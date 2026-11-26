Es ist 15:27 Uhr, als eine Ad-hoc-Mitteilung die Energiekontor-Aktie (Ticker EKT, ISIN DE0005313506) aus der Bahn wirft: Die Finanzaufsicht BaFin nimmt die Bilanzen des Windpark- und Solarentwicklers unter die Lupe. Der Kurs rutscht zeitweise um knapp 12 Prozent ab und schließt bei 18,12 Euro, ein Minus von 7,2 Prozent. Die Energiekontor-Aktie war damit der schwächste Wert im SDAX, der an diesem Tag um 2,4 Prozent zulegte.
Energiekontor-Aktie: BaFin prüft die Bilanzen – Schock oder Befreiungsschlag?
Energiekontor-Aktie bricht um 7,2 % auf 18,12 Euro ein: Die BaFin prüft Jahresabschluss 2025 und Halbjahresbericht 2026 – im Kern geht es um latente Steuern.
Steckbrief
- Unternehmen
- Energiekontor AG
- Ticker
- EKT
- ISIN
- DE0005313506
- Index
- SDAX
- Dividende 2025
- 1,00 € je Aktie (Vorschlag)
Stand: 26.11.2026, Xetra-Schlusskurs
Für Anleger, die Energiekontor ohnehin schon mit Sorge beobachten, ist das ein weiterer Schlag. Seit Jahresbeginn hat die Aktie nach unserer Rechnung rund die Hälfte ihres Wertes verloren, im Mai notierte sie noch über 50 Euro. Die Frage, die jetzt im Raum steht: Ist die BaFin-Prüfung ein Warnsignal für die Bilanzqualität – oder ein Routinevorgang mit unangenehmem Timing?
Was prüft die BaFin bei der Energiekontor-Aktie – und warum jetzt?
Nach Unternehmensangaben leitet die BaFin eine sogenannte anlassbezogene Prüfung ein. Gegenstand sind der Konzernabschluss 2025 samt Lagebericht und der Halbjahresbericht 2026. Im Zentrum steht laut Berichten die Frage, ob die in der Bilanz aktivierten latenten Steuern auf Verlustvorträge ausreichend durch die erwartete Nutzbarkeit gedeckt sind. Außerdem soll geprüft werden, ob der Lagebericht alle verfügbaren Informationen berücksichtigt. Wie lange die Prüfung dauert, ist offen.
Medien wie dpa-AFX ordnen die Prüfung in den Zusammenhang der Projektverzögerungen ein, etwa in Schottland. Das ist die Einordnung der Berichterstattung, keine offizielle Begründung der Aufsicht. Der Vorstand hält dagegen: Die Verzögerungen seien Verschiebungen, keine Ausfälle, einen Abschreibungsbedarf gebe es deshalb nicht. Er gehe davon aus, dass die Rechnungslegung im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben erfolgt sei. Eine Prüfung bedeute nicht, dass die Rechnungslegung falsch sei.
Wie kam es zur Gewinnwarnung – und was hängt an Schottland?
Die Vorgeschichte reicht in den August zurück. Am 13. August senkte Energiekontor das erwartete Konzernergebnis vor Steuern für 2026 drastisch auf 5 bis 10 Millionen Euro. Zuvor, noch im Halbjahresbericht, standen 40 bis 60 Millionen Euro im Raum. Auslöser waren drei Projekte in Schottland, deren Netzanschluss sich von 2029 auf 2031 verschob. Grund ist eine anhängige Klage gegen die Genehmigung einer Freileitung von Scottish Power Transmission. An den Projekten hängen rund 1,4 Gigawatt Kapazität.
Zwei der drei Projekte waren zentral für die Prognose und befanden sich im Verkaufsprozess. Die Verkäufe rutschen damit voraussichtlich ins Jahr 2027. Der Netzbetreiber erwartet die Gerichtsentscheidung im ersten Halbjahr 2027. Die Prognose von 5 bis 10 Millionen Euro bestätigte der Konzern zuletzt mit dem Neunmonatsbericht am 12. November.
|Kennzahl
|Wert
|Konzern-EBT 2025
|40,5 Mio. €
|EBT-Prognose 2026 (seit 13.08.)
|5–10 Mio. €
|Stromerzeugung 9M 2026
|480 GWh (Vorjahr 413 GWh)
|Projekte im Bau / Financial Close
|609 MW (+10 %)
|Dividende für 2025 (Vorschlag)
|1,00 € (2024: 0,50 €)
Stand: 26.11.2026. Zahlen laut Unternehmensmitteilungen und Medienberichten.
