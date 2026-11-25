Versorgeraktien gelten als langweilig. In Wochen, in denen Technologiewerte zweistellig schwanken, ist genau das ihr Reiz. Der italienische Stromkonzern Enel liefert dazu passende Zahlen: Nach neun Monaten liegt der Gewinn im Plan, die Prognose steht, die Abschlagsdividende ist beschlossen. Die Enel Aktie reagierte auf die Zahlen kaum. Wer genauer hinsieht, findet allerdings eine Entwicklung, die das Management nicht kleinreden kann: Das Geschäft in Italien verdient immer weniger.
Enel Aktie: Gewinnziel am oberen Ende, Italien schwächelt – wie sicher ist die Dividende des Stromriesen?
Enel verdient nach neun Monaten 6 Prozent mehr und stellt den Gewinn je Aktie am oberen Ende der Prognose in Aussicht. Im Heimatmarkt sinken die Margen jedoch seit Quartalen. Was Anleger zur Enel Aktie wissen sollten.
Die Zahlen
Die Netze tragen, Spanien und Amerika schieben
Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 8,9 Prozent auf 65,0 Milliarden Euro. Das ordentliche operative Ergebnis (EBITDA) erreichte 17,95 Milliarden Euro und lag damit leicht über den Erwartungen. Der ordentliche Nettogewinn legte um 6 Prozent auf 6,02 Milliarden Euro zu, je Aktie um 8 Prozent auf 0,61 Euro.
Wachstumstreiber war das regulierte Netzgeschäft, dessen operatives Ergebnis um 12 Prozent auf 7,3 Milliarden Euro kletterte. Regional kamen die Zuwächse aus Spanien und Lateinamerika. Die Jahresprognose bestätigte der Konzern: 23,1 bis 23,6 Milliarden Euro EBITDA und 7,1 bis 7,3 Milliarden Euro Nettogewinn. Beim Gewinn je Aktie rechnet Enel mit rund 0,74 Euro, dem oberen Ende der Spanne.
Die Schwachstelle
Im Heimatmarkt sinken die Margen
In Italien läuft es schlechter. Niedrigere Preise für Privatkunden mit Festpreisverträgen drücken das Vertriebsgeschäft, und weil weniger Wasser zur Verfügung stand, erzeugten die Wasserkraftwerke weniger Strom. Italienischen Medien zufolge ist das operative Ergebnis im Heimatmarkt bereits das siebte Quartal in Folge gesunken. Hinzu kommt ein staatliches Entlastungspaket für Stromkunden, das die Verschuldung belastet.
Die Bilanz zeigt das: Das Verhältnis von Nettoschulden zu Eigenkapital stieg von 1,22 Ende 2025 auf 1,32 Ende September. Für die Enel Aktie ist das kein Alarmsignal, aber ein Punkt, den Dividendenanleger im Auge behalten sollten.
Die Enel Aktie ist ein Dividendenwert, dessen Gewinn immer stärker im Ausland entsteht. Das macht sie stabiler, als der Blick auf Italien vermuten lässt, aber auch abhängiger von Regulierern in Madrid und Lateinamerika.
Häufige Fragen zur Enel Aktie
Wie hat Enel in den ersten neun Monaten 2026 abgeschnitten?
Der ordentliche Nettogewinn stieg um 6 Prozent auf 6,02 Milliarden Euro, das ordentliche EBITDA um 4 Prozent auf 17,95 Milliarden Euro.
Wie hoch ist die Abschlagsdividende?
Der Verwaltungsrat hat für 2026 einen Abschlag von 0,245 Euro je Aktie beschlossen.
Welche Prognose gilt für 2026?
Ein ordentlicher Nettogewinn von 7,1 bis 7,3 Milliarden Euro und ein Gewinn je Aktie von rund 0,74 Euro.
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