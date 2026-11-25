Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 8,9 Prozent auf 65,0 Milliarden Euro. Das ordentliche operative Ergebnis (EBITDA) erreichte 17,95 Milliarden Euro und lag damit leicht über den Erwartungen. Der ordentliche Nettogewinn legte um 6 Prozent auf 6,02 Milliarden Euro zu, je Aktie um 8 Prozent auf 0,61 Euro.

Wachstumstreiber war das regulierte Netzgeschäft, dessen operatives Ergebnis um 12 Prozent auf 7,3 Milliarden Euro kletterte. Regional kamen die Zuwächse aus Spanien und Lateinamerika. Die Jahresprognose bestätigte der Konzern: 23,1 bis 23,6 Milliarden Euro EBITDA und 7,1 bis 7,3 Milliarden Euro Nettogewinn. Beim Gewinn je Aktie rechnet Enel mit rund 0,74 Euro, dem oberen Ende der Spanne.