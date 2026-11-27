Die Eneos-Aktie ist Nikkei 225 Gewinner: Laut comdirect steigt sie am Morgen um 3,82 Prozent auf 6,80 Euro. Der Nikkei 225 legt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte zu.
Eneos-Aktie: Mineralölkonzern gehört zu den Nikkei-Gewinnern
Die Eneos-Aktie steigt im Nikkei 225 um 3,82 Prozent und zählt zu den Tagesgewinnern.
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Nikkei 225 Gewinner
Warum die Eneos-Aktie zulegt
Einen konkreten Anlass für das Plus der Eneos-Aktie konnte ich nicht belegen. Der Mineralölkonzern profitiert offenbar von der breiten Kauflaune im Nikkei 225.
Als Nikkei 225 Gewinner reiht sich die Eneos-Aktie in die breite Erholung ein.
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