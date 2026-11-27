Die Endeavour-Mining-Aktie steigt am Freitagmorgen bei Tradegate um 4,23 Prozent auf 41,41 Euro und behauptet damit einen Platz unter den CBOE UK 100 Gewinnern. Der Goldförderer mit Minen in Westafrika profitiert von einer Börse, die Risiken wieder annimmt.
Endeavour-Mining-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Goldförderer steigt um 4,2 Prozent – Rückenwind vom Edelmetall
Die Endeavour-Mining-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Ein steigender Goldpreis und gute Marktstimmung stützen den Westafrika-Produzenten.
Die Hintergründe
Gold und Silber ziehen an
Nach Angaben von Sharecast stiegen am Donnerstag Kupfer-, Silber- und Goldpreis, Endeavour Mining und Hochschild legten parallel zu Fresnillo und den Industriemetallern zu. Der FTSE 100 schloss 1,75 Prozent höher bei 10.609,30 Punkten, am Freitag stützt die starke Asien-Sitzung die Stimmung (FTSE 100 gegen 9:17 Uhr MEZ: plus 0,63 Prozent).
Endeavour steht seit den Q3-Zahlen Mitte November im Fokus; schon damals litt die Endeavour-Aktie unter schwächeren Edelmetallpreisen. Jetzt kehrt sich der Trend um. Bei Goldförderern wirken Preisbewegungen auf den Kurs oft überproportional.
Steckbrief
- Unternehmen
- Endeavour Mining plc
- ISIN
- GB00BL6K5J42
- Symbol London
- EDV
- Symbol Deutschland
- 6E2
- US-Symbol
- EDVMF (OTC)
- Kurs
- 41,41 Euro
- Veränderung
- +4,23 %
Stand: 27.11.2026, Kurs Tradegate, 09:33 Uhr
Warum steigt die Endeavour-Mining-Aktie?
Der Goldpreis zieht an und die Risikostimmung ist nach der Asien-Rally gut.
Ist Endeavour Mining einer der CBOE UK 100 Gewinner?
Ja, mit +4,23 Prozent bei Tradegate.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.