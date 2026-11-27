Der Batteriehersteller Energizer hat eine starke Aktienentwicklung hinter sich, und der Chef nutzt sie. Mark LaVigne verkaufte am 24. November 80.000 Aktien zu durchschnittlich 27,93 Dollar, zusammen rund 2,2 Millionen Dollar. Für die Energizer Aktie ist der Vergleich mit dem eigenen Rückkaufprogramm interessant: Energizer kaufte im Geschäftsjahr 2026 eigene Aktien zu durchschnittlich 18,26 Dollar.
Energizer Aktie: Chef LaVigne verkauft für 2,2 Millionen Dollar – die Firma kaufte bei 18 Dollar zurück
Energizer-Chef Mark LaVigne hat laut SEC-Meldung am 24. November 80.000 Aktien für rund 2,2 Millionen Dollar verkauft, zu knapp 28 Dollar je Aktie. Das Unternehmen selbst hatte im abgelaufenen Geschäftsjahr eigene Aktien zu gut 18 Dollar zurückgekauft. Was der Insiderverkauf bedeutet.
ENRENR
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Steckbrief
- Unternehmen
- Energizer Holdings, Inc.
- Sitz
- St. Louis, Missouri
- US-Handelssymbol
- ENR (NYSE)
- Vorstandschef
- Mark LaVigne
- Marken
- Energizer, Rayovac, Varta, Armor All, STP
Stand: 26.11.2026, Transaktion laut SEC-Meldung
Die Stammdaten für Anleger: Die Energizer-Aktie wird in den USA unter dem Kürzel ENR an der New York Stock Exchange gehandelt.
Die Meldung
Ein Verkauf, kein Plan angegeben
Laut der Pflichtmeldung an die US-Börsenaufsicht SEC verkaufte LaVigne die 80.000 Aktien in mehreren Transaktionen zu Kursen zwischen 27,53 und 28,38 Dollar. Ein Hinweis auf einen vorab festgelegten 10b5-1-Handelsplan findet sich in der Meldung nicht. Danach hält er direkt 542.012 Aktien. Rund zweieinhalb Wochen vorher, am 6. November, hatte er 61.841 Aktien aus fällig gewordenen Zusagen erhalten.
Die Aktie hat binnen eines Jahres rund 63 Prozent zugelegt. Im selben Zeitraum hatte LaVigne selbst einmal zugekauft, 10.000 Aktien. Jetzt verkauft er das Achtfache.
Die Einordnung
Rückkauf bei 18, Verkauf bei 28 Dollar
Gute Zahlen
Im vierten Geschäftsquartal verdiente Energizer bereinigt 1,37 Dollar je Aktie, erwartet waren 1,30 Dollar.
Gespaltenes Timing
Das Unternehmen kaufte eigene Aktien zu gut 18 Dollar zurück, der Chef verkauft nun zu knapp 28 Dollar.
Großer Restbestand
Mit über 540.000 Aktien bleibt LaVigne deutlich investiert.
Häufige Fragen zum Insiderverkauf bei Energizer
Wie viel hat Mark LaVigne verkauft?
80.000 Aktien zu durchschnittlich 27,93 Dollar, rund 2,2 Millionen Dollar.
Lief der Verkauf über einen Plan?
In der Meldung ist kein 10b5-1-Plan angegeben.
Wie viele Aktien hält er noch?
Direkt 542.012 Aktien.
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