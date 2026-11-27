Elmos hat keine Nachricht veröffentlicht. Die Aktie setzt die Erholung fort, die am Donnerstag mit einem Plus von 6,33 Prozent begann. Rückenwind geben die Vorgaben: Asiens Technologiebörsen legten deutlich zu, der Stoxx Europe 600 Technology gewann am Morgen 2 Prozent, der DAX stieg zum Handelsstart um 0,8 Prozent auf 25.418 Punkte.

Hinzu kommt ein zweiter Trend. Autowerte erholen sich seit Tagen von einem mehrjährigen Tief. Für Elmos, dessen Chips in Lichtsteuerung, Sensorik und Motoransteuerung von Fahrzeugen stecken, ist das die relevantere Nachricht als jede KI-Schlagzeile.