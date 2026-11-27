Die Elmos Semiconductor Aktie (ISIN: DE0005677108, FSE: ELG) meldet sich mit einem Paukenschlag zurück: Am Freitag legt das Papier des Dortmunder Chipentwicklers um rund 8% zu. Der Ausverkauf der vergangenen Wochen, der die Elmos Aktie bis unter die Marke von 100 Euro gedrückt hatte, bekommt damit einen kräftigen Dämpfer. Als Erklärungsansatz taugt vor allem ein Thema, das deutsche Börsenmedien derzeit hoch hängen: Elmos hat auf der electronica 2026 in München gemeinsam mit AGIBOT gezeigt, wie sich bewährte Autochips und Motorsteuerungen in humanoiden Robotern einsetzen lassen. Ein eindeutiger Unternehmensauslöser für das heutige Plus ist nicht belegt. Diese Elmos Aktie Prognose ordnet ein, was hinter der Roboter-Fantasie steckt, was die Zahlen hergeben und wo die Risiken liegen.
Elmos Semiconductor Aktie Prognose: +8% dank Roboter-Fantasie - Zündet AGIBOT die nächste Wachstumsstufe?
Die Elmos Semiconductor Aktie legt am Freitag um rund 8% zu, nachdem der Chipentwickler gemeinsam mit AGIBOT auf der electronica humanoide Roboter vorgeführt hat. Die Elmos Aktie Prognose: Was Q3-Zahlen, Chartbild und das große Bild jetzt bedeuten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Elmos Semiconductor SE
- Börse / Ticker
- Xetra, ELG
- ISIN
- DE0005677108
- Sitz
- Dortmund
- Kerngeschäft
- Halbleiter für Automobil- und Industrieelektronik (fabless)
- 52-Wochen-Hoch
- 206 € (Mai 2026)
- Nächste Zahlen
- Jahreszahlen 2026 voraussichtlich am 18.02.2027
Stand: 27.11.2026, Kurs: Xetra-Schluss des Vortags; die Tagesbewegung vom 27.11. war bei Redaktionsschluss nicht abgeschlossen
Die aktuellen News
Von der Autoelektronik in den Roboter
Elmos will die Abhängigkeit von der Autoindustrie verringern. Der Weg führt über humanoide Roboter, deren Elektronik in Teilen der eines modernen Fahrzeugs ähnelt.
Nach einer Mitteilung vom 11. November zeigt Elmos gemeinsam mit seinem Kunden AGIBOT vom 10. bis 13. November auf der electronica in München Anwendungen und Einsatzfälle der eigenen ICs in humanoiden Robotern. Erstmals stellt das Unternehmen sein Potenzial für die Robotik auf der Messe vor. Elmos nennt mehr als 120 mögliche IC-Anwendungen entlang der Roboterarchitektur, von Bewegungssteuerung über Sensorik und Kommunikation bis zur Energieversorgung. Dazu zählen Motorsteuerungen für 12 und 48 Volt. Ein Elmos-Sensor-IC ist nach Unternehmensangaben bereits in rollenden Robotern von AGIBOT im Einsatz.
AGIBOT ist kein Randspieler: Der chinesische Hersteller meldete im September 2026 die Fertigung seines 20.000sten Roboters. Nach Daten von Smart Analytics Global wurden im ersten Halbjahr 2026 weltweit rund 19.100 humanoide Roboter ausgeliefert, 97% davon aus China. Für das Gesamtjahr erwarten die Forscher rund 60.000 Stück.
Wichtig für die Elmos Aktie Prognose: Die Robotik ist noch keine Umsatzquelle. Vorstandschef Dr. Arne Schneider räumte bei der Ergebniskonferenz offen ein, dass die Robotik 2027 noch keine großen Absatzvolumen erzeugen wird. Elmos beziffert bislang keine Robotikumsätze. Die mehr als 120 Anwendungen beschreiben Möglichkeiten, keine gesicherten Aufträge.
