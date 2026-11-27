Kupfer steigt um mehr als 4 Prozent, Kupferaktien führen die Gewinnerlisten an – und ein Kupferförderer stürzt ab. Die Ero Copper Aktie (ISIN: CA2960061091, WKN: A2H5RW, Handelssymbol Toronto: ERO, US-Handelssymbol: ERO, Frankfurt: E0B) verlor kurz nach Handelsbeginn in Toronto 8,38 Prozent auf 29,42 kanadische Dollar. Kein Wert im S&P/TSX Composite fiel stärker. Ero Copper ist der S&P/TSX Verlierer des Morgens.
Ero Copper Aktie: S&P/TSX Verlierer mit 8,4 Prozent Minus – Behörde stoppt Kupfermine Tucumã
Die Ero Copper Aktie ist am Freitagmorgen der mit Abstand größte S&P/TSX Verlierer: minus 8,38 Prozent auf 29,42 kanadische Dollar. Ausgerechnet am Tag der Kupfer-Rally muss das Unternehmen seine brasilianische Mine Tucumã auf behördliche Anordnung stilllegen. Rekordregen hatte ein Wasserbecken zum Überlaufen gebracht.
Die Gründe für den Kursverlust
Stillstand per Anordnung – mitten in der Kupfer-Erholung
Der Grund für den Kurssturz steht in einer Mitteilung, die Ero Copper am frühen Freitagmorgen veröffentlichte.
Das Unternehmen hat sämtliche Abbau- und Aufbereitungsarbeiten in seinem Betrieb Tucumã im brasilianischen Bundesstaat Pará eingestellt. Angeordnet hat das die Umweltbehörde des Bundesstaats (SEMAS). Vorausgegangen waren zwei örtlich begrenzte Überläufe an einem Sammelbecken für Oberflächenwasser, das mit dem Betrieb in Berührung gekommen ist. Auslöser waren außergewöhnliche Regenfälle, die das Unternehmen auf das Wetterphänomen El Niño zurückführt. In den ersten 20 Novembertagen fielen rund 275 Millimeter Regen. Das liegt etwa 170 Prozent über dem üblichen Wert für den gesamten Monat. In der Spitze waren es mehr als 70 Millimeter pro Stunde.
Produktionsausfall
Solange Tucumã steht, fehlt eine der beiden Kupferminen des Unternehmens.
Behördliches Risiko
Wann die Umweltbehörde den Betrieb wieder freigibt, liegt nicht in der Hand von Ero Copper.
Regenzeit läuft
Die niederschlagsreichsten Monate in der Region stehen erst noch bevor.
Angeschlagene Aktie
Das Papier hatte bereits am 18. November fast 13 Prozent verloren und in dieser Woche in New York ein Jahrestief markiert.
Hintergrund
Die junge Mine, die nicht zur Ruhe kommt
Tucumã ist die jüngste Anlage von Ero Copper und sollte das Wachstum der kommenden Jahre tragen. Die Mine nahm 2024 die Produktion auf und hatte schon im Herbst jenes Jahres einen Stromausfall nach einem Sturm zu verkraften. Das Kerngeschäft liegt weiter im Bundesstaat Bahia, wo Ero Copper mit den Caraíba-Betrieben seit Jahren Kupfer fördert. Hinzu kommt die Goldmine Xavantina. Die Zahlen zum dritten Quartal waren noch besser ausgefallen als erwartet: Der Gewinn je Aktie lag bei 1,22 Dollar, der Umsatz bei 348 Millionen Dollar.
Häufige Fragen zur Ero Copper Aktie
Warum ist die Ero Copper Aktie heute S&P/TSX Verlierer?
Die Aktie fiel am 27. November 2026 um 8,38 Prozent auf 29,42 kanadische Dollar. Ero Copper musste den Betrieb Tucumã in Brasilien auf Anordnung der Umweltbehörde einstellen, nachdem ein Wasserbecken nach starkem Regen zweimal übergelaufen war.
Sind die anderen Minen von Ero Copper betroffen?
Die Mitteilung bezieht sich auf Tucumã. Die Caraíba-Betriebe in Bahia und die Goldmine Xavantina liegen in anderen Bundesstaaten.
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