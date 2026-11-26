Selten liegen zwei Kurslisten so weit auseinander: Die Endeavour-Mining-Aktie (ISIN: GB00BL6K5J42, WKN: A3CSCF, Symbol London: EDV, Symbol Deutschland: 6E2, US-Symbol: EDVMF) wird im Tradegate-Handel mit einem Minus von 2,28 Prozent bei 39,82 Euro geführt und erscheint unter den CBOE UK 100 Verlierern des Tages. In London schließt dieselbe Aktie 6,38 Prozent höher bei 3.336,5 Pence – als einer der größten Tagesgewinner im FTSE 100.
Endeavour-Mining-Aktie CBOE UK 100 Verlierer: Minus 2,3 Prozent auf Tradegate – in London ist der Goldförderer einer der größten Gewinner
Die Endeavour-Mining-Aktie steht mit einem Minus von 2,28 Prozent auf 39,82 Euro auf der Liste der CBOE UK 100 Verlierer. An der Heimatbörse London zeigt sich das Gegenteil: Dort steigt sie um 6,4 Prozent auf 3.336,5 Pence und gehört zu den stärksten Werten im FTSE 100. Der Goldpreis dreht – die Zahl aus dem deutschen Handel führt in die Irre.
CBOE UK 100 Verlierer Endeavour Mining
Warum die Endeavour-Mining-Aktie auf der Verliererliste steht: Ein Bezugskurs, der nicht zum Markt passt
Der Tradegate-Kurs von 39,82 Euro entspricht umgerechnet ziemlich genau dem Londoner Schlusskurs. Das Minus entsteht allein durch den Vergleichswert.
Die Kursliste setzt den aktuellen Kurs ins Verhältnis zu einem Vortageskurs von 40,75 Euro. Das wären umgerechnet mehr als 3.400 Pence – ein Niveau, auf dem die Aktie am Mittwoch in London nie gehandelt wurde: Dort markierte sie mit 3.151 Pence ein Zwölfmonatstief. Der CBOE UK 100 Verlierer Endeavour Mining hat am Donnerstag also nicht verloren. Der Markt sagt das Gegenteil.
In London führten die Edelmetallförderer die Gewinnerliste an. Silber gewann am Vormittag 2,56 Prozent, der Gold-Future 0,82 Prozent auf 3.564,80 Dollar je Unze. Nach den Verlusten der Vortage griffen Anleger bei den am stärksten gefallenen Goldaktien wieder zu.
Quartalszahlen
Am 12. November meldete Endeavour einen Rekord-Mittelzufluss; der Umsatz blieb unter den Erwartungen, und in der Mine Mana in Burkina Faso gab es Störungen. Die Aktie verlor damals an einem Tag 8,5 Prozent.
Ertragskraft
Das bereinigte EBITDA lag nach neun Monaten bei 2,25 Milliarden Dollar, 38 Prozent über dem Vorjahr.
Standorte
Endeavour fördert Gold in Senegal, Côte d'Ivoire und Burkina Faso.
Steckbrief
- Unternehmen
- Endeavour Mining plc
- Geschäft
- Goldförderer in Westafrika
- ISIN / WKN
- GB00BL6K5J42 / A3CSCF
- Symbol London / Deutschland / USA
- EDV / 6E2 / EDVMF
- Kurs Tradegate
- 39,82 Euro (−2,28 %)
- Kurs London
- 3.336,5 Pence (+6,38 %)
Stand: 26.11.2026, Tradegate laut Kursliste der Redaktion, 17:10 Uhr; London laut Hargreaves Lansdown
Häufige Fragen zur Endeavour-Mining-Aktie
Warum ist die Endeavour-Mining-Aktie heute CBOE UK 100 Verlierer?
Nur in der deutschen Kursliste, wegen eines hohen Vergleichskurses. In London stieg die Aktie um 6,38 Prozent.
Warum steigt die Aktie in London?
Weil Gold und Silber sich erholen und die Aktie zuvor auf ein Zwölfmonatstief gefallen war.
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