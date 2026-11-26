Der ganze SDAX feiert, nur ein Wert stürzt ab: Die Energiekontor Aktie verliert am Donnerstag 7,17 Prozent auf 18,12 Euro und ist mit Abstand größter SDAX Verlierer (Xetra-Schluss, comdirect). Am Nachmittag teilte der Bremer Wind- und Solarparkentwickler mit, dass die Finanzaufsicht BaFin seine Bilanzen unter die Lupe nimmt. Zeitweise brach die Energiekontor Aktie um fast zwölf Prozent ein.
Energiekontor Aktie: SDAX Verlierer am Abend – BaFin prüft die Bilanz, Kurs fällt auf Tief seit 2020
Die Energiekontor Aktie verliert am Donnerstag 7,17 Prozent auf 18,12 Euro und ist größter SDAX Verlierer. Die Finanzaufsicht BaFin prüft den Jahresabschluss 2025 und den Halbjahresbericht 2026.
Der Auslöser
Warum fällt die Energiekontor Aktie heute?
Um 15:27 Uhr meldete Energiekontor per Ad-hoc-Mitteilung, dass die BaFin eine anlassbezogene Prüfung der Finanzberichterstattung eingeleitet hat. Betroffen sind der Jahresabschluss 2025 und der Halbjahresbericht 2026. Im Kern geht es um Verlustvorträge, für die das Unternehmen aktive latente Steuern bilanziert hat. Die Aufsicht will wissen, ob deren künftige Nutzung wahrscheinlich genug ist, um diesen Ansatz zu rechtfertigen.
Energiekontor betont, dass die Prüfung nicht bedeute, dass die Rechnungslegung fehlerhaft sei, und kündigte eine zeitnahe Klärung an. Einen Zeitplan nannte das Unternehmen nicht. Für die Energiekontor Aktie reichte die Nachricht, um auf den tiefsten Stand seit 2020 zu fallen.
Der Hintergrund
Die Gewinnwarnung vom August holt Energiekontor ein
Auslöser der Prüfung ist nach Unternehmensangaben die Gewinnwarnung vom Sommer. Mitte August hatte Energiekontor am Morgen mit dem Halbjahresbericht das Gewinnziel noch bestätigt und es am Abend desselben Tages gekappt: Statt 40 bis 60 Millionen Euro Vorsteuergewinn stellt der Vorstand für 2026 nur noch fünf bis zehn Millionen Euro in Aussicht. Die zeitliche Nähe nennt das Unternehmen selbst „ungewöhnlich und bedauerlich“. Als Grund gelten Projektverzögerungen, laut Energiekontor Verschiebungen und keine Streichungen.
Damit trifft die Nachricht einen ohnehin angeschlagenen SDAX Verlierer. Die Energiekontor Aktie startete mit 37,75 Euro ins Jahr und hat seither mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren, während der SDAX am Donnerstag 2,36 Prozent auf 17.279 Punkte zulegte.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur Energiekontor Aktie
Was prüft die BaFin bei Energiekontor?
Den Jahresabschluss 2025 und den Halbjahresbericht 2026, konkret den Ansatz aktiver latenter Steuern auf Verlustvorträge.
Wie tief fiel die Energiekontor Aktie?
Im Tief verlor sie laut dpa-AFX fast zwölf Prozent, zum Xetra-Schluss blieb ein Minus von 7,17 Prozent auf 18,12 Euro.
Energiekontor Aktie: ISIN DE0005313506, WKN 531350, Börsenkürzel EKT.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.