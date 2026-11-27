Wie viel investiert E.ON bis 2030?

Rund 48 Milliarden Euro im Zeitraum 2026 bis 2030.

Wie entwickelte sich der Gewinn?

Der bereinigte Konzernüberschuss stieg in den ersten neun Monaten um vier Prozent.

Welche Rolle spielt die Bundesnetzagentur?

Sie legt die Verzinsung im Netzgeschäft fest; die Entscheidung im Gasbereich wurde auf 2027 verschoben.