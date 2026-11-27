ESR-Kendall-Square-REIT-Aktie KOSPI Composite Index Verlierer: Minus 5,36 Prozent – Dividendenabschlag und Zinslast

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 10:11 2 Min.

Die ESR-Kendall-Square-REIT-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Verlierern: Der Logistik-REIT fällt um 5,36 Prozent auf 2.650 Won. Hinter dem Minus stehen der Stichtag für die Halbjahresausschüttung und Sorgen um die Finanzierungskosten.

Die ESR-Kendall-Square-REIT-Aktie (ISIN: KR7365550003, KRX-Kürzel: 365550) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Verlierern. Das Papier des größten koreanischen Logistik-REITs schloss in Seoul bei 2.650 Won, ein Minus von 5,36 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss von 2.800 Won. 365550 365550 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 365550 — — — Tagesminus der ESR-Kendall-Square-REIT-Aktie -5,36 % Schlusskurs in Seoul 2.650 KRW Letzte Halbjahresausschüttung je Aktie 139 KRW Durchschnittlicher Finanzierungszins im November 4,2 % Quelle : Korea Exchange laut TradingView, Schluss 27.11.2026; Ausschüttung laut Korea REIT Association; Zinssatz laut Shinhan Investment Die Gründe für den Kursverlust Warum der KOSPI Composite Index Verlierer ESR Kendall Square REIT heute fällt Zwei Dinge kamen zusammen. Erstens der Kalender: Der REIT schließt sein Halbjahr Ende November ab. Wegen der zweitägigen Abwicklung wurde die Aktie nach unserer Rechnung am Freitag erstmals ohne Anspruch auf die Ausschüttung gehandelt. Die letzte Zahlung von 139 Won entspricht rund 5 Prozent des Kurses und damit ziemlich genau dem Tagesverlust. Zweitens die Zinsen: Analysten von Shinhan Investment verwiesen am Freitag darauf, dass der durchschnittliche Finanzierungszins seit Jahresende um rund 0,5 Prozentpunkte auf etwa 4,2 Prozent gestiegen ist und 89 Prozent der Schulden variabel verzinst sind. Die Vermietungsquote liegt bei 97 Prozent. Was den KOSPI Composite Index Verlierer weiter belasten kann Variable Zinsen: Steigende Marktzinsen schlagen fast vollständig auf die Kosten durch.

Leitzins: Die Notenbank hat die Zinsen zuletzt erhöht.

Branchenvertrauen: Die Insolvenz von JR Global REIT wirkt nach. Häufige Fragen zur ESR-Kendall-Square-REIT-Aktie Warum ist die ESR-Kendall-Square-REIT-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Verlierer?

Die ESR-Kendall-Square-REIT-Aktie fiel um 5,36 Prozent auf 2.650 Won. Hauptgründe sind der Dividendenabschlag zum Halbjahresstichtag und Sorgen um steigende Finanzierungskosten. Fazit: Abschlag plus Zinsdruck Die ESR-Kendall-Square-REIT-Aktie gehört zu den KOSPI Composite Index Verlierern des Tages. Der Abschlag ist rechnerisch neutral. Für die künftigen Ausschüttungen entscheidet die Zinsentwicklung.

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