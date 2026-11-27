David Fisher führte den Online-Kreditgeber Enova mehr als ein Jahrzehnt als Vorstandschef, seit Januar ist er geschäftsführender Vorsitzender des Verwaltungsrats. Am 23. und 24. November verkaufte er 62.500 Aktien für rund 10,3 Millionen Dollar. Es ist der jüngste Teil einer langen Serie. Für die Enova Aktie ist vor allem die Entwicklung der Verkaufspreise aufschlussreich.
Enova Aktie: Ex-Chef Fisher verkauft für 10,3 Millionen Dollar – tiefer als bei jedem Verkauf seit Juni
Enova-Gründer und Verwaltungsratschef David Fisher hat laut SEC-Meldung am 23. und 24. November 62.500 Aktien für rund 10,3 Millionen Dollar verkauft. Seit dem geplatzten Banken-Deal im September sind die Verkaufskurse des Ex-Chefs deutlich gesunken. Was die Insider Trades für die Enova Aktie bedeuten.
ENVAENVA
|Wertpapier
|1 Monat
|6 Monate
|1 Jahr
|ENVA
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Steckbrief
- Unternehmen
- Enova International, Inc.
- Sitz
- Chicago, Illinois
- US-Handelssymbol
- ENVA (NYSE)
- Vorstandschef
- Steve Cunningham
- Geschäft
- Online-Kredite für Verbraucher und Kleinunternehmen
Stand: 26.11.2026, Transaktionen laut SEC-Meldungen
Die Stammdaten für Anleger: Die Enova-Aktie wird in den USA unter dem Kürzel ENVA an der New York Stock Exchange gehandelt.
Die Meldung
Gleicher Bestand, andere Preise
Fisher geht seit Monaten nach demselben Schema vor. Er übt Optionen zu 20,73 Dollar aus und verkauft genau diese Aktien sofort wieder. Sein Bestand bleibt dabei stets bei 306.444 Aktien. Am 23. November waren es 34.000 Aktien zu durchschnittlich 164,96 Dollar, am 24. November 28.500 Aktien zu 163,31 Dollar. Die Verkäufe laufen über einen Handelsplan nach Rule 10b5-1 vom 30. Januar 2026. Die Optionen laufen im Februar 2027 aus, 59.706 Stück sind noch übrig.
Das Muster
Von 244 auf 163 Dollar: die Verkaufskurse 2026
David Fisher: durchschnittliche Verkaufskurse 2026
Dollar
Quelle: SEC, Form 4 von Juni bis November 2026
Daten als Tabelle
|Verkauf
|Kurs
|17. Juni
|199,05
|14. Juli
|231,51
|25. August
|244,01
|17. September
|178,24
|27. Oktober
|171,79
|24. November
|163,31
Der Knick kam im September. Enova zog seine Anträge bei den Bankaufsehern für die Übernahme der Grasshopper Bank zurück. Damit war der Plan vom Tisch, eine eigene Banklizenz zu erhalten. Die Aktie verlor am 15. September 23 Prozent. Seitdem liegen Fishers Verkaufskurse deutlich unter den Werten des Sommers.
Häufige Fragen zum Insiderverkauf bei Enova
Wer ist David Fisher?
Langjähriger Vorstandschef von Enova, seit Januar 2026 geschäftsführender Vorsitzender des Verwaltungsrats.
Wie viel hat er verkauft?
62.500 Aktien für rund 10,3 Millionen Dollar am 23. und 24. November 2026.
Warum fiel die Aktie im September?
Enova gab die geplante Übernahme der Grasshopper Bank auf und verlor damit die Aussicht auf eine eigene Banklizenz.
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