Die Quartalszahlen
Starkes Wachstum, und trotzdem fällt die Aktie
Elmos hat am 10. November die Zahlen für das dritte Quartal 2026 vorgelegt. Der Umsatz stieg um 18,4% auf 166,7 Millionen Euro, die operative EBIT-Marge verbesserte sich um 2,1 Prozentpunkte auf 24,6%. Die Bruttomarge legte durch Skaleneffekte um 300 Basispunkte auf 46,7% zu. Der Gewinn je Aktie übertraf die Schätzungen, der Gewinnzuwachs lag nach Berichten bei mehr als 50% und damit deutlich über dem Umsatzplus.
|Kennzahl
|Wert
|Veränderung
|Umsatz 3. Quartal 2026
|166,7 Mio. €
|+18,4%
|Operatives EBIT 3. Quartal
|41,0 Mio. €
|Marge 24,6% (+2,1 Prozentpunkte)
|Bruttomarge 3. Quartal
|46,7%
|+3,0 Prozentpunkte
|Umsatz 1. Halbjahr 2026
|314,5 Mio. €
|+15,4%
Operatives EBIT laut Unternehmensdefinition; Veränderungen gegenüber dem Vorjahr bzw. Vorjahresquartal.
Quelle: Elmos Semiconductor SE, Quartalsmitteilung Q3 2026 vom 10.11.2026; Berichterstattung dpa-AFX und Stock3
Die Prognose für 2026 bestätigte Elmos, ohne sie anzuheben. Das war schon im Mai anders: Damals hatte das Unternehmen die Ziele nach einem starken Jahresstart nach oben geschraubt. Am Markt kam die Bestätigung schlecht an. Die Elmos Aktie verlor am Tag der Zahlen im Xetra-Handel 6,3%. Dazu kam Gegenwind von Analystenseite: Deutsche Bank Research senkte das Kursziel von 160 auf 125 Euro und beließ die Einstufung bei "Hold", MPCM kappte das Ziel von 210 auf 180 Euro, bleibt aber bei "Buy". Ein auffallend zurückhaltender Ausblick ist seither das Hauptargument der Skeptiker.
Das Chartbild
Die 100-Euro-Marke als Stimmungstest
Charttechnisch ist das Bild angeschlagen: Vom Rekordhoch bei 206 Euro im Mai hat die Elmos Aktie mehr als die Hälfte verloren. Zuletzt pendelte der Kurs um die runde Marke von 100 Euro. Am Freitag der Vorwoche rutschte das Papier im Ausverkauf kurz darunter, am Montag ging es auf 104 Euro, am Mittwoch fiel die Aktie um fast 7% auf 93,10 Euro, am Donnerstag folgte der Rebound auf rund 99 Euro. Der heutige Sprung um etwa 8% führt die Elmos Aktie wieder klar über die 100-Euro-Marke. Ob das hält, ist die kurzfristige Schlüsselfrage der Elmos Aktie Prognose: Ein nachhaltiger Verbleib darüber würde die Stimmung aufhellen, ein Rückfall unter die Tiefs der Vorwoche das Muster der vergeblichen Erholungen bestätigen.
Das große Bild
Mehr als ein Autochip-Zulieferer
Mittel- bis langfristig entscheidet sich die Elmos Aktie Prognose an drei Fragen. Erstens an der Ertragskraft: Die operative Marge von 24,6% liegt nahe an dem Ziel von 25%, das Elmos für 2030 ausgegeben hat, zusammen mit einem Umsatzziel von 1 Milliarde Euro. Die Autoindustrie baut 2026 weniger Fahrzeuge, Elmos wächst trotzdem um fast ein Fünftel.
