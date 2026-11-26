Die Kursliste setzt den aktuellen Kurs ins Verhältnis zu einem Vortageskurs von 40,75 Euro. Das wären umgerechnet mehr als 3.400 Pence – ein Niveau, auf dem die Aktie am Mittwoch in London nie gehandelt wurde: Dort markierte sie mit 3.151 Pence ein Zwölfmonatstief. Der CBOE UK 100 Verlierer Endeavour Mining hat am Donnerstag also nicht verloren. Der Markt sagt das Gegenteil.

In London führten die Edelmetallförderer die Gewinnerliste an. Silber gewann am Vormittag 2,56 Prozent, der Gold-Future 0,82 Prozent auf 3.564,80 Dollar je Unze. Nach den Verlusten der Vortage griffen Anleger bei den am stärksten gefallenen Goldaktien wieder zu.