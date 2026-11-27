Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Elmos profitiert doppelt vom Markt. Halbleiter- und andere KI-Werte waren laut dpa-AFX am Freitag gefragt, ein weiterer Kursrückgang bei Nvidia bremste die Branche nicht. Zugleich bleiben Autowerte gesucht. Elmos entwickelt Chips fast ausschließlich für die Autoindustrie und sitzt damit an der Schnittstelle beider Themen.

Der DAX schloss 0,90 Prozent höher bei 25.441,24 Punkten, der TecDAX gewann 1,43 Prozent auf 3.890,21 Punkte.