Die Elmos Semiconductor Aktie hat eine Achterbahnwoche hinter sich. Vom 23. bis 27. November stieg das Papier des Dortmunder Halbleiterherstellers um 6,50 Prozent und schloss am Freitag bei 108,20 Euro. Damit gehört Elmos zu den MDAX Gewinnern der Woche.
Elmos Aktie: Plus 6,5 Prozent – der Chipspezialist ist MDAX Gewinner der Woche, Comeback vom Halbjahrestief
Die Elmos Semiconductor Aktie steigt in der Woche bis zum 27. November um 6,50 Prozent auf 108,20 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern der Woche. Nach dem Sechsmonatstief am Mittwoch erholen sich die Chipwerte kräftig.
Die Woche
Warum die Elmos Aktie MDAX Gewinner der Woche ist
Zur Wochenmitte sah es düster aus: Am Dienstag erfasste ein Ausverkauf die Technologiewerte, AIXTRON brach nach einer Abstufung um mehr als 16 Prozent ein. Elmos fiel am Mittwoch auf ein Sechsmonatstief von 92,70 Euro. Ab Donnerstag kehrten die Käufer zurück, bis Freitag stieg die Aktie um rund 16,7 Prozent vom Tief.
Die Erholung zeigt, dass Anleger zwischen den Chipwerten unterscheiden. Elmos liefert Halbleiter für die Autoindustrie und ist anders als der Anlagenbauer AIXTRON nicht direkt vom Investitionszyklus der Chipfabriken abhängig. Rückenwind kam zudem aus den USA, wo der S&P 500 die beste Woche seit April 2025 schaffte.
Einordnung der Redaktion: Die Elmos Aktie ist MDAX Gewinner der Woche nach einer kräftigen Gegenbewegung. Die Schwankungen im Chipsektor bleiben hoch.
FAQ
Häufige Fragen zur Elmos Aktie
Warum war die Elmos Aktie MDAX Gewinner der Woche?
Nach dem Sechsmonatstief am Mittwoch erholten sich die Chipwerte kräftig.
Wo lag das Tief der Elmos Aktie in der Woche?
Bei 92,70 Euro am 25. November.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Elmos Aktie?
ISIN DE0005677108, WKN 567710. Handelssymbol an deutschen Börsen: ELG. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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