Die Anleihe habe einen festen Kupon von 4,590%, der einmal jährlich ausgezahlt werde. Die erste Zinszahlung erfolge am 19. November 2027, die Laufzeit ende am 19. November 2037. Die Stückelung betrage 1.000 Euro. Der Kurs liege aktuell bei rund 100,50% (Stand: 25.11.2026), die Rendite bis zur Fälligkeit betrage damit etwa 4,53%. E.ON dürfe die Anleihe ab dem 19. August 2037 zum Nennwert vorzeitig kündigen. Moody's bewerte die Anleihe mit Baa2, das liege im Investment-Grade-Bereich. (News vom 26.11.2026)