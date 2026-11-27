Die Elmos Semiconductor Aktie meldet sich über 100 Euro zurück. Am Freitagmorgen notiert das Papier des Dortmunder Chipentwicklers bei 101,80 Euro, ein Plus von 2,70 Euro oder 2,72 Prozent. Damit gehört Elmos zum zweiten Mal in Folge zu den MDAX Gewinnern.
Elmos Semiconductor Aktie: Zurück über 100 Euro – der Autochip-Spezialist ist MDAX Gewinner, die Marke ist geknackt
Die Elmos Semiconductor Aktie steigt am Freitagmorgen um 2,72 Prozent auf 101,80 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern. Zwei Tage nach dem Sechs-Monats-Tief ist die Marke von 100 Euro zurückerobert. Tech- und Autowerte erholen sich weiter.
Der Auslöser
Warum die Elmos Semiconductor Aktie als MDAX Gewinner steigt
Eine eigene Meldung gibt es nicht. Elmos profitiert von zwei Bewegungen zugleich. Laut dpa-AFX stützte die wieder gestiegene Risikobereitschaft am Freitag die technologielastigen Börsen in Asien. Zudem erholen sich Autowerte, deren Branchenindex zuvor auf den tiefsten Stand seit 2020 gefallen war. Als Lieferant von Chips für die Autoindustrie sitzt Elmos genau an dieser Schnittstelle. Am Mittwoch war die Aktie laut boerse.de noch bis auf 92,70 Euro gefallen.
Die Fundamentaldaten
Wachstum trifft Tiefpreis
Operativ hatte Elmos zuletzt überzeugt. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 18,4 Prozent auf 166,7 Millionen Euro. Der Kurs war dennoch deutlich gefallen und hat erst in den letzten zwei Tagen wieder Boden gutgemacht.
Einordnung der Redaktion: Die Elmos Semiconductor Aktie ist MDAX Gewinner und hat die 100 Euro zurück. Hält die Marke bis zum Schluss, wäre das ein erstes Stabilisierungssignal.
FAQ
Häufige Fragen zur Elmos Semiconductor Aktie
Warum steigt die Elmos Semiconductor Aktie heute?
Tech- und Autowerte erholen sich. Elmos profitiert als Autochip-Spezialist von beiden Bewegungen.
Wo lag das jüngste Tief der Elmos Aktie?
Am Mittwoch bei 92,70 Euro, dem tiefsten Stand seit sechs Monaten.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Elmos Semiconductor Aktie?
ISIN DE0005677108, WKN 567710. Handelssymbol an deutschen Börsen: ELG. US-Handelssymbol: ELTTF.
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