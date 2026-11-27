Die Elmos Semiconductor Aktie ist am Freitagmittag die Nummer eins im Technologieindex: Mit einem Plus von 7,97% auf 107,00 Euro führt der Dortmunder Spezialist für Autochips die Liste der TecDAX Gewinner an. Schon am Donnerstag hatte die Aktie mit 6,33% Plus auf 99,10 Euro den Index angeführt - jetzt legt sie noch einmal kräftig nach.
Elmos Semiconductor Aktie: TecDAX Gewinner am Mittag - plus 8% auf 107 Euro, der Autochip-Spezialist führt die Chip-Erholung an
Die Elmos Semiconductor Aktie steigt am Freitagmittag um 7,97% auf 107,00 Euro und ist der größte TecDAX Gewinner. Seit dem Mittwochstief hat der Dortmunder Halbleiterhersteller fast 15% gutgemacht. Was hinter der Rally steckt und welche Hürden jetzt warten.
TecDAX Gewinner am Mittag
Warum die Elmos Semiconductor Aktie heute so stark steigt
Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Elmos Semiconductor Aktie wird von einer Welle getragen, die in Asien beginnt und in Frankfurt die zweite Reihe der Chipwerte erfasst.
Nach dem Ausverkauf zur Wochenmitte haben sich die Technologiebörsen in Japan und Südkorea am Freitag deutlich erholt. Der Stoxx Europe 600 Technology baut seine Gegenbewegung vom tiefsten Stand seit April aus und lag am Vormittag rund 2,5% im Plus. Laut dpa-AFX zählten im MDAX ausgerechnet Siltronic, Elmos und Aixtron zu den Branchengewinnern - also genau die Nebenwerte, die zuvor am härtesten verkauft worden waren.
Für Elmos kommt ein zweiter Rückenwind hinzu: Die Autowerte erholen sich seit einigen Tagen von einem Mehrjahrestief. Der europäische Autoindex war zuletzt auf den tiefsten Stand seit 2020 gefallen. Da die Chips aus Dortmund vor allem in Fahrzeugen stecken - von Sensorik über Beleuchtung bis zu Motorsteuerungen -, profitiert die Elmos Semiconductor Aktie doppelt von der Stimmungsaufhellung.
Chip-Rebound aus Asien
Kräftige Gewinne an den Börsen in Tokio und Seoul geben europäischen Halbleiterwerten die Vorlage. Die Unruhe um Nvidia rückt in den Hintergrund.
Erholung der Autowerte
Die Branche, an der Elmos hängt, kommt von einem Tief seit 2020 zurück.
Überverkaufte Ausgangslage
Am Mittwoch war die Aktie um 6,90% auf 93,20 Euro gefallen - ohne operativen Anlass. Das macht den Rückkauf umso dynamischer.
Fundamentaler Hintergrund
Das Geschäft läuft - der Kurs hinkte hinterher
Operativ hat Elmos zuletzt geliefert: Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 18,4%. Gleichwohl wurde die Elmos Semiconductor Aktie in den vergangenen Monaten von den Sorgen um den gesamten Chipsektor mitgerissen. Ende Oktober reichte ein Zeitungsbericht über Fortschritte des chinesischen Speicherchip-Herstellers CXMT, um die Aktie an einem Tag 6,3% tiefer zu schicken. Kurz darauf erfasste der weltweite Tech-Ausverkauf auch die deutschen Chipwerte.
Das Ergebnis: Das 52-Wochen-Hoch aus dem Mai liegt bei rund 206 Euro, also nahezu beim Doppelten des aktuellen Kurses. Das 52-Wochen-Tief bei 87,30 Euro wurde in dieser Woche nicht getestet.
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|Elmos Semiconductor
|107,00 Euro
|+7,97%
|Siltronic
|51,10 Euro
|+7,17%
|AIXTRON
|27,53 Euro
|+5,80%
|SMA Solar Technology
|46,66 Euro
|+5,66%
|HENSOLDT
|83,44 Euro
|+5,11%
Quelle: Kursliste 27.11.2026, Mittag
Charttechnik
Die 100 Euro sind zurück - jetzt zählt der Schluss
Mit dem Sprung auf 107 Euro hat die Elmos Semiconductor Aktie die runde Marke von 100 Euro deutlich hinter sich gelassen. Entscheidend wird, ob der Wert auch auf Schlusskursbasis über 100 Euro bleibt. Der übergeordnete Abwärtstrend seit dem Mai-Hoch ist damit allerdings noch nicht gebrochen - dafür bräuchte es eine Serie höherer Hochs.
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