Eneos-Aktie: Mineralölkonzern gehört zu den Nikkei-Gewinnern

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min. Trading Economics, comdirect

Die Eneos-Aktie steigt im Nikkei 225 um 3,82 Prozent und zählt zu den Tagesgewinnern.

Die Eneos-Aktie ist Nikkei 225 Gewinner: Laut comdirect steigt sie am Morgen um 3,82 Prozent auf 6,80 Euro. Der Nikkei 225 legt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte zu. JHJ JHJ — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr JHJ — — — Nikkei 225 Gewinner Warum die Eneos-Aktie zulegt Einen konkreten Anlass für das Plus der Eneos-Aktie konnte ich nicht belegen. Der Mineralölkonzern profitiert offenbar von der breiten Kauflaune im Nikkei 225. Eneos-Aktie bei comdirect am Morgen +3,82 % Nikkei 225 (+2,1 %) 58.711 Quelle : comdirect Was dagegen spricht Der Kurs entstand ohne Handelsumsatz und ist nur eine Indikation. Als Nikkei 225 Gewinner reiht sich die Eneos-Aktie in die breite Erholung ein.

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