Der Ether Kurs liegt am Freitagmorgen bei 1.728,92 US-Dollar (CoinMarketCap, 27. November, 03:38 Uhr MEZ), ein Plus von 1,8 Prozent in 24 Stunden. Doch der Blick auf den Monat zeigt das andere Bild: Laut Yahoo Finance steht Ethereum im Monatsvergleich bei rund minus 27 Prozent und seit Jahresbeginn bei rund minus 41 Prozent. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief von 1.506,51 Dollar beträgt knapp 15 Prozent, zum 52-Wochen-Hoch von 3.446,62 Dollar fehlt die Hälfte.
Ether Kurs: 1.729 Dollar, halb so viel wie im 52-Wochen-Hoch, Abstand zum Jahrestief nur 15 Prozent – was trägt Ethereum bis zur Fed am 9. Dezember?
Der Ether Kurs liegt am Freitagmorgen bei rund 1.729 Dollar, etwa 50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 3.447 Dollar. Die Titelgeschichte erklärt, warum Ethereum im November besonders leidet, was die ETF-Abflüsse bedeuten und welche Termine jetzt zählen.
Für Anleger in Krypto-Aktien ist das mehr als eine Randnotiz: Die Coinbase Aktie und die Strategy Aktie reagieren auf Bitcoin und Ether, weil Handelsvolumen und Bestandswerte an den Kursen hängen. Wie steht es um die zweitgrößte Kryptowährung nach dem Bitcoin?
Der Monat
Warum fällt der Ether Kurs im November?
Der Absturz ist kein Ether-Sonderfall, sondern Teil einer breiten Risikoscheu. Am 21. November lag Ether laut cryptoticker bei 1.636 Dollar, minus 14,4 Prozent in sieben Tagen, in 24 Stunden wurden am Kryptomarkt 2,64 Milliarden Dollar liquidiert, rund 90 Prozent davon Long-Positionen. Zwei Tage später sprang Ether nach der Rückkehr des Nvidia-Chefs um 7,1 Prozent auf 1.825,67 Dollar, am Donnerstag lag der Kurs wieder bei 1.684,52 Dollar. Die Ausschläge von sieben Prozent in eine Richtung sind für Ether in diesem Umfeld normal geworden.
Hinzu kommen Zinsen und Aktienmärkte. Nach über den Erwartungen liegenden Inflationsdaten gilt eine Zinserhöhung der US-Notenbank am 9. Dezember als wahrscheinlich, Fed-Gouverneur Waller hatte nach Angaben von cryptoticker sogar einen halben Punkt ins Spiel gebracht. Steigende Zinsen machen renditelose Anlagen wie Kryptowerte weniger attraktiv. Parallel fiel die Nasdaq am 5. November laut cryptoticker um 5,5 Prozent, was auch den Kryptomarkt belastete.
Die Fonds
Was sagen die ETF-Flüsse zum Ether Kurs?
Der Phemex-Marktbericht vom 27. November nennt Abflüsse aus Ethereum-ETFs von über 1,2 Milliarden Dollar, ohne Zeitraum und Quelle. Wir konnten die Zahl nicht durch eine zweite Quelle belegen. Sicher ist die Richtung: Auch bei den Bitcoin-ETFs verzeichnen die US-Fonds im November laut Phemex Rekordabflüsse von 4,94 Milliarden Dollar. Anleger ziehen Geld aus beiden Hauptwerten, und die Anbieter der Fonds, etwa der iShares Ethereum Trust, verkaufen dafür Coins am Markt.
Gegenläufige Signale sind selten. Ein Beispiel liefert der Marktbericht: Abraxas Capital hat 11.000 Ether im Wert von 18,55 Millionen Dollar von der Börse Binance abgezogen. Das kann auf längerfristiges Halten hindeuten, ist aber bei einem Marktwert von rund 208 Milliarden Dollar für Ether ein kleiner Betrag und kein belastbarer Trend.
|Kryptowert
|Kurs
|24 Stunden
|7 Tage
|Ether
|1.728,92
|+1,77 %
|-0,31 %
|Bitcoin
|61.574,25
|+1,31 %
|-0,11 %
|Solana
|72,62
|+1,99 %
|–
|XRP
|0,9627
|+0,79 %
|+1,39 %
Kurse in US-Dollar laut CoinMarketCap via Liputan6; Marktkapitalisierung Ether laut CoinMarketCap-Abruf ohne Uhrzeit.
Quelle: CoinMarketCap via Liputan6
Der Fahrplan
Welche Termine bewegen den Ether Kurs jetzt?
Heute: PCE-Inflation
Die US-Inflationsdaten stehen laut Phemex-Kalender am Freitag an und prägen die Erwartungen für den Dezember.
Montag, 30. November
Strategy und Metaplanet verlassen die MSCI-Indizes, zwei gehebelte XRP-ETFs sollen laut Bericht wirksam werden.
Dienstag, 1. Dezember
ISM-Index und US-Arbeitsmarktbericht stehen an.
9. Dezember
Die Fed entscheidet über die Zinsen, eine Erhöhung gilt als wahrscheinlich.
Häufige Fragen zum Ether Kurs
Wie hoch ist der Ether Kurs heute?
Laut CoinMarketCap 1.728,92 Dollar am 27. November um 03:38 Uhr MEZ.
Wie weit liegt der Ether Kurs unter dem Hoch?
Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 3.446,62 Dollar, der aktuelle Kurs knapp 50 Prozent darunter.
Warum fällt Ethereum im November?
Berichte nennen Zinsängste, hohe Liquidationen, Abflüsse aus Krypto-ETFs und die Schwäche der Technologiewerte.
Welche Krypto-Aktien hängen am Ether Kurs?
Die Coinbase Aktie über das Handelsvolumen und Unternehmen mit Ether-Beständen. Die Strategy Aktie hängt vor allem am Bitcoin.
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