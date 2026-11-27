Was hat BNP Paribas geändert?

Abstufung auf Neutral, Kursziel 20,20 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.

Wie viel investiert E.ON?

Rund 48 Milliarden Euro von 2026 bis 2030.

Wie hoch sind die Schulden?

Rund 47,6 Milliarden Euro.

Welche ISIN und WKN hat die E.ON Aktie?

ISIN DE000ENAG999, WKN ENAG99, Handelssymbol EOAN, US-Handelssymbol EONGY.