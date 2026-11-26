Die Engie-Aktie hat den Donnerstag im Plus beendet. Um 17:35 Uhr notierte der Energieversorger 1,72 Prozent höher bei 24,83 Euro, ein Plus von 0,42 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 24,41 Euro. Als CAC40 Gewinner liegt Engie auf Platz 17, bei einem Tagesvolumen von 71 Millionen Euro.
Engie-Aktie als CAC40 Gewinner: Versorger legt zu
Die Engie-Aktie schließt als CAC40 Gewinner mit +1,72 % bei 24,83 Euro. Eine eigene Nachricht gab es nicht, der breite Markt zog den Versorger mit nach oben.
CAC40 Gewinner
Warum die Engie-Aktie heute steigt
Eine konkrete Unternehmensmeldung gab es nicht. Die Engie-Aktie folgte dem Gesamtmarkt: Der CAC 40 schloss 1,61 Prozent höher bei 8.108,74 Punkten, nachdem er am Mittwoch 0,75 Prozent verloren hatte. Nach Angaben von Idéal Investisseur legten 38 der 40 Indexwerte zu. Am Mittwoch hatte die Engie-Aktie noch 0,85 Prozent nachgegeben, der heutige Anstieg gleicht das aus.
Steckbrief
- Unternehmen
- Engie SA
- ISIN
- FR0010208488
- Handelssymbol
- ENGI (Euronext Paris)
- US-Symbol
- ENGIY (OTC)
- Kurs
- 24,83 €
Stand: 26.11.2026, Kurs: comdirect, 17:35 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur Engie-Aktie
Warum ist die Engie-Aktie CAC40 Gewinner? Der Gesamtmarkt erholte sich, die Aktie stieg um 1,72 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht.
Was macht Engie? Das Unternehmen ist ein großer Energieversorger mit Strom, Gas und Energiedienstleistungen.
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