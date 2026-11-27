Eisai-Aktie: Pharmakonzern führt die Verliererliste im Nikkei 225 an

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min. Trading Economics, comdirect

Die Eisai-Aktie fällt im Nikkei 225 um 4,38 Prozent und ist damit der größte Verlierer des Tages, während der Index zulegt.

Die Eisai-Aktie ist Nikkei 225 Verlierer des Tages: Laut comdirect gibt der Pharmakonzern am Morgen um 4,38 Prozent auf 31,90 Euro nach. Der Nikkei 225 steigt dagegen um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte. EII EII — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr EII — — — Nikkei 225 Verlierer Warum die Eisai-Aktie nachgibt Einen konkreten Auslöser für den Kursrückgang der Eisai-Aktie konnte ich nicht belegen. Auffällig ist das Marktbild: Anleger kaufen laut Trading Economics vor allem zuletzt verkaufte KI-Werte zurück, während Defensivwerte wie Pharmatitel im Schatten stehen. Ob Eisai von dieser Verschiebung betroffen ist, ist nicht nachgewiesen. Eisai-Aktie bei comdirect am Morgen -4,38 % Nikkei 225 (+2,1 %) 58.711 Quelle : comdirect Einordnung Ein Minus bei steigendem Index muss keine unternehmensspezifische Ursache haben. Im preisgewichteten Nikkei 225 prägen wenige hochpreisige Werte die Richtung. Als Nikkei 225 Verlierer steht die Eisai-Aktie heute im Kontrast zur Chip-Erholung.

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