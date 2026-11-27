Wie viel hat Mark LaVigne verkauft?

80.000 Aktien zu durchschnittlich 27,93 Dollar, rund 2,2 Millionen Dollar.

Lief der Verkauf über einen Plan?

In der Meldung ist kein 10b5-1-Plan angegeben.

Wie viele Aktien hält er noch?

Direkt 542.012 Aktien.