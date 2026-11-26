Einen unternehmensbezogenen Auslöser gibt es nicht. Die Aktie holt nach, was sie in den beiden Tagen zuvor verloren hat. Der Anstoß kam von der Wall Street, wo der Nasdaq 100 am Mittwoch ein zwischenzeitliches Minus von knapp 5 Prozent bis zum Schluss auf 0,64 Prozent eingrenzte. Der DAX beendete den Donnerstag 2,08 Prozent höher bei 25.215,52 Punkten, der TecDAX gewann rund 2,1 Prozent.

Chipwerte standen den ganzen Tag an der Spitze der Kurslisten. Dass ausgerechnet Elmos vorn liegt, hat mit der Fallhöhe zu tun: Am Mittwoch war der Dortmunder Chipentwickler um 6,90 Prozent eingebrochen, obwohl sein Geschäft mit Rechenzentren und KI wenig zu tun hat.