Equinor Aktie: Morgan Stanley stuft ab - drohen weitere Verluste?

Die Equinor-Aktie (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker: EQNR) steht unter Druck: In Oslo notiert das Papier bei 394,90 NOK, ein Rückgang um 10,50 NOK beziehungsweise 2,59%. Die zuletzt verfügbare, zeitverzögerte Notierung stammt vom 6. November 2026 um 16:28 Uhr MEZ. Dazu kommt eine skeptischere Einschätzung von Morgan Stanley: In der Equinor-Aktienanalyse vom 5. November 2026 senkt das Analystenhaus die Einstufung von "equal-weight" auf "underweight" und nennt ein Kursziel von NOK 375.