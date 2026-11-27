Die Entain-Aktie steigt am Freitagmorgen bei Tradegate um 2,25 Prozent auf 5,552 Euro und gehört zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Der Umsatz war mit gut 4.100 Euro allerdings klein.
Entain-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Wettkonzern legt 2,3 Prozent zu – AUSTRAC-Vergleich schafft Klarheit
Die Entain-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Der vorläufige Vergleich mit der australischen Aufsicht AUSTRAC beseitigt ein Risiko.
ENTENT
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Die Hintergründe
Ein Verfahren wird beigelegt
Zuletzt prägte der Streit mit der australischen Finanzaufsicht AUSTRAC das Bild: Entain einigte sich vorläufig auf eine Zahlung von 185 Millionen australischen Dollar. Für Anleger ist entscheidend, dass die Unsicherheit um Höhe und Ausgang des Verfahrens damit eingegrenzt wird.
Hinzu kommt der freundliche Gesamtmarkt: Der FTSE 100 schloss am Donnerstag 1,75 Prozent höher. Ob die Entain-Aktie am Freitag vor allem dem Markt folgt, lässt sich aus den Daten nicht trennen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Entain plc
- ISIN
- GB00B5VQMV65
- Symbol London
- ENT
- US-Symbol
- GMVHY (OTC)
- Kurs
- 5,552 Euro
- Veränderung
- +2,25 %
Stand: 27.11.2026, Kurs Tradegate, 09:06 Uhr
Warum steigt die Entain-Aktie?
Der vorläufige AUSTRAC-Vergleich und die gute Börsenstimmung stützen den Kurs.
Wie hoch ist die Zahlung an AUSTRAC?
Vorläufig 185 Millionen australische Dollar.
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