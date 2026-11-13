Enel Aktie: Netzgeschäft gleicht Gegenwind aus

Enel habe sein Zahlenwerk für die ersten neun Monate 2026 vorgelegt und einen Umsatz von 65,02 Mrd. EUR. Erzielt. Dies entspreche einem Wachstum von 8,9% gegenüber der Vorjahresperiode. Höhere Erlöse in Lateinamerika, Spanien und auf dem europäischen Strommarkt sowie positive Wechselkurse hätten die Rückgänge in Italien überwogen. Das ordentliche EBITDA sei um 4% auf 17,95 Mrd. EUR gestiegen, der ordentliche Konzerngewinn um 6% auf 6,02 Mrd. EUR. Auch der ordentliche Gewinn je Aktie habe sich um 8% auf 0,61 EUR erhöht.