Wie stark wuchs Lilly im Quartal?

Der Umsatz stieg um 39 Prozent auf 24,4 Milliarden Dollar.

Was erwartet Lilly für 2026?

Einen Umsatz von 91 bis 92 Milliarden Dollar.

Was ist Retatrutid?

Ein neuer Wirkstoff mit 20,8 Prozent Gewichtsverlust in Studien, Zulassungsantrag 2027 geplant.

Welche ISIN und WKN hat die Eli Lilly Aktie?

ISIN US5324571083, WKN 858560, Handelssymbol LLY, US-Handelssymbol LLY.