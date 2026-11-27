Warum ist die Ero Copper Aktie heute S&P/TSX Verlierer?

Die Aktie fiel am 27. November 2026 um 8,38 Prozent auf 29,42 kanadische Dollar. Ero Copper musste den Betrieb Tucumã in Brasilien auf Anordnung der Umweltbehörde einstellen, nachdem ein Wasserbecken nach starkem Regen zweimal übergelaufen war.

Sind die anderen Minen von Ero Copper betroffen?

Die Mitteilung bezieht sich auf Tucumã. Die Caraíba-Betriebe in Bahia und die Goldmine Xavantina liegen in anderen Bundesstaaten.