Quelle: Energiekontor-Ad-hoc 13.08.2026, Neunmonatsbericht 12.11.2026 (energiefirmen.de), Xetra-Schluss
Wie stark ist das Fundament der Energiekontor-Aktie – trotz allem?
Der Blick auf das operative Geschäft zeigt zwei Gesichter. Die eigenen Windparks und Solaranlagen liefern: In den ersten neun Monaten erzeugte Energiekontor 480 Gigawattstunden Strom, gut 16 Prozent mehr als im Vorjahr. Projekte mit 609 Megawatt sind im Bau oder finanziert, ein Plus von zehn Prozent. Das Projektgeschäft dagegen liegt laut Berichten deutlich unter dem Vorjahr, weil Verkäufe warten müssen.
Dazu kommen neue Netzanschlussangebote für schottische Projekte, die das Unternehmen prüft. Die Annahmefrist beträgt drei Monate. Für sieben Projekte mit über 350 Megawatt nennt der Research-Anbieter First Berlin Anschlusstermine zwischen 2029 und 2032. Das ist ein Signal, dass die Pipeline nicht stillsteht, aber ein langer Atem gefragt ist.
Was sagen Analysten zum Energiekontor-Kursziel – und wer wettet dagegen?
Die Analystenurteile Dritter stammen aus der Zeit vor der BaFin-Nachricht. First Berlin bestätigte am 20. November die Einstufung „Buy“, senkte aber das Kursziel von 49 auf 42 Euro, begründet mit einem höheren Kapitalkostensatz für das Projektentwicklungssegment. Warburg Research führte am 2. Oktober „Buy“ mit einem Kursziel von 52,90 Euro. Beide Werte liegen weit über dem aktuellen Kurs von 18,12 Euro. Ob die Häuser ihre Einschätzung nach der BaFin-Mitteilung anpassen, war bis zum Abend nicht bekannt.
Auf der anderen Seite stehen Leerverkäufer. Laut Medienberichten hält der Hedgefonds Millennium eine Netto-Leerverkaufsposition von 0,51 Prozent, weitere Fonds wurden zuvor gemeldet. Das Meldedatum ließ sich nicht prüfen. Für die Kursentwicklung heißt das: Schlechte Nachrichten treffen auf eine Aktie, auf deren Rückgang bereits gesetzt wird.
Wie geht es weiter bei der Energiekontor-Aktie – welche Termine zählen?
Entscheidend sind drei Fixpunkte: erstens die Entscheidung im schottischen Verfahren um die Freileitung, erwartet im ersten Halbjahr 2027. Zweitens mögliche Verkaufsabschlüsse der verschobenen Projekte im kommenden Jahr. Drittens die Geschäftszahlen 2026, die nach bisherigem Rhythmus Ende März 2027 erwartet werden; der Termin ist laut unseren Quellen nicht bestätigt. Eine Mitteilung der BaFin zum Ergebnis der Prüfung hat keinen festen Termin.
FAQ: Energiekontor-Aktie nach der BaFin-Mitteilung
Warum fiel die Energiekontor-Aktie am 26. November? Energiekontor teilte mit, dass die BaFin Jahresabschluss 2025 und Halbjahresbericht 2026 prüft. Die Aktie schloss bei 18,12 Euro, minus 7,2 Prozent.
Was bedeutet die BaFin-Prüfung für Anleger? Sie bedeutet nicht, dass Fehler vorliegen. Der Ausgang ist offen; im Fokus stehen aktivierte latente Steuern auf Verlustvorträge.
Wie lautet die Prognose für 2026? Das Unternehmen erwartet ein Konzern-EBT von 5 bis 10 Millionen Euro, bestätigt am 12. November.
Gibt es eine Dividende? Für 2025 wurde 1,00 Euro je Aktie vorgeschlagen. Ob der Beschluss der Hauptversammlung so gefasst wurde, ist in der Recherche nicht belegt. Für 2026 liegt kein Vorschlag vor.
Welche Kursziele nennen Analysten? First Berlin 42 Euro (Buy, 20.11.2026), Warburg Research 52,90 Euro (Buy, 02.10.2026). Es handelt sich um Einschätzungen Dritter.
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