Nach Unternehmensangaben leitet die BaFin eine sogenannte anlassbezogene Prüfung ein. Gegenstand sind der Konzernabschluss 2025 samt Lagebericht und der Halbjahresbericht 2026. Im Zentrum steht laut Berichten die Frage, ob die in der Bilanz aktivierten latenten Steuern auf Verlustvorträge ausreichend durch die erwartete Nutzbarkeit gedeckt sind. Außerdem soll geprüft werden, ob der Lagebericht alle verfügbaren Informationen berücksichtigt. Wie lange die Prüfung dauert, ist offen.

Medien wie dpa-AFX ordnen die Prüfung in den Zusammenhang der Projektverzögerungen ein, etwa in Schottland. Das ist die Einordnung der Berichterstattung, keine offizielle Begründung der Aufsicht. Der Vorstand hält dagegen: Die Verzögerungen seien Verschiebungen, keine Ausfälle, einen Abschreibungsbedarf gebe es deshalb nicht. Er gehe davon aus, dass die Rechnungslegung im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben erfolgt sei. Eine Prüfung bedeute nicht, dass die Rechnungslegung falsch sei.