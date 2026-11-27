Nach dem Ausverkauf zur Wochenmitte haben sich die Technologiebörsen in Japan und Südkorea am Freitag deutlich erholt. Der Stoxx Europe 600 Technology baut seine Gegenbewegung vom tiefsten Stand seit April aus und lag am Vormittag rund 2,5% im Plus. Laut dpa-AFX zählten im MDAX ausgerechnet Siltronic, Elmos und Aixtron zu den Branchengewinnern - also genau die Nebenwerte, die zuvor am härtesten verkauft worden waren.

Für Elmos kommt ein zweiter Rückenwind hinzu: Die Autowerte erholen sich seit einigen Tagen von einem Mehrjahrestief. Der europäische Autoindex war zuletzt auf den tiefsten Stand seit 2020 gefallen. Da die Chips aus Dortmund vor allem in Fahrzeugen stecken - von Sensorik über Beleuchtung bis zu Motorsteuerungen -, profitiert die Elmos Semiconductor Aktie doppelt von der Stimmungsaufhellung.