Warum ist die Element Fleet Management Aktie heute S&P/TSX Verlierer?

Die Aktie fiel am 27. November 2026 um 0,52 Prozent auf 20,275 kanadische Dollar. Anleger schichteten in Rohstoffwerte um; zudem lastet der gedämpfte Ausblick vom 3. November weiter auf dem Kurs.

Was erwartet Element für 2027?

Ein Wachstum des Nettoumsatzes im niedrigen einstelligen Prozentbereich, ohne Währungseffekte. Die vollständige Prognose folgt im Februar.