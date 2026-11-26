Vom Verlierer zum Tagessieger: Die Elmos Semiconductor Aktie gewinnt am Donnerstag 6,33 Prozent auf 99,10 Euro (Xetra-Schluss, 17:35 Uhr, comdirect) und führt die Liste der TecDAX Gewinner an. Am Morgen hatte das Plus bei 3,5 Prozent gelegen, im Tagesverlauf bauten die Käufer es stetig aus.
Elmos Semiconductor Aktie: TecDAX Gewinner Nummer eins – 6,3 Prozent Plus, und nur 90 Cent fehlen bis zur 100
Die Elmos Semiconductor Aktie schließt am Donnerstag 6,33 Prozent höher bei 99,10 Euro und ist der größte TecDAX Gewinner des Tages. Der Autochip-Spezialist holt den Absturz vom Mittwoch fast vollständig auf. Einen eigenen Auslöser gibt es nicht.
Warum steigt die Elmos Semiconductor Aktie heute?
Einen unternehmensbezogenen Auslöser gibt es nicht. Die Aktie holt nach, was sie in den beiden Tagen zuvor verloren hat. Der Anstoß kam von der Wall Street, wo der Nasdaq 100 am Mittwoch ein zwischenzeitliches Minus von knapp 5 Prozent bis zum Schluss auf 0,64 Prozent eingrenzte. Der DAX beendete den Donnerstag 2,08 Prozent höher bei 25.215,52 Punkten, der TecDAX gewann rund 2,1 Prozent.
Chipwerte standen den ganzen Tag an der Spitze der Kurslisten. Dass ausgerechnet Elmos vorn liegt, hat mit der Fallhöhe zu tun: Am Mittwoch war der Dortmunder Chipentwickler um 6,90 Prozent eingebrochen, obwohl sein Geschäft mit Rechenzentren und KI wenig zu tun hat.
Autochips statt KI-Fantasie
Elmos entwickelt Halbleiter für die Autoindustrie, zum Beispiel für Lichtsteuerung, Sensorik und Motoransteuerung. Operativ lief es zuletzt gut, im dritten Quartal stieg der Umsatz um 18,4 Prozent. Trotzdem wurde die Aktie im KI-Ausverkauf mit dem Sektor abgestoßen. Die heutige Erholung korrigiert das zum Teil.
Die Wochenbilanz bleibt negativ. Am Dienstagabend hatte die Elmos Semiconductor Aktie noch rund 100 Euro gekostet. Diese Marke hat sie auch heute nicht zurückerobert, der Schlusskurs liegt 90 Cent darunter.
Was jetzt für die Elmos Semiconductor Aktie zählt
Die Marke von 100 Euro
Ein Schlusskurs darüber würde den Rückschlag der Woche ausgleichen und das Chartbild aufhellen.
Der Freitag
Nach einem Tagesgewinn von mehr als 6 Prozent sind Gewinnmitnahmen möglich, zumal die US-Börsen nur verkürzt handeln.
Die Autokonjunktur
Für das Geschäft zählen die Abrufe der Autozulieferer mehr als die Stimmung im KI-Sektor.
Stammdaten
Elmos Semiconductor SE: ISIN DE0005677108, WKN 567710, Handelssymbol ELG, US-Handelssymbol ELTTF (OTC)
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