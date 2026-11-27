Die Elmos Semiconductor Aktie ist am Freitagmittag der klare Spitzenreiter im MDAX. Mit einem Plus von 7,97% auf 107,00 Euro steht der Autochip-Spezialist aus Dortmund an der Spitze der MDAX Gewinner - und das nur zwei Tage, nachdem die Aktie bei 92,70 Euro auf ein Sechs-Monats-Tief gefallen war.
Elmos Semiconductor Aktie: MDAX Gewinner am Mittag - Der Autochip-Spezialist und erobert 107 Euro zurück
Die Elmos Semiconductor Aktie steigt am Freitagmittag um 7,97% auf 107,00 Euro und führt die MDAX Gewinner an. Der Chip-Rebound aus Asien und die Erholung der Autowerte treiben den Dortmunder Halbleiterspezialisten - nur zwei Tage nach dem Sechs-Monats-Tief.
MDAX Gewinner am Mittag
Warum die Elmos Semiconductor Aktie heute so stark steigt
Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht. Die Elmos Semiconductor Aktie profitiert gleich von zwei Erholungsbewegungen, die sich am Freitag überlagern: dem Comeback der Chipwerte und der Gegenbewegung bei den Autoaktien.
Chip-Rebound aus Asien
Die technologielastigen Börsen in Fernost haben kräftig zugelegt. Der südkoreanische KOSPI gewann mehr als 4%, der Nikkei rund 2,1%. In Tokio führten Halbleiterwerte die Erholung an. Der europäische Technologiesektor baut seine Erholung vom tiefsten Stand seit April weiter aus.
Rückenwind von der Wall Street
Nach der Thanksgiving-Pause wird in New York am Freitag verkürzt gehandelt. Der Nasdaq 100 wurde vorbörslich fast 3% höher getaxt, Nvidia lag vorbörslich deutlich im Plus. Die Führungskrise beim KI-Konzern, die den Sektor in den vergangenen Wochen belastet hatte, rückt in den Hintergrund.
Autowerte erholen sich
Der europäische Autosektor war zuletzt auf den tiefsten Stand seit 2020 gefallen und erholt sich nun. Für Elmos, dessen Chips vor allem in Fahrzeugen stecken, ist das ein doppelter Rückenwind.
Im MDAX nannte dpa-AFX am Vormittag ausdrücklich Siltronic, Elmos und Aixtron als Branchengewinner. Der Index selbst stieg um 1,3% auf rund 29.640 Punkte.
Rückblick
Von 100 auf 93 Euro - und wieder zurück
Wie nervös der Markt derzeit ist, zeigt der Wochenverlauf der Elmos Semiconductor Aktie. Am Mittwoch rutschte das Papier im weltweiten Chip-Ausverkauf um 6,9% auf 93,10 Euro ab, zeitweise lag das Minus bei 9,6%. Das Sechs-Monats-Tief markierte die Aktie bereits am Dienstag bei 92,70 Euro. Seit diesem Tief hat sich der Kurs bis zum Freitagmittag um gut 15% erholt.
Bemerkenswert: Elmos wurde für einen Ausverkauf mit abgestraft, der mit dem eigenen Geschäft wenig zu tun hat. Die Dortmunder liefern keine KI-Beschleuniger für Rechenzentren, sondern Halbleiter für Sensorik und Steuerung im Auto - etwa für Einparkhilfen, Beleuchtung und Elektromotoren. Anleger verkaufen Chipwerte derzeit offenbar pauschal und kaufen sie ebenso pauschal zurück.
Fundamentaldaten
Starkes Quartal, schwacher Kurs
Operativ liefert Elmos. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 18,4% auf 166,7 Millionen Euro. Trotzdem gab die Aktie nach den Zahlen nach - ein Muster, das bei vielen Halbleiterwerten in diesem Herbst zu beobachten war. Die Differenz zwischen operativer Entwicklung und Kursverlauf bietet nun Raum für eine Aufholbewegung.
|Kennzahl
|Wert
|Kurs am Mittag (27.11.2026)
|107,00 EUR
|Tagesgewinn
|+7,97%
|Sechs-Monats-Tief (25.11.2026)
|92,70 EUR
|Umsatz Q3 2026
|166,7 Mio. EUR
|Umsatzwachstum Q3
|+18,4%
|ISIN / WKN
|DE0005677108 / 567710
Quelle: Elmos Semiconductor; Kursliste 27.11.2026; aktiencheck.de
Häufige Fragen zur Elmos Semiconductor Aktie
Warum steigt die Elmos Semiconductor Aktie heute? Die Chipwerte erholen sich nach dem Ausverkauf der Vorwoche weltweit, angeführt von kräftigen Gewinnen in Asien. Zusätzlich ziehen Autowerte an, die wichtigste Kundengruppe von Elmos.
Ist Elmos ein KI-Wert? Nein. Elmos entwickelt Halbleiter für Fahrzeuge. Die Aktie wurde dennoch im Sog des KI-Ausverkaufs mit nach unten gezogen und profitiert nun von der Gegenbewegung.
Wie geht es weiter? Entscheidend ist, ob die Elmos Semiconductor Aktie die 100-Euro-Marke bis zum Wochenschluss verteidigt. Gelingt das, wäre es ein erstes Zeichen einer Stabilisierung.
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