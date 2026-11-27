Im Rennen um den Milliardenmarkt der Abnehmmittel gibt es einen klaren Favoriten. Eli Lilly wächst mit einer Geschwindigkeit, die für einen Pharmakonzern dieser Größe beispiellos ist. Nach den jüngsten Zahlen stieg die Eli Lilly Aktie binnen einer Woche um zehn Prozent – während der Nasdaq 100 fiel.
Eli Lilly Aktie: Umsatz plus 39 Prozent, Prognose um 5,5 Milliarden angehoben – der Abnehm-König zieht davon
24,4 Milliarden Dollar Quartalsumsatz, 91 bis 92 Milliarden Dollar Jahresziel, Rekordhoch: Die Eli Lilly Aktie ist der unangefochtene Gewinner des Abnehm-Booms. Wie lange hält der Vorsprung?
Eli Lilly and Company · ISIN: US5324571083 · WKN: 858560 · Handelssymbol: LLY · US-Handelssymbol: LLY
Die Zahlen
Wachstum in Rekordtempo
Im dritten Quartal 2026 steigerte Eli Lilly den Umsatz um 39 Prozent auf 24,4 Milliarden Dollar; Analysten hatten mit 22,5 Milliarden Dollar gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 7,48 Dollar deutlich über der Schätzung von 5,60 Dollar. Für 2026 hob Lilly die Umsatzprognose auf 91 bis 92 Milliarden Dollar an, nach zuvor 85 bis 87 Milliarden Dollar. Die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie senkte der Konzern wegen Kosten für zugekaufte Forschung leicht auf 35,00 bis 36,00 Dollar. Etwa 900 Millionen Dollar des Quartalsumsatzes waren Einmaleffekte.
Eli Lilly gewinnt den Abnehm-Markt mit einer Doppelstrategie: niedrigere Preise und mehr Patienten. Für die Eli Lilly Aktie zählt, ob das Volumen den Preisdruck auf Dauer übertrifft.
Der Wettbewerb
Vorsprung im Duopol
Der Markt für Adipositas-Therapien konzentriert sich auf zwei Anbieter: Eli Lilly und Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333 · WKN: A3EU6F · Handelssymbol: NOVC · US-Handelssymbol: NVO). Eine Befragung von 200 US-Hausärzten durch Morgan Stanley deutet darauf hin, dass Lillys Zepbound seit dem Start eines Medicare-Programms die Mehrheit der Patienten gewonnen hat. In der Pipeline steht der Wirkstoff Retatrutid, der in Studien 20,8 Prozent Gewichtsverlust erzielte; ein Zulassungsantrag ist für 2027 vorgesehen.
Häufige Fragen zur Eli Lilly Aktie
Wie stark wuchs Eli Lilly im dritten Quartal?
Der Umsatz stieg um 39 Prozent auf 24,4 Milliarden Dollar.
Welche Prognose gilt für 2026?
Ein Umsatz von 91 bis 92 Milliarden Dollar und ein bereinigter Gewinn je Aktie von 35,00 bis 36,00 Dollar.
Wann zahlt Eli Lilly die nächste Dividende?
Die Quartalsdividende von 1,73 Dollar wird am 10. Dezember ausgezahlt.
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