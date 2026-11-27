Dreistellig: Die Elmos Semiconductor Aktie gewinnt am Freitagmorgen 2,72 Prozent auf 101,80 Euro (Stand 09:06 Uhr, comdirect) und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Am Donnerstag hatte der Dortmunder Chipentwickler als größter Gewinner im Index bei 99,10 Euro geschlossen, 90 Cent unter der runden Marke.
Elmos Semiconductor Aktie: TecDAX Gewinner – die 100 Euro sind zurück, der Rückschlag der Woche ist aufgeholt
Die Elmos Semiconductor Aktie steigt am Freitagmorgen um 2,72 Prozent auf 101,80 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Gestern fehlten 90 Cent, heute steht der Dortmunder Autochip-Spezialist wieder dreistellig.
Warum steigt die Elmos Semiconductor Aktie heute?
Elmos hat keine Nachricht veröffentlicht. Die Aktie setzt die Erholung fort, die am Donnerstag mit einem Plus von 6,33 Prozent begann. Rückenwind geben die Vorgaben: Asiens Technologiebörsen legten deutlich zu, der Stoxx Europe 600 Technology gewann am Morgen 2 Prozent, der DAX stieg zum Handelsstart um 0,8 Prozent auf 25.418 Punkte.
Hinzu kommt ein zweiter Trend. Autowerte erholen sich seit Tagen von einem mehrjährigen Tief. Für Elmos, dessen Chips in Lichtsteuerung, Sensorik und Motoransteuerung von Fahrzeugen stecken, ist das die relevantere Nachricht als jede KI-Schlagzeile.
In zwei Tagen repariert
Die Woche verlief in zwei Hälften. Am Dienstagabend kostete die Aktie rund 100 Euro. Am Mittwoch fiel sie um 6,90 Prozent auf 93,20 Euro, obwohl das Geschäft mit Rechenzentren wenig zu tun hat. Seitdem hat sie gut 9 Prozent gewonnen und notiert nun über dem Niveau vom Dienstag.
Operativ gab es nie einen Grund für den Rückschlag. Im dritten Quartal wuchs der Umsatz um 18,4 Prozent. Die Aktie wurde mit dem Sektor verkauft und wird nun mit ihm zurückgekauft.
Was jetzt für die Elmos Semiconductor Aktie zählt
Ein Schlusskurs über 100 Euro
Er würde die Rückeroberung der runden Marke bestätigen.
Die Erholung der Autowerte
Hält sie an, hat Elmos einen eigenen Treiber neben der Chipstimmung.
Das 52-Wochen-Tief bei 87,30 Euro
Es wurde in dieser Woche nicht getestet und bleibt die untere Begrenzung.
Stammdaten
Elmos Semiconductor SE: ISIN DE0005677108, WKN 567710, Handelssymbol ELG, US-Handelssymbol ELTTF (OTC)
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