Endeavour-Mining-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Goldförderer steigt um 4,7 Prozent – Goldpreis erholt sich

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:18 1 Min.

Die Endeavour-Mining-Aktie gehört am Freitagabend zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Ein kräftig erholter Goldpreis stützt den Westafrika-Produzenten.

Bild: Endeavour Mining plc

Endeavour-Mining-Aktie bei Tradegate, 41,59 Euro (17:05 Uhr) +4,68 % Kursgewinn je Aktie +1,86 Euro Handelsumsatz bei Tradegate 119.727 Euro Die Endeavour-Mining-Aktie steigt am Freitag bei Tradegate um 4,68 Prozent auf 41,59 Euro und bleibt damit unter den CBOE UK 100 Gewinnern. Der Umsatz von knapp 120.000 Euro gibt dem Plus Gewicht. Die Hintergründe Gold dreht nach oben Laut Marktdaten sprangen Gold-Futures am Freitag kräftig nach oben und erholten sich von einem Jahrestief. Alliance News berichtete zugleich, dass Bergbauwerte bei höheren Metallpreisen im FTSE 100 vorne lagen. Endeavour hatte am 18. November in London mehr als sieben Prozent verloren (3.434 Pence). Goldförderer reagieren überproportional auf Preisbewegungen. Die Endeavour-Aktie gewinnt damit einen Teil der Verluste der Vorwochen zurück. Was dagegen spricht Die Erholung des Goldpreises gilt als fragil.

Politische Risiken in Westafrika bleiben. Steckbrief Unternehmen Endeavour Mining plc ISIN GB00BL6K5J42 Symbol London EDV US-Symbol EDVMF (OTC) Kurs 41,59 Euro Veränderung +4,68 % Stand: 27.11.2026, Kurs Tradegate, 17:05 Uhr Warum steigt die Endeavour-Mining-Aktie?

Der Goldpreis erholt sich, und Bergbauwerte sind gefragt. Gehört Endeavour zu den CBOE UK 100 Gewinnern?

Ja, mit +4,68 Prozent bei Tradegate.

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