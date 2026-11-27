Die E.ON Aktie zeigt sich stabil. Am Donnerstag stieg sie um 1,3 Prozent auf 18,86 Euro. Vom 52-Wochen-Tief bei knapp 15 Euro im Dezember hat sie sich deutlich erholt, zum Hoch von 20,42 Euro im März fehlen noch rund 8 Prozent.
E.ON Aktie: BNP Paribas kassiert die Kaufempfehlung, die Deutsche Bank hebt an – reichen 48 Milliarden Netzausbau gegen 47,6 Milliarden Schulden?
Abstufung auf Neutral, Kursziel gesenkt, gleichzeitig ein höheres Ziel der Deutschen Bank: Die E.ON Aktie steht zwischen den Lagern. Neue grüne Anleihen über 1,8 Milliarden Euro finanzieren schon 2027 vor. Die große Analyse.
Die Stammdaten: Die E.ON Aktie trägt die ISIN DE000ENAG999 und die WKN ENAG99. In Deutschland lautet das Handelssymbol EOAN, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol EONGY gehandelt.
Die Analysten
Zwei Häuser, zwei Richtungen
BNP Paribas stufte die Aktie zu Wochenbeginn von Outperform auf Neutral ab und senkte das Kursziel von 22 auf 20,20 Euro. Die Deutsche Bank Research ging den umgekehrten Weg, hob das Ziel von 20,50 auf 21 Euro und bestätigte die Kaufempfehlung. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
E.ON ist ein Netzbetreiber mit staatlich regulierten Renditen. Das macht die Aktie berechenbar, aber auch abhängig von Zinsen und Regulierung.
Das Geschäft
Milliarden für die Netze
E.ON will von 2026 bis 2030 rund 48 Milliarden Euro investieren, vor allem in den Ausbau der Stromnetze. Dem stehen Schulden von 47,6 Milliarden Euro gegenüber. Mit grünen Anleihen über 1,8 Milliarden Euro hat der Konzern bereits begonnen, das Jahr 2027 vorzufinanzieren. Rückenwind kommt aus Brüssel: EU-Parlament und Rat einigten sich vorläufig auf schnellere Genehmigungen für Stromnetze. Für die E.ON Aktie ist das ein wichtiger Baustein.
Häufige Fragen zur E.ON Aktie
Was hat BNP Paribas geändert?
Abstufung auf Neutral, Kursziel 20,20 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Wie viel investiert E.ON?
Rund 48 Milliarden Euro von 2026 bis 2030.
Wie hoch sind die Schulden?
Rund 47,6 Milliarden Euro.
Welche ISIN und WKN hat die E.ON Aktie?
ISIN DE000ENAG999, WKN ENAG99, Handelssymbol EOAN, US-Handelssymbol EONGY.
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