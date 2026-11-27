Zum Vergleich: Die zehnjährige Bundesanleihe rentiert am 27. November 2026 mit 3,28 Prozent (dpa-AFX, 09:22 Uhr MEZ), die siebenjährige mit 3,18 Prozent (Trading Economics). Der Kupon der EPH-Anleihe liegt damit rund 682 Basispunkte über der Bund-Rendite gleicher Laufzeit. Diese Risikoprämie entschädigt für Emittenten- und Ausfallrisiko, mangelnde Liquidität und fehlendes Rating. Wichtig: Der Kupon ist nicht die Rendite. Zahlt die Anleihe monatlich, ergibt sich rechnerisch bei Wiederanlage der Zinsen eine effektive Verzinsung von rund 10,5 Prozent pro Jahr (Rechenbeispiel, keine Prognose); wer die Anleihe über oder unter 100 Prozent kauft, hat eine andere Rendite.

Das große Bild: Hohe Kupons gehören zum Markt für Mittelstandsanleihen, wo Unternehmen ohne Investment-Grade-Rating am Kapitalmarkt Geld einsammeln. Die Zinsen am sicheren Ende der Kurve sind gestiegen, Bundesanleihen rentieren wieder mit über drei Prozent, und die EZB wird laut Geldmarkt weiter anheben. Das macht Alternativen mit hohem Zins attraktiver, erhöht aber auch die Refinanzierungskosten der Unternehmen. Die Ausfallzyklen am Hochzinsmarkt zeigen immer wieder: Je höher der Kupon, desto genauer sollte man Geschäftsmodell, Besicherung und Rückzahlungsquelle prüfen. Hotel- und Resortprojekte sind kapitalintensiv und hängen an Auslastung, Baukosten und Zinsniveau.