Wie hoch ist der Ether Kurs heute?

Laut CoinMarketCap 1.728,92 Dollar am 27. November um 03:38 Uhr MEZ.

Wie weit liegt der Ether Kurs unter dem Hoch?

Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 3.446,62 Dollar, der aktuelle Kurs knapp 50 Prozent darunter.

Warum fällt Ethereum im November?

Berichte nennen Zinsängste, hohe Liquidationen, Abflüsse aus Krypto-ETFs und die Schwäche der Technologiewerte.

Welche Krypto-Aktien hängen am Ether Kurs?

Die Coinbase Aktie über das Handelsvolumen und Unternehmen mit Ether-Beständen. Die Strategy Aktie hängt vor allem am Bitcoin.