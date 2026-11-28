GLJ Research habe das Kursziel für die Aktie von Enphase Energy (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) von 21,70 auf 13,92 USD gesenkt und das Rating "sell" bestätigt. Nach Einschätzung des Analysehauses bestehe auf dem Markt für Mikrowechselrichter ein erhebliches Überangebot, das sich nur über den Preis abbauen lasse. Den Modellberechnungen von GLJ Research zufolge habe die Auslastung der Produktionskapazitäten für Mikrowechselrichter im dritten Quartal lediglich 31% betragen. Gleichzeitig hätten die Bestände entlang der Lieferkette einem Bedarf von 6,9 Monaten entsprochen, verglichen mit einem normalerweise üblichen Niveau von drei Monaten, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 24.11.2024)
Enphase Energy Aktie: Massives Überangebot droht Preiskampf zu verschärfen
GLJ Research kappt Kursziel
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