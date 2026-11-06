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ESM begibt Anleihe über 1 Milliarde Euro mit 3,375% Kupon

aktiencheck.de Redaktion 06.11.2026, 12:23 1 Min. Börse Stuttgart

Der ESM bringt eine Anleihe über 1 Milliarde Euro mit 3,375% Jahreszins und einer Laufzeit bis April 2030 auf den Markt.

Bild: CARTIST / Unsplash

Der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) bringt eine neue Anleihe mit einem Volumen von 1 Milliarde Euro auf den Markt (ISIN: EU000A2SCA15, WKN: A2SCA1), so die Börse Stuttgart. Der Kupon betrage 3,375% pro Jahr und werde einmal jährlich ausgezahlt. Die nächste Zinszahlung sei für den 8. April 2027 vorgesehen, die Laufzeit ende am 8. April 2030. Die Anleihe sei ab einer Mindeststückelung von 0,01 Euro handelbar. Der ESM habe bei allen großen Ratingagenturen die Bestnote: Aaa von Moody's und AAA von S&P, Fitch und Scope. (News vom 05.11.2026)

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