Wie nervös der Markt derzeit ist, zeigt der Wochenverlauf der Elmos Semiconductor Aktie. Am Mittwoch rutschte das Papier im weltweiten Chip-Ausverkauf um 6,9% auf 93,10 Euro ab, zeitweise lag das Minus bei 9,6%. Das Sechs-Monats-Tief markierte die Aktie bereits am Dienstag bei 92,70 Euro. Seit diesem Tief hat sich der Kurs bis zum Freitagmittag um gut 15% erholt.

Bemerkenswert: Elmos wurde für einen Ausverkauf mit abgestraft, der mit dem eigenen Geschäft wenig zu tun hat. Die Dortmunder liefern keine KI-Beschleuniger für Rechenzentren, sondern Halbleiter für Sensorik und Steuerung im Auto - etwa für Einparkhilfen, Beleuchtung und Elektromotoren. Anleger verkaufen Chipwerte derzeit offenbar pauschal und kaufen sie ebenso pauschal zurück.