Elmos Aktie: Plus 6,5 Prozent – der Chipspezialist ist MDAX Gewinner der Woche, Comeback vom Halbjahrestief

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:44 2 Min.

Die Elmos Semiconductor Aktie steigt in der Woche bis zum 27. November um 6,50 Prozent auf 108,20 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern der Woche. Nach dem Sechsmonatstief am Mittwoch erholen sich die Chipwerte kräftig.

Bild: Elmos Semiconductor SE

Die Elmos Semiconductor Aktie hat eine Achterbahnwoche hinter sich. Vom 23. bis 27. November stieg das Papier des Dortmunder Halbleiterherstellers um 6,50 Prozent und schloss am Freitag bei 108,20 Euro. Damit gehört Elmos zu den MDAX Gewinnern der Woche. Schlusskurs der Elmos Aktie am Freitag 108,20 EUR Wochengewinn als MDAX Gewinner der Woche +6,50 % Sechsmonatstief vom 25.11.2026 92,70 EUR Anstieg vom Tief bis Freitag +16,7 % Quelle : Kursliste 27.11.2026; aktiencheck.de Die Woche Warum die Elmos Aktie MDAX Gewinner der Woche ist Zur Wochenmitte sah es düster aus: Am Dienstag erfasste ein Ausverkauf die Technologiewerte, AIXTRON brach nach einer Abstufung um mehr als 16 Prozent ein. Elmos fiel am Mittwoch auf ein Sechsmonatstief von 92,70 Euro. Ab Donnerstag kehrten die Käufer zurück, bis Freitag stieg die Aktie um rund 16,7 Prozent vom Tief. Die Erholung zeigt, dass Anleger zwischen den Chipwerten unterscheiden. Elmos liefert Halbleiter für die Autoindustrie und ist anders als der Anlagenbauer AIXTRON nicht direkt vom Investitionszyklus der Chipfabriken abhängig. Rückenwind kam zudem aus den USA, wo der S&P 500 die beste Woche seit April 2025 schaffte. Was für die Elmos Aktie sprechen könnte Kräftige Erholung vom Tief

Spezialisierung auf Auto-Chips

Freundliche Vorgaben aus den USA Was Anleger bedenken sollten Hohe Schwankungen der Chipwerte

Abhängigkeit von der Autoindustrie

Keine eigene Nachricht als Treiber Einordnung der Redaktion: Die Elmos Aktie ist MDAX Gewinner der Woche nach einer kräftigen Gegenbewegung. Die Schwankungen im Chipsektor bleiben hoch. FAQ Häufige Fragen zur Elmos Aktie Warum war die Elmos Aktie MDAX Gewinner der Woche?

Nach dem Sechsmonatstief am Mittwoch erholten sich die Chipwerte kräftig. Wo lag das Tief der Elmos Aktie in der Woche?

Bei 92,70 Euro am 25. November. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Elmos Aktie?

ISIN DE0005677108, WKN 567710. Handelssymbol an deutschen Börsen: ELG. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Elmos Aktie Die Elmos Aktie ist MDAX Gewinner der Woche und schließt über 108 Euro.

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