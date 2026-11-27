Wie stark wuchs Eli Lilly im dritten Quartal?

Der Umsatz stieg um 39 Prozent auf 24,4 Milliarden Dollar.

Welche Prognose gilt für 2026?

Ein Umsatz von 91 bis 92 Milliarden Dollar und ein bereinigter Gewinn je Aktie von 35,00 bis 36,00 Dollar.

Wann zahlt Eli Lilly die nächste Dividende?

Die Quartalsdividende von 1,73 Dollar wird am 10. Dezember ausgezahlt.