Termin zählt?
Glamsterdam ist das nächste große Ethereum-Upgrade. Es soll das Netzwerk schneller und besser skalierbar machen und ändert dafür die Gebührenlogik.
Kernstück ist der Vorschlag EIP-8037. Er trennt die Kosten für Rechenarbeit und für dauerhaft gespeicherte Daten. Das Anlegen eines neuen Smart Contracts würde danach 183.600 Einheiten Gas für den Zustand kosten statt bisher 32.000 Einheiten Basisgebühr (finwire.io und coin-turk.com, 27.11.2026). Hintergrund: Seit die Gasgrenze pro Block von 30 auf 60 Millionen verdoppelt wurde, wuchs der tägliche Datenzuwachs nach Angaben der Autoren von etwa 105 auf 326 Mebibyte. Die neue Gebühr soll dieses Wachstum bremsen.
Beim Entwicklertreffen am 26. November einigten sich die Teams, die bestehende Spezifikation beizubehalten. Der Test auf Hoodi war ursprünglich für den 26. Oktober vorgesehen und verzögerte sich um rund sieben Wochen. Einen festen Termin für das Hauptnetz nennt finwire.io nicht; coin-turk.com verweist mit Bezug auf EIPsInsight auf ein Zeitfenster zwischen Mitte Januar und Anfang Februar 2027. Kritische Fehler sollen bis zum 15. Dezember behoben sein, kleinere bis zum 10. Januar.
|Punkt
|Stand
|Test auf Sepolia
|Seit 6. Oktober 2026
|Öffentlicher Test Hoodi
|15. Dezember 2026, ursprünglich 26. Oktober
|Fehlerkorrektur
|Kritisch bis 15. Dezember, kleinere bis 10. Januar
|Hauptnetz
|Termin offen; Berichte nennen Januar/Februar 2027
Zeitpunkte nach Medienberichten; Planungen in der Ethereum-Entwicklung können sich verschieben.
Quelle: finwire.io, coin-turk.com (jeweils 27.11.2026)
Die Risiken
Welche Verträge könnten Probleme bekommen?
Der Ethereum-Foundation-Entwickler Marius van der Wijden schätzt, dass 10.000 bis 15.000 von rund 90 Millionen Verträgen auf Kompatibilitätsprobleme stoßen könnten, etwa weil sie mit festen Gasbudgets arbeiten und mitten in einer Transaktion ausfallen. Die Prüfer ChainSecurity und Dedaub meldeten rund 200 Befunde: 3 hoch, 30 mittel und 167 niedrig eingestuft. Die meisten lassen sich laut den Berichten per Konfiguration beheben, bei 24 sind Vertragsänderungen oder die Migration der Nutzer nötig. Die Stiftung nahm Kontakt zu mehr als 50 möglicherweise betroffenen Unternehmen auf.
Offen bleibt, wie groß der Schaden im Ernstfall wäre. Die beiden Berichte unterscheiden sich in der Einstufung: finwire.io spricht von Kompatibilitätsbefunden, coin-turk.com von Schwachstellen und nennt als Hilfsmittel der Prüfer KI-Werkzeuge. Die Zahlen stammen aus derselben Prüfung und sollten bis zum Testlauf als vorläufig gelten.
Das große Bild
Reicht Technik, um den Ether Kurs zu stützen?
Technische Meilensteine haben den Ether Kurs in der Vergangenheit selten allein getragen. Wichtiger sind aktuell Makro und Kapitalflüsse. Die Fed entscheidet am 9. Dezember; am Markt wird eine Zinserhöhung erwartet. Börsengehandelte Ether-Produkte verzeichneten zuletzt Abflüsse, und Treasury-Firmen wie BTCS haben nach einem Bericht Ether im Volumen von 27.300 Stück verkauft (wallstreet-online, Schlagzeile vom 25.11.2026). Laut Finwire liegt der Stochastik-RSI bei rund 96 und damit im überkauften Bereich; Widerstände sehen Marktbeobachter bei 1.750 und 1.800 bis 1.850 Dollar, Unterstützung bei 1.667 und 1.600 Dollar. Das sind Marken aus Berichten, keine Prognose von aktiencheck.de.
Für Krypto-Aktien wie die Coinbase Aktie (NASDAQ: COIN, ISIN US19260Q1076) ist Ether ein Teil des Handelsgeschäfts und der Staking-Erlöse. Auch Unternehmen, die Ether halten, wie Bit Digital, hängen direkt am Kurs. Nach den Schlusskursen vom 25. November und dem US-Feiertag am Donnerstag gibt es für US-Werte noch keinen neuen Kurs; der Handel läuft heute verkürzt bis 13 Uhr New Yorker Zeit.
Häufige Fragen
Was Leser zum Ether Kurs wissen wollen
Wie hoch ist der Ether Kurs aktuell? Rund 1.740 US-Dollar am Freitag, 27. November 2026, nach einem Plus von etwa 3 Prozent in 24 Stunden (finwire.io).
Was ist Glamsterdam? Das nächste Ethereum-Upgrade mit neuer Gebührenlogik, das im Testnetz Hoodi am 15. Dezember geprüft wird.
Wann kommt Glamsterdam auf das Hauptnetz? Ein fester Termin steht nicht fest; ein Bericht nennt Mitte Januar bis Anfang Februar 2027.
Welche Krypto-Aktien hängen am Ether Kurs? Etwa Handelsplätze wie die Coinbase Aktie und Ether-Halter wie Bit Digital.
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