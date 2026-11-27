Die Eisai-Aktie ist Nikkei 225 Verlierer des Tages: Laut comdirect gibt der Pharmakonzern am Morgen um 4,38 Prozent auf 31,90 Euro nach. Der Nikkei 225 steigt dagegen um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte.
Eisai-Aktie: Pharmakonzern führt die Verliererliste im Nikkei 225 an
Die Eisai-Aktie fällt im Nikkei 225 um 4,38 Prozent und ist damit der größte Verlierer des Tages, während der Index zulegt.
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Nikkei 225 Verlierer
Warum die Eisai-Aktie nachgibt
Einen konkreten Auslöser für den Kursrückgang der Eisai-Aktie konnte ich nicht belegen. Auffällig ist das Marktbild: Anleger kaufen laut Trading Economics vor allem zuletzt verkaufte KI-Werte zurück, während Defensivwerte wie Pharmatitel im Schatten stehen. Ob Eisai von dieser Verschiebung betroffen ist, ist nicht nachgewiesen.
Als Nikkei 225 Verlierer steht die Eisai-Aktie heute im Kontrast zur Chip-Erholung.
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