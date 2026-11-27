Elmos Semiconductor Aktie: Zurück über 100 Euro – der Autochip-Spezialist ist MDAX Gewinner, die Marke ist geknackt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:31 2 Min.

Die Elmos Semiconductor Aktie steigt am Freitagmorgen um 2,72 Prozent auf 101,80 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern. Zwei Tage nach dem Sechs-Monats-Tief ist die Marke von 100 Euro zurückerobert. Tech- und Autowerte erholen sich weiter.

Bild: Elmos Semiconductor SE

Die Elmos Semiconductor Aktie meldet sich über 100 Euro zurück. Am Freitagmorgen notiert das Papier des Dortmunder Chipentwicklers bei 101,80 Euro, ein Plus von 2,70 Euro oder 2,72 Prozent. Damit gehört Elmos zum zweiten Mal in Folge zu den MDAX Gewinnern. Kurs der Elmos Semiconductor Aktie am Morgen 101,80 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +2,72 % Sechs-Monats-Tief vom 25.11.2026 92,70 EUR Umsatzplus im dritten Quartal +18,4 % Quelle : Kursliste 27.11.2026, 09:04 Uhr; boerse.de; Elmos Der Auslöser Warum die Elmos Semiconductor Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. Elmos profitiert von zwei Bewegungen zugleich. Laut dpa-AFX stützte die wieder gestiegene Risikobereitschaft am Freitag die technologielastigen Börsen in Asien. Zudem erholen sich Autowerte, deren Branchenindex zuvor auf den tiefsten Stand seit 2020 gefallen war. Als Lieferant von Chips für die Autoindustrie sitzt Elmos genau an dieser Schnittstelle. Am Mittwoch war die Aktie laut boerse.de noch bis auf 92,70 Euro gefallen. Die Fundamentaldaten Wachstum trifft Tiefpreis Operativ hatte Elmos zuletzt überzeugt. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 18,4 Prozent auf 166,7 Millionen Euro. Der Kurs war dennoch deutlich gefallen und hat erst in den letzten zwei Tagen wieder Boden gutgemacht. Was für die Elmos Semiconductor Aktie sprechen könnte Umsatz im dritten Quartal plus 18,4 Prozent

Marke von 100 Euro zurückerobert

Erholung bei Tech- und Autowerten Was Anleger bedenken sollten Weit unter der 200-Tage-Linie

Schwache Autoindustrie

Erholungen zuletzt kurzlebig Einordnung der Redaktion: Die Elmos Semiconductor Aktie ist MDAX Gewinner und hat die 100 Euro zurück. Hält die Marke bis zum Schluss, wäre das ein erstes Stabilisierungssignal. FAQ Häufige Fragen zur Elmos Semiconductor Aktie Warum steigt die Elmos Semiconductor Aktie heute?

Tech- und Autowerte erholen sich. Elmos profitiert als Autochip-Spezialist von beiden Bewegungen. Wo lag das jüngste Tief der Elmos Aktie?

Am Mittwoch bei 92,70 Euro, dem tiefsten Stand seit sechs Monaten. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Elmos Semiconductor Aktie?

ISIN DE0005677108, WKN 567710. Handelssymbol an deutschen Börsen: ELG. US-Handelssymbol: ELTTF. Fazit zur Elmos Semiconductor Aktie Die Elmos Semiconductor Aktie ist am Morgen MDAX Gewinner und steht wieder über 100 Euro. Tech- und Autowerte tragen den Chipentwickler.

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