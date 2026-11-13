Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Borsa Italiana-Symbol: ENEL) unter die Lupe.
Enel Aktie: Netzgeschäft gleicht Gegenwind aus
Starkes Netzgeschäft in Spanien und Lateinamerika als zentraler Ergebnistreiber
Enel habe sein Zahlenwerk für die ersten neun Monate 2026 vorgelegt und einen Umsatz von 65,02 Mrd. EUR. Erzielt. Dies entspreche einem Wachstum von 8,9% gegenüber der Vorjahresperiode. Höhere Erlöse in Lateinamerika, Spanien und auf dem europäischen Strommarkt sowie positive Wechselkurse hätten die Rückgänge in Italien überwogen. Das ordentliche EBITDA sei um 4% auf 17,95 Mrd. EUR gestiegen, der ordentliche Konzerngewinn um 6% auf 6,02 Mrd. EUR. Auch der ordentliche Gewinn je Aktie habe sich um 8% auf 0,61 EUR erhöht.
Der Umsatz im Segment Thermal Generation & Trading sei um 7,8% auf 22,86 Mrd. EUR gestiegen, im Segment Enel Green Power um 7,2% auf 9,14 Mrd. EUR und im Segment Enel Grids um 10,6% auf 18,56 Mrd. EUR. Das Netzsegment habe dabei ein ordentliches EBITDA von 7,30 Mrd. EUR erzielt, was einem Wachstum von 11,7% entspreche. Im Segment Thermal Generation & Trading sei das ordentliche EBITDA hingegen um 10,7% auf 2,13 Mrd. EUR zurückgegangen. Hauptgrund dafür seien niedrigere Margen im italienischen Heimatmarkt gewesen .
Ausblick: Enel habe erneut den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt und erwarte ein ordentliches EBITDA von 23,1 Mrd. bis 23,6 Mrd. EUR sowie einen ordentlichen Konzerngewinn von 7,1 Mrd. bis 7,3 Mrd. EUR. Laut Prognosen solle der Gewinn je Aktie mit 0,74 EUR das obere Ende der angestrebten Spanne erreichen. Zudem seien im Rahmen des Strategieplans 2026 weiterhin Investitionen von rund 53 Mrd. EUR in den Ausbau der Stromnetze und der erneuerbaren Energien vorgesehen.
Die letzte Empfehlung der RBI zur Aktie von Enel habe "kaufen" gelautet, so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:
Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity
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