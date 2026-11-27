Die Eli Lilly Aktie bleibt das Maß der Dinge im Markt für Abnehmmedikamente. Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 39 Prozent auf 24,4 Milliarden Dollar, Analysten hatten 22,5 Milliarden erwartet. Die Umsatzprognose für 2026 hob Lilly auf 91 bis 92 Milliarden Dollar an, nach zuvor 85 bis 87 Milliarden.
Eli Lilly Aktie: Umsatz plus 39 Prozent, Prognose auf 92 Milliarden – der Abnehm-König zieht davon
Umsatzsprung um 39 Prozent, eine um 5,5 Milliarden Dollar angehobene Prognose und eine neue Spritze mit über 20 Prozent Gewichtsverlust: Die Eli Lilly Aktie setzt Maßstäbe. Die große Analyse des Pharmariesen.
Die Stammdaten: Die Eli Lilly Aktie trägt die ISIN US5324571083 und die WKN 858560. In Deutschland lautet das Handelssymbol LLY, in den USA wird sie an der New York Stock Exchange unter dem US-Handelssymbol LLY gehandelt.
Die Zahlen
Rekord auf ganzer Linie
Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 7,48 Dollar und damit weit über der Schätzung von 5,60 Dollar. Die Gewinnprognose für das Gesamtjahr senkte Lilly allerdings leicht auf 35 bis 36 Dollar, weil Kosten für zugekaufte Forschung anfallen. Zudem enthielt der Quartalsumsatz rund 900 Millionen Dollar an Einmaleffekten.
Lilly verdient nicht nur am Abnehmboom, es gestaltet ihn. Jede neue Studie verlängert den Vorsprung.
Die Pipeline
Retatrutid als nächster Hit?
Mit Retatrutid erzielte Lilly in Studien einen Gewichtsverlust von 20,8 Prozent, ein Zulassungsantrag ist für 2027 vorgesehen. Laut einer Umfrage von Morgan Stanley unter US-Hausärzten hat Zepbound die Mehrheit der Medicare-Patienten gewonnen. Für den Rivalen Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Handelssymbol: NOVC, US-Handelssymbol: NVO) deuten die Daten auf eine Verlangsamung bei der Abnehmpille hin. Für die Eli Lilly Aktie ist das zusätzlicher Rückenwind.
Häufige Fragen zur Eli Lilly Aktie
Wie stark wuchs Lilly im Quartal?
Der Umsatz stieg um 39 Prozent auf 24,4 Milliarden Dollar.
Was erwartet Lilly für 2026?
Einen Umsatz von 91 bis 92 Milliarden Dollar.
Was ist Retatrutid?
Ein neuer Wirkstoff mit 20,8 Prozent Gewichtsverlust in Studien, Zulassungsantrag 2027 geplant.
Welche ISIN und WKN hat die Eli Lilly Aktie?
ISIN US5324571083, WKN 858560, Handelssymbol LLY, US-Handelssymbol LLY.
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