Zweitens an der Fertigung: Elmos lässt als Fabless-Unternehmen produzieren. Die Vereinbarung für das Dortmunder Wafer-Werk wurde bis mindestens 2028 verlängert, außerdem baut Elmos die Zusammenarbeit mit SK keyfoundry aus. Das sichert Kapazität für den Wachstumskurs.
Drittens an der Diversifizierung: Robotik und Industrie sollen die Abhängigkeit vom Auto verringern. Fraunhofer-Forscher sehen Chancen für europäische Zulieferer bei Gelenken und Antrieben humanoider Roboter, auch wenn Europa kaum selbst Roboter baut. Genau dort setzt Elmos mit Motorsteuerungen an. Für Anleger der Elmos Aktie bleibt entscheidend, ob aus Demonstrationen Serienaufträge werden.
Prognose
Elmos Aktie Prognose: drei Szenarien für die kommenden Monate
Eine seriöse Punktprognose ist nach so volatilen Wochen nicht möglich. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, die an beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Tragfähigkeit der Erholung
Hält die Elmos Aktie die Zone um 100 Euro, könnte der Robotik-Rückenwind die Stimmung drehen. Fällt sie zurück unter die Wochentiefs, bliebe das Chartbild angeschlagen. Das Umfeld im Techsektor und bei Autozulieferern gibt den Takt vor.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Robotik wird messbar
Entscheidend ist, ob Elmos erste Serienaufträge für Roboter oder Robotikumsätze beziffert. Dazu kommt die Frage, ob der Jahresausblick bei den Zahlen im Februar angehoben wird. Beides würde die Elmos Aktie Prognose spürbar aufhellen.
Langfristig (bis 2030): Margenziel und Diversifizierung
Erreicht Elmos 1 Milliarde Euro Umsatz bei 25% Marge und wird unabhängiger vom Auto, könnte der Abschlag auf die Aktie schrumpfen. Bleibt die Robotik ein Demonstrationsprojekt, bleibt Elmos ein Zulieferer der Autoindustrie mit zyklischen Schwankungen.
Analysten
Die Stimmen der Analysten
Die Einschätzungen gehen auseinander. Nach einer Auswertung von finanzen.net (FactSet) liegt das mittlere Kursziel bei 182,50 Euro (sechs Analysten, die Spanne reicht von 160 bis 215 Euro), die Hälfte rät zum Kauf, die Hälfte zum Halten. Berenberg bestätigte im September "Buy" mit 215 Euro, MPCM zuletzt "Buy" mit 180 Euro. Deutsche Bank Research dagegen sieht nach den Zahlen nur "Hold" mit 125 Euro. Dies sind Positionen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Termine
Was Anleger der Elmos Aktie jetzt beobachten
Laufend: Meldungen zu Robotik-Aufträgen und zur Zusammenarbeit mit AGIBOT.
Laufend: Analystenanpassungen nach dem Quartalsbericht.
18.02.2027: Jahreszahlen 2026 (voraussichtlich) mit Ausblick auf das Folgejahr.
FAQ
Häufige Fragen zur Elmos Aktie
Warum steigt die Elmos Aktie heute um 8%? Ein eindeutiger Auslöser ist nicht belegt. Als Erklärungen gelten die Roboter-Fantasie rund um AGIBOT und eine Erholung nach dem Ausverkauf der Vorwoche.
Was hat Elmos auf der electronica gezeigt? Gemeinsam mit AGIBOT präsentierte Elmos Einsatzfälle seiner ICs in humanoiden Robotern und nennt mehr als 120 mögliche Anwendungen.
Verdient Elmos schon Geld mit Robotern? Elmos beziffert bislang keine Robotikumsätze; ein Sensor-IC ist nach Unternehmensangaben in rollenden AGIBOT-Robotern im Einsatz.
Wie lautet die Elmos Aktie Prognose der Redaktion? Kurzfristig entscheidet die 100-Euro-Marke, mittelfristig die Kommerzialisierung der Robotik, langfristig das Margenziel für 2030. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
Ist die Elmos Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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