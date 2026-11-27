Bemerkenswert ist die Disziplin: Fast alle Käufe liegen zwischen 17,11 und 17,21 Euro. Wer so kauft, hat eine Preisgrenze gesetzt und sammelt Aktien ein, sobald Verkäufer zu diesem Preis bereitstehen. Von Lehmden gründete EnviTec 2002 mit und ist bis heute der prägende Aktionär. Ein Kauf aus diesem Umfeld hat Gewicht.

Der Hintergrund ist nicht einfach. Im Mai 2026 wurde die Doppelanrechnung von Biokraftstoffen rückwirkend zum Jahresanfang abgeschafft. Das trifft EnviTec direkt, weil das Unternehmen stark in Bio-LNG investiert hat. Der Ausblick für 2026 ist deshalb gedämpft, erst für 2027 erwartet der Vorstand wieder steigende Umsätze und Ergebnisse.