Der Gründer stockt auf, und zwar mit Ansage. Die 2. vLB GmbH & Co. KG, die in enger Beziehung zu Vorstandschef Olaf von Lehmden steht, hat am 18. November über Tradegate Aktien der EnviTec Biogas AG für 716.819 Euro gekauft, zu durchschnittlich 17,11 Euro. Am 23. November folgten weitere 1.500 Aktien zu 17,12 Euro. Zusammen sind es 43.400 Aktien für rund 742.500 Euro.
EnviTec Biogas Aktie: Der Gründer kauft für 742.000 Euro – fast immer zum selben Preis
Eine Gesellschaft von EnviTec-Chef Olaf von Lehmden hat im November 43.400 Aktien gekauft, für rund 742.500 Euro und fast durchweg zu 17,11 Euro. Es ist die Fortsetzung einer Kaufserie seit Oktober. Was hinter den Insider Trades bei der EnviTec Biogas Aktie steckt.
Die Stammdaten: Die EnviTec Biogas Aktie trägt die ISIN DE000A0MVLS8 und die WKN A0MVLS. Das Handelssymbol lautet ETG.
Die Insider Trades
Eine Serie seit Oktober
19. und 22. Oktober: erste Tranchen
Rund 3.400 und 26.100 Euro, zu Kursen um 17,14 bis 17,21 Euro.
30. Oktober: 57.802 Euro
6.754 Aktien zu 17,12 Euro.
18. November: 716.819 Euro
Der große Schritt, rund 41.900 Aktien zu durchschnittlich 17,11 Euro über Tradegate.
23. November: 1.500 Aktien
Zu 17,12 Euro, als Nachzügler.
Das Muster
Ein Preis, eine Botschaft
Bemerkenswert ist die Disziplin: Fast alle Käufe liegen zwischen 17,11 und 17,21 Euro. Wer so kauft, hat eine Preisgrenze gesetzt und sammelt Aktien ein, sobald Verkäufer zu diesem Preis bereitstehen. Von Lehmden gründete EnviTec 2002 mit und ist bis heute der prägende Aktionär. Ein Kauf aus diesem Umfeld hat Gewicht.
Der Hintergrund ist nicht einfach. Im Mai 2026 wurde die Doppelanrechnung von Biokraftstoffen rückwirkend zum Jahresanfang abgeschafft. Das trifft EnviTec direkt, weil das Unternehmen stark in Bio-LNG investiert hat. Der Ausblick für 2026 ist deshalb gedämpft, erst für 2027 erwartet der Vorstand wieder steigende Umsätze und Ergebnisse.
Häufige Fragen zum Insiderkauf bei EnviTec Biogas
Wer hat EnviTec-Biogas-Aktien gekauft?
Die 2. vLB GmbH & Co. KG, die in enger Beziehung zu Vorstandschef Olaf von Lehmden steht.
Wie viel wurde im November gekauft?
43.400 Aktien für rund 742.500 Euro, am 18. und 23. November 2026.
Zu welchem Kurs?
Durchschnittlich 17,11 Euro am 18. November, 17,12 Euro am 23. November.
Welche ISIN und WKN hat die EnviTec Biogas Aktie?
ISIN DE000A0MVLS8, WKN A0MVLS, Handelssymbol ETG.
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