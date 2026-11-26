Auslöser der Prüfung ist nach Unternehmensangaben die Gewinnwarnung vom Sommer. Mitte August hatte Energiekontor am Morgen mit dem Halbjahresbericht das Gewinnziel noch bestätigt und es am Abend desselben Tages gekappt: Statt 40 bis 60 Millionen Euro Vorsteuergewinn stellt der Vorstand für 2026 nur noch fünf bis zehn Millionen Euro in Aussicht. Die zeitliche Nähe nennt das Unternehmen selbst „ungewöhnlich und bedauerlich“. Als Grund gelten Projektverzögerungen, laut Energiekontor Verschiebungen und keine Streichungen.