Platz eins, und das mit Abstand: Die Elmos Semiconductor Aktie gewinnt am Freitag 9,18 Prozent auf 108,20 Euro (Xetra, 17:35 Uhr, comdirect) und führt die Liste der TecDAX Gewinner an. Schon am Donnerstag war der Dortmunder Chipentwickler der stärkste Wert im Index.
Elmos Semiconductor Aktie: TecDAX Gewinner mit 9 Prozent Plus – in zwei Tagen von 93 auf 108 Euro
Die Elmos Semiconductor Aktie schließt am Freitag 9,18 Prozent höher bei 108,20 Euro und ist der größte TecDAX Gewinner. Seit Mittwochabend hat der Dortmunder Autochip-Spezialist gut 16 Prozent zugelegt.
Warum steigt die Elmos Semiconductor Aktie heute?
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Elmos profitiert doppelt vom Markt. Halbleiter- und andere KI-Werte waren laut dpa-AFX am Freitag gefragt, ein weiterer Kursrückgang bei Nvidia bremste die Branche nicht. Zugleich bleiben Autowerte gesucht. Elmos entwickelt Chips fast ausschließlich für die Autoindustrie und sitzt damit an der Schnittstelle beider Themen.
Der DAX schloss 0,90 Prozent höher bei 25.441,24 Punkten, der TecDAX gewann 1,43 Prozent auf 3.890,21 Punkte.
Vom Halbjahrestief zum Tagessieger
Am Mittwoch hatte die Aktie mit einem Minus von fast 7 Prozent bei 93,10 Euro notiert, nahe dem Jahrestief. Am Donnerstag schloss sie bei 99,10 Euro, am Freitagmorgen stand sie bei 101,80 Euro, am Mittag bei 107,00 Euro. Der Schlusskurs von 108,20 Euro liegt noch darüber. Die Käufer blieben also bis zum Handelsende.
Was jetzt für die Elmos Semiconductor Aktie zählt
Die Marke von 100 Euro
Sie ist zurückerobert und dient nun als Unterstützung.
Die Stimmung für Chipwerte
Hält die Erholung im Sektor an, hat Elmos nach dem tiefen Fall viel aufzuholen.
Die Autowerte
Sie zählen laut Marktbeobachtern zu den interessantesten Themen für 2027.
Stammdaten
Elmos Semiconductor SE: ISIN DE0005677108, WKN 567710, Handelssymbol ELG, US-Handelssymbol ELTTF (OTC)
NVIDIA Corporation: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA (Nasdaq)
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