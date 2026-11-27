Nach einer Mitteilung vom 11. November zeigt Elmos gemeinsam mit seinem Kunden AGIBOT vom 10. bis 13. November auf der electronica in München Anwendungen und Einsatzfälle der eigenen ICs in humanoiden Robotern. Erstmals stellt das Unternehmen sein Potenzial für die Robotik auf der Messe vor. Elmos nennt mehr als 120 mögliche IC-Anwendungen entlang der Roboterarchitektur, von Bewegungssteuerung über Sensorik und Kommunikation bis zur Energieversorgung. Dazu zählen Motorsteuerungen für 12 und 48 Volt. Ein Elmos-Sensor-IC ist nach Unternehmensangaben bereits in rollenden Robotern von AGIBOT im Einsatz.

AGIBOT ist kein Randspieler: Der chinesische Hersteller meldete im September 2026 die Fertigung seines 20.000sten Roboters. Nach Daten von Smart Analytics Global wurden im ersten Halbjahr 2026 weltweit rund 19.100 humanoide Roboter ausgeliefert, 97% davon aus China. Für das Gesamtjahr erwarten die Forscher rund 60.000 Stück.