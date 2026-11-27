Die EPH Group Anleihe 2026/2033 (ISIN AT0000A3XVE4, WKN A4E2PD) bietet einen Kupon von 10 Prozent pro Jahr bei monatlicher Zinszahlung und einer Laufzeit von sieben Jahren. Das Volumen beträgt bis zu 50 Millionen Euro, die Stückelung 1.000 Euro. Nach Angaben von Anleihen-Finder.de lief die Zeichnungsfrist voraussichtlich vom 28. Oktober bis 25. November 2026, 12 Uhr; Valutatag ist der 1. Dezember. Mit der Anleihe will die EPH Group ein Portfolio von Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment ausbauen.
EPH Group Anleihe 2026/2033: 10 Prozent Kupon für Luxushotels – wie viel Risikoprämie steckt über dem Bund?
Die EPH Group hat eine siebenjährige Tourismus-Anleihe mit 10 Prozent Kupon und monatlicher Zinszahlung angeboten (ISIN AT0000A3XVE4, bis zu 50 Millionen Euro, Stückelung 1.000 Euro). Die Zeichnungsfrist lief laut Anleihen-Finder bis 25. November, die Valuta ist der 1. Dezember. Was der Aufschlag von rund 680 Basispunkten über Bundesanleihen bedeutet.
Steckbrief
- Emittent
- EPH Group AG
- ISIN / WKN
- AT0000A3XVE4 / A4E2PD
- Kupon
- 10 % p. a., monatlich
- Laufzeit
- 7 Jahre (2026/2033)
- Volumen
- bis zu 50 Millionen Euro
- Stückelung
- 1.000 Euro
- Zeichnungsfrist
- voraussichtlich 28.10. bis 25.11.2026, 12 Uhr
- Valuta
- 1. Dezember 2026
- Handel
- Vienna MTF, Segment corporates prime (geplant)
Stand: 27.11.2026, Angaben laut Anleihen-Finder.de, nicht aus dem Wertpapierprospekt
Was bietet die EPH Group Anleihe 2026/2033 im Detail?
Die dritte Anleihe der EPH Group richtet sich an Anleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg und steht laut Quelle unter dem Vorbehalt der Billigung des Wertpapierprospekts durch die luxemburgische Aufsicht CSSF.
Die erste Zinszahlung ist für Januar 2027 vorgesehen, gehandelt werden soll die Anleihe im Segment corporates prime des Vienna MTF. Als Besicherung nennt die Quelle, wie schon bei der Anleihe 2025/32, die Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften; Inhaber der Anleihen 2025/32 und 2023/30 sollen im Verhältnis 1:1 tauschen können. Ein Rating nennt die Quelle nicht. Zum Rang der Anleihe macht sie keine Angaben. Die Zeichnungsfrist ist laut Plan abgelaufen, sofern sie nicht verlängert wurde; dieser Artikel ist keine Aufforderung zur Zeichnung. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist der gebilligte Wertpapierprospekt.
Das große Bild
Wie viel Risikoprämie steckt in 10 Prozent Kupon?
Zum Vergleich: Die zehnjährige Bundesanleihe rentiert am 27. November 2026 mit 3,28 Prozent (dpa-AFX, 09:22 Uhr MEZ), die siebenjährige mit 3,18 Prozent (Trading Economics). Der Kupon der EPH-Anleihe liegt damit rund 682 Basispunkte über der Bund-Rendite gleicher Laufzeit. Diese Risikoprämie entschädigt für Emittenten- und Ausfallrisiko, mangelnde Liquidität und fehlendes Rating. Wichtig: Der Kupon ist nicht die Rendite. Zahlt die Anleihe monatlich, ergibt sich rechnerisch bei Wiederanlage der Zinsen eine effektive Verzinsung von rund 10,5 Prozent pro Jahr (Rechenbeispiel, keine Prognose); wer die Anleihe über oder unter 100 Prozent kauft, hat eine andere Rendite.
Das große Bild: Hohe Kupons gehören zum Markt für Mittelstandsanleihen, wo Unternehmen ohne Investment-Grade-Rating am Kapitalmarkt Geld einsammeln. Die Zinsen am sicheren Ende der Kurve sind gestiegen, Bundesanleihen rentieren wieder mit über drei Prozent, und die EZB wird laut Geldmarkt weiter anheben. Das macht Alternativen mit hohem Zins attraktiver, erhöht aber auch die Refinanzierungskosten der Unternehmen. Die Ausfallzyklen am Hochzinsmarkt zeigen immer wieder: Je höher der Kupon, desto genauer sollte man Geschäftsmodell, Besicherung und Rückzahlungsquelle prüfen. Hotel- und Resortprojekte sind kapitalintensiv und hängen an Auslastung, Baukosten und Zinsniveau.
|Anleihe
|Kupon / Rendite
|Laufzeit
|Aufschlag zum Bund
|EPH Group Anleihe 2026/33
|10,00 % Kupon
|7 Jahre
|+682 Bp. (zu 3,18 %)
|Bundesanleihe
|3,18 % Rendite
|7 Jahre
|–
|Bundesanleihe
|3,28 % Rendite
|10 Jahre
|–
Aufschlag in Basispunkten (Bp.) selbst berechnet. Kupon ist nicht gleich Rendite.
Quelle: Anleihen-Finder.de; Trading Economics, 27.11.2026; dpa-AFX, 09:22 Uhr MEZ
Was sollten Anleger bei der EPH Group Anleihe beobachten?
1. Dezember 2026: Valutatag und geplante Notierung im Vienna MTF.
Januar 2027: erste monatliche Zinszahlung.
Prospekt und Emittenten-Mitteilungen: Angaben zu Rang, Besicherung, Verwendung des Emissionserlöses und Platzierungsergebnis.
17. Dezember: EZB-Zinsentscheid, der das allgemeine Zinsniveau beeinflusst.
FAQ: EPH Group Anleihe
Welchen Kupon hat die EPH Group Anleihe 2026/2033?
10 Prozent pro Jahr, gezahlt monatlich, bei sieben Jahren Laufzeit (ISIN AT0000A3XVE4).
Ist die EPH-Anleihe besichert?
Laut Anleihen-Finder.de durch Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften. Details stehen nur im Wertpapierprospekt.
Wann endete die Zeichnungsfrist?
Voraussichtlich am 25. November 2026, 12 Uhr. Ob sie verlängert wurde, nennt die Quelle nicht.
Wie hoch ist das Risiko bei Hochzinsanleihen?
Höher als bei Staatsanleihen: Es besteht ein Ausfallrisiko bis zum Totalverlust. aktiencheck.de gibt keine Empfehlung ab.
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